 Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев. ФОТОрепортаж

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НП.

Сам финал Лиги чемпионов УЕФА между командами "Реал" и "Ливерпуль" на стадионе НСК "Олимпийский" посетили 53 500 болельщиков. Публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей.

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По словам Князева, кроме основных локаций - в частности, пунктов пропуска через государственную границу, аэропортах, железнодорожных вокзалов - правоохранители несли службу на основных автодорогах, по которым перемещались гости чемпионата и болельщики. Кроме того, дополнительно было задействовано семь ситуационных автомобилей.

За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА на территории государства в органы полиции поступило 71 обращения иностранных граждан. Из них 20 имеют признаки уголовного преступления. Кроме того, поступило четыре сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины.

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Глава Нацполиции выразил благодарность полицейским, которые принимали участие в охране общественного порядка. "Тот уровень безопасности, который нам удалось создать, - высокопрофессиональный и достойный. Надеюсь, что в дальнейшем будем подтверждать свои профессиональные качества", - подчеркнул Сергей Князев.







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Напомним, Сергей Князев также сообщал, что члены команд "Реал" и "Ливерпуль", а также их официальные делегации и часть болельщиков покинули территорию Украины через международный аэропорт "Борисполь". Отъезд других болельщиков планируется в ближайшее время. "До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов. Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить вылет", - отметил Сергей Князев.