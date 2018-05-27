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 Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев. ФОТОрепортаж

Во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков. Иностранные гости начали прибывать 21 мая и с тех пор полиция перешла на усиленный вариант несения службы.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НП.

Сам финал Лиги чемпионов УЕФА между командами "Реал" и "Ливерпуль" на стадионе НСК "Олимпийский" посетили 53 500 болельщиков. Публичную безопасность обеспечивали почти десять тысяч правоохранителей.

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По словам Князева, кроме основных локаций - в частности, пунктов пропуска через государственную границу, аэропортах, железнодорожных вокзалов - правоохранители несли службу на основных автодорогах, по которым перемещались гости чемпионата и болельщики. Кроме того, дополнительно было задействовано семь ситуационных автомобилей.

За время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА на территории государства в органы полиции поступило 71 обращения иностранных граждан. Из них 20 имеют признаки уголовного преступления. Кроме того, поступило четыре сообщения о заминировании объектов столичной инфраструктуры. По всем этим фактам продолжаются действия, предусмотренные законодательством Украины.

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Глава Нацполиции выразил благодарность полицейским, которые принимали участие в охране общественного порядка. "Тот уровень безопасности, который нам удалось создать, - высокопрофессиональный и достойный. Надеюсь, что в дальнейшем будем подтверждать свои профессиональные качества", - подчеркнул Сергей Князев.

Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев 01
Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев 02
Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев 03

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Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев 04
Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев 05
Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев 06
Почти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев 07

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Напомним, Сергей Князев также сообщал, что члены команд "Реал" и "Ливерпуль", а также их официальные делегации и часть болельщиков покинули территорию Украины через международный аэропорт "Борисполь". Отъезд других болельщиков планируется в ближайшее время. "До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов. Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить вылет", - отметил Сергей Князев.

Источник: https://censor.net.ua/n3068372
 
 
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А засрали и зассали центр Кимева вроде миллион цыган побывало. Надеюсь больше не приедут. + я вчера в пробке стоял из за этих уродов, пипец все дороги перекрыли..
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Провалили все из за жадности....Верх тупизма...билети на матчь просто поздавали.
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Цензор.НЕТНовостиСпортПочти 25 тысяч иностранцев посетили Украину во время проведения финальных матчей Лиги чемпионов, - Князев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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