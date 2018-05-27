 Международный кинофестиваль "Молодость" стартовал в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Официальная церемония открытия состоялась на столичные Почтовой площади. Откроет фестиваль картина "Лицо / Рыло" Малгожаты Шумовской. Фильм получил "Серебряного медведя" на последнем Берлинском кинофестивале.

Фестиваль будет проходить на 5 локациях города: кинотеатры "Киев", "Украина", "Синема-Сити", "Мистецький Арсенал" и показы под открытым небом на Почтовой площади и Трухановом острове.

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Программа фестиваля состоит из 6 конкурсов: Международный, студенческий, короткометражные фильмы, национальный конкурс и "Солнечный зайчик" / "SUNNY BUNNY" - фильмы ЛГБТ тематику. Также пройдут показы фильмов во внеконкурсной программе.

В национальную программу 47-го кинофестиваля "Молодость" попала 21 лента.

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