 В странах НАТО четко осознают угрозы со стороны России и поддерживают Украину, - Фриз

Об этом в кулуарах ПА НАТО в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень приятно наблюдать, что во время сессии наблюдается четкая позиция всей ПА НАТО относительно угроз и вызовов, которые порождает Россия. Есть четкое осознание ведения Россией гибридной войны во всех ее проявлениях, что считается угрозой для демократических стран", - отметила Фриз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На июльском саммите НАТО в Брюсселе обсудят безопасность черноморского региона

Она обратила внимание, что во время обсуждений на сессии много внимания было уделено пропаганде, кампании фейковых новостей. Украинский политик отметила, что ПА НАТО подтвердила готовность не только исповедовать демократические ценности, права и свободы человека, но и способность их эффективно защищать.

Руководитель постоянной делегации Украины подчеркнула, что подавляющее большинство делегаций стран в ПА НАТО демонстрируют поддержку Украине, что очень хорошо видно во время работы в комитетах, обсуждения докладов, подготовки заключительных резолюций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это российская оккупация" и "Мы поддерживаем Украину", - у фанов "Реала" и "Ливерпуля" спросили, что они знают о войне на Донбассе. ВИДЕО

Как подчеркнула Фриз, обнародованный накануне на ПА НАТО британским парламентарием лордом Джоплингом проект отчета "Противодействие гибридным угрозам, которые исходят от России: актуализация" является "очень глубоким" и в нем подробно прописан перечень угроз, которые непосредственно на себе почувствовала Украина.

В отчете лорд Джоплинг, в частности, подчеркнул, что один из наиболее уязвимых пунктов, который может быть целью России, — стратегические коммуникации, в частности морские кабели, которые несут основной массив глобальной информации.

Также читайте: Украина и Грузия должны как можно скорее стать членами НАТО, - министр нацобороны Польши Блащак на заседании ПА Альянса

Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходит в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.