 В странах НАТО четко осознают угрозы со стороны России и поддерживают Украину, - Фриз

Об этом в кулуарах ПА НАТО в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень приятно наблюдать, что во время сессии наблюдается четкая позиция всей ПА НАТО относительно угроз и вызовов, которые порождает Россия. Есть четкое осознание ведения Россией гибридной войны во всех ее проявлениях, что считается угрозой для демократических стран", - отметила Фриз.
Она обратила внимание, что во время обсуждений на сессии много внимания было уделено пропаганде, кампании фейковых новостей. Украинский политик отметила, что ПА НАТО подтвердила готовность не только исповедовать демократические ценности, права и свободы человека, но и способность их эффективно защищать.
Руководитель постоянной делегации Украины подчеркнула, что подавляющее большинство делегаций стран в ПА НАТО демонстрируют поддержку Украине, что очень хорошо видно во время работы в комитетах, обсуждения докладов, подготовки заключительных резолюций.
Как подчеркнула Фриз, обнародованный накануне на ПА НАТО британским парламентарием лордом Джоплингом проект отчета "Противодействие гибридным угрозам, которые исходят от России: актуализация" является "очень глубоким" и в нем подробно прописан перечень угроз, которые непосредственно на себе почувствовала Украина.
В отчете лорд Джоплинг, в частности, подчеркнул, что один из наиболее уязвимых пунктов, который может быть целью России, — стратегические коммуникации, в частности морские кабели, которые несут основной массив глобальной информации.
Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходит в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.
арийцевукраинцев готовят межнациональные , межэтнические погромы на юго-востоке , а пятая колонна х.йла там же сидят и ждут его регулярные части и собираются в Тайожный ..... пидорыпомидоры даже к путкину ехали.
Хочеш з ними познайомитись? Влаштую в момент.
У ватяних мріях..
Ключевое слово - большинство. Это может быть 99%, а может быть 50%+1. Жаль, что не раскрыты детали. Впрочем, там все так закручено, что обычному человеку все равно не разобраться.
Германии посоветовали готовиться к санкциям США за «Северный поток - 2»
Как передает replyua.net, об этом в интервью Bloomberg заявил уполномоченный канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Бейер
https://replyua.net/europa-news/96606-germanii-posovetovali-gotovitsya-k-sankciyam-ssha-za-severnyy-potok-2.html
8. Вот как перестать смеяться? В 2016 году несколько ватных знакомых вложили в какие-то финансовые конторы все свои сбережения. Одна вперла туда несколько сотен тысяч рублей - под 25%. И не смутило их, что банки дают 8%. Думали, в рай попали. А конторы взяли и растворились - вместе с бабками. Ватники в шоке, а полицаям пох. И таких контор теперь валом, как и лохов.9. Крымчанка, ныне проживающая на материковой Украине, съездила домой в Крым: "После недели, проведённой в Крыму, мои выводы: морды у большинства кислые. Еда - мега стрёмная. Обязали менять счётчики на газ и электричество - ещё и платно, а там везде очереди. Вата злится. Трассу Таврида строят - вата в экстазе. Ждали мост, как манну небесную, типа еда будет дешевле. Ну-ну".
10. Крымчанин (наш) из Симферополя приехал в Одессу. Первый шок - Wi-Fi. Везде. Бесплатно. Без паролей и регистраций.11. Как же я ненавижу всех, кто в один момент изменил мою судьбу, мой прогнозируемый на годы вперёд мир, мир моей семьи и моей страны! Будьте вы прокляты!P.S. Закончу выпуск атмосферным сообщением крымчанина: "Вчера в Саках ватная русня праздновала открытие курортного сезона. Играли песни Круга и Шуфутинского. Добро пожаловать на курортную ЗОНУ особого режима. Ветер северный - зла немерено". Вот так мы и скатились - от Казантипа и международных фестивалей - к Владимирскому централу. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
На очередную встречу буквально летит глава мегакорпорации Boeing. Американская делегация вообще оказалась здесь самой большой. Об этом сообщает Рамблер. Повсюду - китайские инвесторы, ближневосточные. В Петербурге представлена экономика всего мира, делает вывод журналист американского агентства Bloomberg.
В апреле на ЯМЭФ в Ялте было подписано 70 контрактов на 2.7 млрд.долларов.
До конца года в России будет еще пять международных форумов.
Это всё, что нужно знать о "России в блокаде" и о "России под санкциями"...
Для тех, кто в "танке": ПИИ отражают приток иностранных денег в создание новых производств и развитие существующих. Не имеют отношения к спеулятивным портфельным инвестициям, связанных с покупкой акций, облигаций и прочих финансовых инструментов.