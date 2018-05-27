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Все про:НАТО (5806) Россия (69420) Фриз (103)

 В странах НАТО четко осознают угрозы со стороны России и поддерживают Украину, - Фриз

Большинство делегаций стран, которые участвуют в весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Варшаве, поддерживают Украину и осознают угрозы от действий России.

Об этом в кулуарах ПА НАТО в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявила председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень приятно наблюдать, что во время сессии наблюдается четкая позиция всей ПА НАТО относительно угроз и вызовов, которые порождает Россия. Есть четкое осознание ведения Россией гибридной войны во всех ее проявлениях, что считается угрозой для демократических стран", - отметила Фриз.

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Она обратила внимание, что во время обсуждений на сессии много внимания было уделено пропаганде, кампании фейковых новостей. Украинский политик отметила, что ПА НАТО подтвердила готовность не только исповедовать демократические ценности, права и свободы человека, но и способность их эффективно защищать.

Руководитель постоянной делегации Украины подчеркнула, что подавляющее большинство делегаций стран в ПА НАТО демонстрируют поддержку Украине, что очень хорошо видно во время работы в комитетах, обсуждения докладов, подготовки заключительных резолюций.

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Как подчеркнула Фриз, обнародованный накануне на ПА НАТО британским парламентарием лордом Джоплингом проект отчета "Противодействие гибридным угрозам, которые исходят от России: актуализация" является "очень глубоким" и в нем подробно прописан перечень угроз, которые непосредственно на себе почувствовала Украина.

В отчете лорд Джоплинг, в частности, подчеркнул, что один из наиболее уязвимых пунктов, который может быть целью России, — стратегические коммуникации, в частности морские кабели, которые несут основной массив глобальной информации.

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Напомним, вопрос урегулирования конфликта в Украине продолжает быть в фокусе на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с 25 по 28 мая проходит в Варшаве. В частности, Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.

Источник: https://censor.net.ua/n3068369
 
   
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Смотрите,чтобы поздно не было...Осознавать и ничего не делать,значит потакать.
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А что НАТО должно сделать, чтобы Вы, Игорь, были- бы довольный? Ядреную бомбу на масквабад или санкт питер-ленинград-путиноград - сбросить?
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Чтобы я был доволен ? )) Это слишком много,чтобы кто-то в силах мог осуществить. А для начала,нужны просто более решительные меры со стороны НАТО. Они уже проверили,что защита пво рахи - херня. Вот и пусть объявляют расию спонсором терроризма. Анексия Крыма,Абхазии,Приднестровья...Сбитый Боинг наконец..Мало ? Пусть заходят и подавляют ракетами очаги угроз мирным жителям. Каждый день ведь стреляют и убивают на Донбассе. И перекрывают нахер границу.Чтобы совместно добить кацапского выкидыша.
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Скоро Украина загнется с такой мега поддержкой.Сколько эта получает с наших налогов за этот бред.
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Строятся потоки в обход Украины , в страну агрессора инвестированы 37 ярдов дол. со стороны этих ,,друзей Украины" которые инвестируют в Украину меньше чем в Габон . На форумах в тоталитарной паРашке присутствуют высшие руководители ЕС. Какая поддержка ? .Они торгуют и всё мерят баблом. А Украина часть торга . А эта смазливая тёлка сказки рассказывает , соевый лохторат хлопает ушами , потоки в обход нас строятся , экономика пидарассии идёт в гору , наша летит в шопу. Полезные дегенераты из так называемых истинных арийцевукраинцев готовят межнациональные , межэтнические погромы на юго-востоке , а пятая колонна х.йла там же сидят и ждут его регулярные части и собираются в Тайожный .....
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Как ЕС и НАТО могли-бы помочь Украине? Конкретно, если можно, расскажите. По пунктам. На сколько я знаю по фактам: 1. Роисясисиких дыблпомятов долбят не по детьски ( не только в ООН и Совете ЕС, но даже в Литве) 2. Военные инструкторы обучают Украинцев (по-этому потери Украинских солдат на фронте минимальные). 3. Украина получила: джавелины (от США), пулеметы, гранатометы и даже пули для АК от Литвы), Антибатарейские установки ( там только отключена наводка на территорию Хуйлостании, что-бы не спровоцировать очень жаркой войны между Украиной и Хуи***станом. 4. Парамедики (Канада, Америка и другие страны , ) обучают Украинских медиков и солдат медициной. 5. Поставляют Украине медикаменты для солдат и для гражданских 5. США и еще кое-какие страны обучают Украинцев приемами спец опс. 6. Польша тоже кое-что предоставила Украине (что - писать не буду - пускай гуглят хулостанскийе шпионы). А самое главное - физически сами Украинцы остановили сепаров. А Европа ввела санкции. Дерипаска и другие пидоры помидоры даже к путкину ехали.
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Розкажіть це шльондрі мерхель з її "північним потоком-2"
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Не скигли, курва! Хлопці на Майдані та на АТО не за те життя віддавали, щоб такі як ти скавчали на дивані.
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яке ти, говно кацапське, маєш відношення до хлопців з АТО?
Хочеш з ними познайомитись? Влаштую в момент.
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Никто ничего не осознает! Уже видно и понятно, что к России начинают тянутся все европейские странны, вон и Макрон и Лагард побежали, а Украину уже потихоньку все скидывают со счетов. Уже последний шанс дают, чтоб хоть чуть денежек дали в должек очередной, только нужно газ для населения поднять в 6 раз, чтоб добить украинский народ и суд антикорупционный сделать.
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І санкції з росєюжкі зняли і путю в гості запрошують, і НАТО сумісні навчаня з кацапами готують..
У ватяних мріях..
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Ещё Землю НЕ продали. Требуют продавать. Дома бомжами скоро станем. Да скормят они нас путлеру скоро. Польша всех не вместит желающих .
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та да...шесть стран в мире остались с непродаваемой землей и неразвитой экономикой...причем в расейке вовсю торгуют.и ты прибежал нам рассказать,как это плохо У країнах НАТО чітко усвідомлюють загрози з боку Росії та підтримують Україну, - Фріз - Цензор.НЕТ 8452
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К сожалению Украина в мире связывается с режимом Оффшоренко-Гройсмана...
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ты путаешь устоявшиеся нервные связи в своей лишнехромосомной голове со всем миром.впрочем ты не одинок,вся кацапня считает,шо они пупы мира У країнах НАТО чітко усвідомлюють загрози з боку Росії та підтримують Україну, - Фріз - Цензор.НЕТ 4328.это,конечно,лечится с трудом-но попробывать стоит.
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Пора не приятно наблюдать за позицией демстран,а противодействовать агрессору рассии
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Член НАТО Франція, яка не виграла жодної війни, набиває собі ціну в геополітичній лізі, а путін це розуміє і радо їй підігрує. Оце такий висновок після візиту Макрона до путіна.
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4 года прошло.Итог правления офшорника.Ничего не вернул и не вернет,патриотов всех задушил.Выборы будут по типу рыжего карлика.Лучшего атамана чем петя хуйлу не сыскать.
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"Большинство делегаций стран ... поддерживают Украину."
Ключевое слово - большинство. Это может быть 99%, а может быть 50%+1. Жаль, что не раскрыты детали. Впрочем, там все так закручено, что обычному человеку все равно не разобраться.
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А шо там разбираться.... Хоть круть-верть, хоть верть-круть, но даже без лупы просматривается - измотать врага, мордор тогда легче будет взять голыми руками... Бо как любили , как любили ...Сталина, а кабысдох муйлуша, дык, и отношение будет другое... У самих же каазламордых на те же обстоятельства... Так шо , Тува, нос выше... ДАЕШЬ ПАРИТЕТЫ БЕЗ ПРИОРИТЕТОВ !!!
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ЄС в особі мерхельші нікого не збирається вимотувати.
Германии посоветовали готовиться к санкциям США за «Северный поток - 2»

Как передает replyua.net, об этом в интервью Bloomberg заявил уполномоченный канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Бейер

https://replyua.net/europa-news/96606-germanii-posovetovali-gotovitsya-k-sankciyam-ssha-za-severnyy-potok-2.html
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на крысме:1. Севастополь продолжает бурлить. Предателям разонравился "русский мир" и они решили, что надо валить: "Я в шоке. Закрыть единственный нормальный торговый центр - Муссон. Кино, развлечения, куча товаров, спорт. А сколько рабочих мест… Вот интересно, чем дальше, тем жизнь в Севастополе становится хуже. Во многих сферах. Такое впечатление, что наше местное правительство под руководством Овсянникова поставило себе цель сделать жизнь горожан невыносимой. Позитивных изменений 20%. Зато список *** длинный: то пешеходные переходы уберут по всему городу, то *** разметку сделают, то парк закроют после 20, то обманут про вторые публичные слушания по Генплану. Читаешь новости, смотришь на происходящее и думаешь, может, пора *** валить отсюда? Качество жизни ниже плинтуса. Постоянно пробивается очередное дно. Но любовь к Севастополю пока останавливает". На этот вой последовал комментарий: "Пора вернуть Севастополь севастопольцам!". А мне вот очень интересно, где ватница откопала 20% позитивных изменений? Тема явно не раскрыта https://twitter.com/KrimRt/status/1000400007474876416 (скрин).2. В Севастополе грядет масштабный передел рынков. Оккупанты готовят на продажу прибыльные "ГУПы" (государственные унитарные предприятия), в частности - все крупнейшие рынки города. Около 5000 предпринимателей готовятся паковать чемоданы: "Приватизации подлежит предприятие с имуществом. У нас заключены договора аренды с ГУПом, и аренда невысокая. На пятом километре цена около 200 рублей за квадратный метр, рынок Юмашевский - 600 рублей за квадрат. Если бы мы могли платить большую арендную плату, мы бы ушли работать в торговые центры. Мы не можем. Мы боимся, что частник поднимет аренду, пересмотрит назначение земли и вообще рынок уберет. Практика в Севастополе по сносам показала, что предприниматели практически в одну ночь лишаются рабочих мест, а вместо них приходят другие", - жалуются ватники пропагандонам http://primechaniya.ru/home/news/maj-2018/v-sevastopole-gryadet-masshtabnyj-peredel-rynkov/3. Пришёл. Увидел. Победил. На ЮБК действует схема по отъему земли у владельцев, выехавших или имеющих прописку, но не проживающих по факту и не имеющих аусвайсов в Крыму. Мошенники (и оккупанты об этом знают) подают подделки на "госрегистр". Там получают отказ, если земля была ранее учтена и есть в украинском кадастре. Затем обращаются в "суд", чтобы тот наложил арест на такой участок, как правило, из-за якобы наложения (в схеме участвуют инженеры землеустройств). "Суд" вызывает ответчика, который находится на материковой Украине. Тот, ясное дело, не в курсе. Пара заседаний и арест, пока истец-мошенник не сделает новые документы. "Суд" в рамках исковых требований истца обязывает инженера и "госрегистр" внести изменения в части расположения и площади земельного участка по ситуации, которую подаёт истец. И всё. В основном атакуют участки больше 10 соток. Откусят половину и тут же сливают.4. В "курортном" Джанкое оккупанты снова согнали детей в военной форме на шабаш, посвящённый "100-летию пограничной службы" https://twitter.com/KrimRt/status/1000692836516466688 (фото).5. Поклонская вписалась за экс "мэра" Ялты Андрея Ростенко - мужа сестры жены Гоблина: "Важно смотреть в будущее, надежно обеспечивать соблюдения прав человека, чтобы уголовный закон применялся строго по назначению. С его помощью недопустимо сводить счеты, а люди должны твердо знать, что объективность и справедливость восторжествует в любом случае, относительно каждого уголовного дела", - заявила изменница Родины, сводившая счеты с проукраински настроенными крымчанами, кидая их за решётки по липовым обвинениям https://ru.krymr.com/a/news/29253127.html6. Жители Ялты в восторге от наноремонтов дорог по российским ГОСТам: "Кто повыдалбливал выбоины по всему городу? Он, похоже, не собирается их заделывать. Впечатление такое, что это делалось, потому что дороги недостаточно хреновые. Видите ли, ездить по городу, по мнению ответственного за это безобразие, слишком комфортно. Ребята, вы в своем уме? Сделали бы одну улицу - начинали бы другую. Нет. Черта с два. Слишком просто будет. Нужно весь город перелопатить, а потом бросить все это дело на полгода, чтобы все успели насладиться болтанкой, проезжая по ялтинским улицам". Ответы: "Надо просто немного подождать и потерпеть! Это всё ОБАМА ЧМО", "И не только болтанкой, а ещё для ДТП и в ПЯ ("Подслушано в Ялте") пообсуждать. Нужны остросюжетные темы, которых в Ялте «маловато». Черти, откройте мост на Пушкаре, я чуть в речку не нырнула, перелезая через ваши долбаные загородки!!! Когда этих горе-чинушек отправят на пенсию? Ну задолбали своим старческим маразмом", "Вы не знаете, как деньги осваиваются????", "Спасибо скажите!!! Мы же в россии!!! Вова не забывает о Крыме…)))))))" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1000699745575362561 (скрин).7. Пляжи Черноморского пусты. Надо больше мостов. В общем, в скринах с вебкамер (тех, что еще работают) смысла нет. Сезон считают не в туловищах, а в деньгах. Туловища будут. Ялта, например, вся в бомжах, понаехах на "ПМЖ" - море, плюс местные и беженцы всякие… Это все не сезон, не туризм и не доходы https://twitter.com/KrimRt/status/1000654149434912769 (фото).
8. Вот как перестать смеяться? В 2016 году несколько ватных знакомых вложили в какие-то финансовые конторы все свои сбережения. Одна вперла туда несколько сотен тысяч рублей - под 25%. И не смутило их, что банки дают 8%. Думали, в рай попали. А конторы взяли и растворились - вместе с бабками. Ватники в шоке, а полицаям пох. И таких контор теперь валом, как и лохов.9. Крымчанка, ныне проживающая на материковой Украине, съездила домой в Крым: "После недели, проведённой в Крыму, мои выводы: морды у большинства кислые. Еда - мега стрёмная. Обязали менять счётчики на газ и электричество - ещё и платно, а там везде очереди. Вата злится. Трассу Таврида строят - вата в экстазе. Ждали мост, как манну небесную, типа еда будет дешевле. Ну-ну".
10. Крымчанин (наш) из Симферополя приехал в Одессу. Первый шок - Wi-Fi. Везде. Бесплатно. Без паролей и регистраций.11. Как же я ненавижу всех, кто в один момент изменил мою судьбу, мой прогнозируемый на годы вперёд мир, мир моей семьи и моей страны! Будьте вы прокляты!P.S. Закончу выпуск атмосферным сообщением крымчанина: "Вчера в Саках ватная русня праздновала открытие курортного сезона. Играли песни Круга и Шуфутинского. Добро пожаловать на курортную ЗОНУ особого режима. Ветер северный - зла немерено". Вот так мы и скатились - от Казантипа и международных фестивалей - к Владимирскому централу. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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США перебрасывают в Польшу и страны Балтии несметное количество бронетехники и личного состава,видать Плешивый достал Трампа...
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Это был конвейер миллиардных соглашений и политических переговоров. Два дня в Петербурге - президент Франции. В павильонах и кулуарах Петербургского форума с президентами и премьерами можно буквально сталкиваться. Вот премьер-министр Японии Синдзо Абэ направляется на переговоры. По павильонам ходит глава Международного валютного фонда.
На очередную встречу буквально летит глава мегакорпорации Boeing. Американская делегация вообще оказалась здесь самой большой. Об этом сообщает Рамблер. Повсюду - китайские инвесторы, ближневосточные. В Петербурге представлена экономика всего мира, делает вывод журналист американского агентства Bloomberg.
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По данным разведки США и командующего американским корпусом в Европе Бригадного генерал Кай Роншнайдера,предстоящие учения стран НАТО "Атлантическая Решимость",техника идет двумя колоннами в Польшу из Германии... У країнах НАТО чітко усвідомлюють загрози з боку Росії та підтримують Україну, - Фріз - Цензор.НЕТ 3165РАБссия ау...где Искандеры?
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На этой неделе в рамках ПМЭФ в Питере (на котором были Путин, Макрон и Абэ) было подписано 550 контрактов на 38.5 млрд. долларов ( без учета "закрытых" контрактов в оборонке и т.п.).

В апреле на ЯМЭФ в Ялте было подписано 70 контрактов на 2.7 млрд.долларов.

До конца года в России будет еще пять международных форумов.

Это всё, что нужно знать о "России в блокаде" и о "России под санкциями"...
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Макрон подписал на 1 ярд....,остальной хлам кто подписал?Япошки? У країнах НАТО чітко усвідомлюють загрози з боку Росії та підтримують Україну, - Фріз - Цензор.НЕТ 5157не смеши...итак угораю от Вяличия Плешивого Педофила...
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По оценке BofA Merrill Lynch, в 2017 году объем поступления прямых иностранных инвестиций в Россию существенно вырос и составил 23 млрд долл., что является лучшим результатом за последние четыре года.

Для тех, кто в "танке": ПИИ отражают приток иностранных денег в создание новых производств и развитие существующих. Не имеют отношения к спеулятивным портфельным инвестициям, связанных с покупкой акций, облигаций и прочих финансовых инструментов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ странах НАТО четко осознают угрозы со стороны России и поддерживают Украину, - Фриз
 
 
 
 
 
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