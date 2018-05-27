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 Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС

Российская энергетическая корпорация "Газпром" и правительство Турции в субботу, 26 мая, подписали протокол о прокладке сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" от побережья Черного моря до границы Турции с соседними европейскими странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.", - сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Кроме того, сообщается об урегулировании арбитражного спора дочерней компании "Газпром экспорт" с турецкой энергокорпорация Botas. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось решить во внесудебном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После ввода в строй "Турецкого потока" и "Северного потока-2" транзит газа через Украину сократится до 10-15 млрд кубометров в год, - "Газпром"

Напомним, 30 апреля "Газпром" сообщил о завершении прокладки морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее к границе Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нити - 15,75 миллиарда кубических метров в год. Строительство морского участка газопровода началось 7 мая 2017. Вторую нитку "Турецкого потока" планируют завершить в 2019 году.

Также читайте: Если Россия прекратит транзит газа через Украину, то мы потеряем примерно $3,5 млрд, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3068368
 
 
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а сколько писали, что нитка треснула.....
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Конечно нужна!

...политики приходят и уходят -- а материальные ценности остаются! -- и приносят прибыль...
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Когда Рашка полностью профинансирует и достроит "Турецкий поток", вдруг окажется, что по этому газопроводу иранский газ в ЕС гнать дешевле, да и выгоднее для всех игроков, кроме самой Рашки, разумеется. Демпинг Ирана обанкротит и окончательно похоронит Газпром.
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В іранський демпінг віриться слабо, а в банкрутство Газпрома через конкуренцію з Іраном взагалі ні. В чому можна бути певним що мегапроекти пітерські пацани будуть й далі нові генерувати і нарощувати борги Газпрома.
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Ну это однозначно. А еще транзитные и вентиль
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НАТО, поставляй вдоль границы Украины танки, иначе вся шваль после построения газопроводов в обход Украины, попрет войной, потом на Польшу, Латвию, Литву и т.д. Гитлер Судетами не ограничился. А вы выводы не сделали.
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Они НЕ прислушаются.Они деньги делать собираются
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В эту ночь решили самураи -- перейти границу у реки!
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Это будет лучшим стимулом для занятия энергоэффективности в Украине .= Все скважины нужно национализировать , воров кто украл эти скважины = Ахметова , Шуфрича , коломойского ,фирташа .. поймать и повесить как сабак на Майдане .Для населения украинского газа хватит . а бизнес пускай сам себе ищет газ .
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нынче круче всех газком хочет порулить юлька-жулька
как в предыдущие года ,когда у корыта с ющом была

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Тю, да у ней кокс отбери - дай газку нюхнуть...
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Не вижу повода для беспокойства, наоборот, чем больше москалики закопают денег, тем меньше боеприпасов зайдет на даунбасс.

Чем быстрее перекроют трубу, тем раньше Украина будет разрабатывать свои газовые месторождения, но самое главное - закроет границу и введет визы с парашниками.
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Теперь нужно ждать такие-же хорошие новости про Северный поток-2
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Ты хоть сам то понял что написал. Какие они деньги закапывают. Эта нитка принесет миллиардные прибыли, на которые будет произведено ещё больше снарядов на Донбассе. Ты о чем? Здесь пора уже за голову хвататься. А лучше задуматься
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Вы, наверное мой пост не дочитали даже до середины. Но, не важно. Обьясняю. Количество ниток газопроводов существенно снижает доходность этих инженерных структур, практическая необходимость заключается только в том как ёпнутые цари смотрят на мир, а смотрят примерно так: "я на трубе твою маму вертел". Прикол в том, да-же при существующих обьемах потребления энергоносителей, русские "потоки 1,2, южный и т.д." отобьются через 20-30 лет, а тем временем раса ХОМО перейдет на принципиально другие источники энергии. Как минимум турецкие субподрядчики подобьют бабла. Это плохо?

С уважением, не паникуйте.
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это троль.он тебя на переписку "крутит".в топку его
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Крім того все одно москалі газ качають із далекої півночі. З Ірана чи Аравії мабуть вже ближче. І дешевше.
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Лише в сухопутні газогони по рашці для Южпотока, які використовуватимуться для Турецпотока, Газпром 20 ярдів зелені закопав. При цьому вони майже не створять додаткового експорту газу і замість найкоротшого маршруту поставки через Україну в ЄС - будуть кружними і заходитимуть через Туреччину, в яку окрім рашгазу в найближчі роки прийдуть значні обсяги від нових постачальників - не буде монопольного ціноутворення в регіоні.
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Теперь нужно чтобы ЕС о такой хорошей новости догадался.
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Єврокомісія ще рік тому погодила вхід в майбутній Балканський хаб в Болгарії росгазу з Турецпотока.
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С июня 2018 года жителям Дамбасса запретят въезд на РАБссию.А где они Шариковы Харчевацца будут? Странный однако Плешивый....
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А чего б Украине под Красноармейском (Покровском) газик не копнуть? -- там сланчик залегает -- на тыщелетку хватит... -- всем!
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Послать МВФ (хотя он не виноват) и вернуть в рабочее состояние закон о природных ресурсах
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Это газ для населения по себестоимости + разумный процент рентабельности от 9 до 12%.
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-- эх, блин, Владимир ... -- нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости... (с)

Ты, эта -- или Карла Маркса читай, или Александра Галича слушай. -- рекомендую Галича! *)
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Спасибо, обойдусь без Галича, а на счет Маркса, на 99% уверен что и Вы небритого старикашку приплели для красного словца,поверьте, я не на столько наивен и знаю что в себестоимость нафтогаза можно воткнуть что угодно в том числе и реконструкцию киосков шакаладного гаранта Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС - Цензор.НЕТ 1524
Удачи.
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-- ты не с чужого шоколада начинай, а со своей корочки хлеба... ...сытей будешь! *)
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Читав недавно на тему сланцевого видобутку в США, який буцімто "купається в грошах після росту нафтоцін" таку думку:

"higher fuel bills in America also mean inflation and a big problem for the world's most important central banker, Federal Reserve Chair Jerome Powell. The Fed is expected to continue raising interest rates this year as it moves towards its 2% inflation target and that could have a big impact on the nation's shale oil boom, which has provided an element of insulation against dependence on OPEC.

The US oil industry, which now pumps just under 11 million b/d of crude, is sensitive to higher borrowing costs because of the fragmented nature of production in the country's shale fields. So called "Mom and Pop" drillers in the "Lower 48" are more dependent on debt and short-term loans to fund their daily operations. These tiny companies could be hardest hit by rate increases, unlike global oil majors with vast balance sheets to absorb the shocks."

Трохи підредагував гуглопереклад:
"Вищі рахунки за паливо в Америці також означають інфляцію та велику проблему для найважливішого центрального банкіра в світі, голови Федеральної резервної системи Джерема Пауелла. Очікується, що ФРС продовжить підвищувати відсоткові ставки цього року, коли вона переміститься до своєї цільової інфляції на 2%, і це може мати великий вплив на нафтовий бум у країні, який забезпечив елемент ізоляції від залежності від ОПЕК.
Американська нафтовидобувна промисловість, яка зараз качає трохи менше 11 млн. Б / д нафти, чутлива до високих витрат запозичень через фрагментарність виробництва на сланцевих полях країни. Так звані "сімейні бурильники" більше залежні від боргів та короткострокових позик для фінансування своїх щоденних операцій. Ці крихітні компанії можуть найбільше постраждати від підвищення темпів, на відміну від світових нафтових компаній, які мають величезні баланси для поглинання шоків."
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Хотите опять каких-нибудь иностранцев обуть?
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-- та, я сам иностранец -- могу и раздеть -- хто победней...*)
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Газогон TANAP Азербайджан и Турция запускают 12 июня на день незалежности РАБссии... Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС - Цензор.НЕТ 6659
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Кстати, это сильная конкуренция российскому газу.
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классика жанра!
ничего личного - только бизнес
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Эта подпись стоила цапам 1 млрд долларов.
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Точно.Путлер своим указом с 1 июня 2018 года запретил въезд на РАБссию жителям ДыНыРы ЛыНыРы...,вот это да....
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склероз Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС - Цензор.НЕТ 1977

Senator S 01a656ec

С июня 2018 года жителям Дамбасса запретят въезд на РАБссию.А где они Шариковы Харчевацца будут? Странный однако Плешивый....
27.05.2018 18:34

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Весьмирснами очередная серия.Всем по..й на Украину.Всем миром правят бабки. И это логично.
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Я думал фейк....,Здепец Крысам ЗаХерченко....
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Да, кацапское "низабудим-нипрастим туркам за сбитый самолет" оказалось жалким и бессильным перед меркантильностью и беспринципностью их лидеров.
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По итогу турция за бабки союзник параши и п..й на крымских татар.Купили,а мы в меньшенстве.
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Ветка Газогона Танап Каспий-Азербайджан-Турция--Болгария и далее в Италию,так что из Болгарии Украина может качать газ,думаю об этом недавно и говорил премьер Болгарии и Кондитер при встрече... Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС - Цензор.НЕТ 26Зрадофилы ФАС...
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да о чем там говорить если страна НАТО (!) покупает у Козлостана - самого вероятного и реального натовского противника вооружение , а вы тут о какой то трубе..Педерасты(в плохом смысле этого слова) короче эти Эрдоганы
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Никогда,пока планета жива,это побочный продукт ее жизнедеятельности.
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эрдоган хитрый чорт
с двух сисек сосать будет
и с обоих вкусненькое
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путен вже чотири рази побєждал ІГІЛ,і десять раз домовлялася з ердоганом про прокладку турецького потоку)))
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еще труба из Азербайджана подоспела в 16 млрд кубов тут раша около 16,сколько потребляет европа в общем,скандинавы вроде со своим газом или как
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хуйло действует на развал ЕС, он проложит нити газопровода и будет дергать за эти нити, одним скидку, другим наоборот дороже, тем самым рассорит страны ЕС между собой.
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Він не може перешкодити міждержавним перетокам газу та своповим схемам - для цього ЄК фінансує побудову двонаправлених сполучних газогонів на кожному кордоні всередині ЄС. Це продовжить ріст обсягів торгівлі газом на хабах й зближення в ринковий спосіб рівнів оптових цін в різних країнах ЄС.
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скорее всего защита в ЕС продумывается, но все же, теоретически может быть разная цена на входе в каждой отдельной нити, хотя публично может называться одинаковая сумма.
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и что? вот мелочь осталась - надо ещё наити покупателя, почуствуите разницу - ЕС поддерживает будет участвовать в строительстве газопровода, и теперь внимание - с Норвегии до Польши, кстати сртоитса ещё одна ветка с Норге в ГБ, да и ещё, Польские ГТС соединает с Литвои и тем самим, соединяется всеми странами Балтии, проект - соеденить Эстония-Финляндия.

Подписан договор о строительстве важного для Балтии газопровода Литва-Польша

ES līdzfinansēs Norvēģijas-Polijas gāzesvadu - ЕС участвует с финансами в строительстве газопровода Полбша-Норге - на руском не нашёл.

В Литву придет новый груз СПГ......
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Nu da jest i terminaly Polse i Litve.Da i svojio vyrabatyvajem alternatyvnymi istocnikami gde to na 50% nado teper mense gaza
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ЄС не буде повністю фінансувати трубу в Норвегію, полякам треба швидко знайти ще купу грошей, щоб встигнути до 23-го року, коли в них закінчується договір з Газпромом.
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Вангую:-До того часу паРашки не буде..Будуть гази гнати якісь інші країни з
після розвалу двухголового мутанта недоімперії..
Нехай бабло витрачають...😎
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аха, и балет полюбит, культурными будет притворятся целых три дня, правда, через три дня начнёт жестока кое кого матом класть.
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Чому такі сумні? Давайте разом заспіваємо гімн: Ще не вмерли України, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
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Вековые враги Россия и Турция!!! Вот дипломатия!!! Вот она игра!! Нет друзей, только интересы.Вы поняли смысл происходящего?Из речей на самите в Питере,Вы поняли будущее?
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в чьих руках Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС - Цензор.НЕТ 8848 ЗЫ...главное , шо мордор клюнул... и проглотил наживку... Дальше гурман будет изголяться , мол как приготовить на пару или на углях...
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вполне прогнозируемый шаг. хуйлу необходимо убрать украинский статус транзитера кацапского газа еврошлюхам, чтобы практически полностью развязать себе руки в отношении Украины. если бы не США, европидары уже полным составом во главе с фрау давно бы раком стояли все перед хуйлом в очереди к "грязьпрому", а не поодинокие швайнмайеры.
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ржу немогу....

Поинтересуйтесь "силой сибири"
свинособаки пыжились, типа будут газ в китай гнать, а им за это сяоми вагонами будет свои поделки присылать. И что?
Китай сначала заставил кацабчиков самостоятельно строить газопровод, потом сказал что цена высокая и стал закупать газ в средней азии,а сейчас со штатами договорился на поставки газа. дикари остались в пролете со своей ненужноц трубой, в котору продолжают по инерции вваливать триллионы рублей. дебилы, бля.

та же херня будет и с северным потоком и с южным. их газводят как лошье деревенское. а трубы будут использоваться позже, когда рашку поделят,и будет синопек с петрочиной в сибири газ добывать по концессии. ну может и ексонмобил с шевроном...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС
 
 
 
 
 
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