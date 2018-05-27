 Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.", - сообщили в пресс-службе "Газпрома".
Кроме того, сообщается об урегулировании арбитражного спора дочерней компании "Газпром экспорт" с турецкой энергокорпорация Botas. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось решить во внесудебном порядке.
Напомним, 30 апреля "Газпром" сообщил о завершении прокладки морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию.
"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее к границе Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нити - 15,75 миллиарда кубических метров в год. Строительство морского участка газопровода началось 7 мая 2017. Вторую нитку "Турецкого потока" планируют завершить в 2019 году.
...политики приходят и уходят -- а материальные ценности остаются! -- и приносят прибыль...
как в предыдущие года ,когда у корыта с ющом была
Чем быстрее перекроют трубу, тем раньше Украина будет разрабатывать свои газовые месторождения, но самое главное - закроет границу и введет визы с парашниками.
С уважением, не паникуйте.
Ты, эта -- или Карла Маркса читай, или Александра Галича слушай. -- рекомендую Галича! *)
Удачи.
"higher fuel bills in America also mean inflation and a big problem for the world's most important central banker, Federal Reserve Chair Jerome Powell. The Fed is expected to continue raising interest rates this year as it moves towards its 2% inflation target and that could have a big impact on the nation's shale oil boom, which has provided an element of insulation against dependence on OPEC.
The US oil industry, which now pumps just under 11 million b/d of crude, is sensitive to higher borrowing costs because of the fragmented nature of production in the country's shale fields. So called "Mom and Pop" drillers in the "Lower 48" are more dependent on debt and short-term loans to fund their daily operations. These tiny companies could be hardest hit by rate increases, unlike global oil majors with vast balance sheets to absorb the shocks."
Трохи підредагував гуглопереклад:
"Вищі рахунки за паливо в Америці також означають інфляцію та велику проблему для найважливішого центрального банкіра в світі, голови Федеральної резервної системи Джерема Пауелла. Очікується, що ФРС продовжить підвищувати відсоткові ставки цього року, коли вона переміститься до своєї цільової інфляції на 2%, і це може мати великий вплив на нафтовий бум у країні, який забезпечив елемент ізоляції від залежності від ОПЕК.
Американська нафтовидобувна промисловість, яка зараз качає трохи менше 11 млн. Б / д нафти, чутлива до високих витрат запозичень через фрагментарність виробництва на сланцевих полях країни. Так звані "сімейні бурильники" більше залежні від боргів та короткострокових позик для фінансування своїх щоденних операцій. Ці крихітні компанії можуть найбільше постраждати від підвищення темпів, на відміну від світових нафтових компаній, які мають величезні баланси для поглинання шоків."
ничего личного - только бизнес
Senator S 01a656ec
С июня 2018 года жителям Дамбасса запретят въезд на РАБссию.А где они Шариковы Харчевацца будут? Странный однако Плешивый....
27.05.2018 18:34
)))
с двух сисек сосать будет
и с обоих вкусненькое
Подписан договор о строительстве важного для Балтии газопровода Литва-Польша
ES līdzfinansēs Norvēģijas-Polijas gāzesvadu - ЕС участвует с финансами в строительстве газопровода Полбша-Норге - на руском не нашёл.
В Литву придет новый груз СПГ......
після розвалу двухголового мутанта недоімперії..
Нехай бабло витрачають...😎
https://youtu.be/ZbHlM_UT6p4
Прррикольна,мля!
))
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Поинтересуйтесь "силой сибири"
свинособаки пыжились, типа будут газ в китай гнать, а им за это сяоми вагонами будет свои поделки присылать. И что?
Китай сначала заставил кацабчиков самостоятельно строить газопровод, потом сказал что цена высокая и стал закупать газ в средней азии,а сейчас со штатами договорился на поставки газа. дикари остались в пролете со своей ненужноц трубой, в котору продолжают по инерции вваливать триллионы рублей. дебилы, бля.
та же херня будет и с северным потоком и с южным. их газводят как лошье деревенское. а трубы будут использоваться позже, когда рашку поделят,и будет синопек с петрочиной в сибири газ добывать по концессии. ну может и ексонмобил с шевроном...