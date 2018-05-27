 Россия и Турция договорились о прокладке нитки газопровода "Турецкий поток" к границам ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.", - сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Кроме того, сообщается об урегулировании арбитражного спора дочерней компании "Газпром экспорт" с турецкой энергокорпорация Botas. Конфликт возник вокруг условий поставок российского газа турецким потребителям. Спорные моменты удалось решить во внесудебном порядке.

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Напомним, 30 апреля "Газпром" сообщил о завершении прокладки морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее к границе Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нити - 15,75 миллиарда кубических метров в год. Строительство морского участка газопровода началось 7 мая 2017. Вторую нитку "Турецкого потока" планируют завершить в 2019 году.

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