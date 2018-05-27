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 Российская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова

Российская актриса Чулпан Хаматова высказала слова поддержки в адрес заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", выступая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными. Она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе. Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство".

Актер театра и кино Вениамин Смехов, выступивший в завершение вечера, поддержал Хаматову. Он напомнил, что работал с Серебренниковым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 350 деятелей культуры призвали Меркель спасти Сенцова: "Он не должен стать жертвой российского политического правосудия"

Отметим, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Все, кроме Масляевой, свою вину не признают.

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов – Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская киноакадемия призвала весь мир содействовать освобождению Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/n3068367
 
   
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в тюрьму села что ли и голодовку обьявила?
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оккупанты хорошо горят и умирают
на то они и оккупанты
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хорошо но мало жаль лично уже не смогу их отправить к дьяволу
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Номер "бригады" как бэ говорит сам за себя. Российская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова - Цензор.НЕТ 3418
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Чулпан,насколько я знаю, - хорошая девочка,одна из очень немногих на московии. А вот интересно,Атос только Серебренникова поддержал,или и Сенцова тоже?
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Специально не мониторил, но судя по СМИ, он держится нейтралитета...
Выжидает, наверное...
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утром путин без затей
скушал четверо бетей
а пятого, помятого
спасла чулпан хаматова
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Завидная последовательность: поддержать путлера в войне против Украины, а затем типа поддержать Сенцова. Гидота рашисткая, отъ битесь от нас, наконец.
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Смелая девушка. Похоронила свою карьеру ради справедливости. По крайней мере в паРаше
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Здається, будемо приймати її в Україні. Бо у мордорі після такого її знищать....
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Российская актриса Чулпан Хаматова
-- классная тёлка! ...жаль только, что русская...*)
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Вона з татарської народної республіки (ТНР) Российская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова - Цензор.НЕТ 6864
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Российская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова

Для РФ это почти самоубийство...
То ли дело Матильда Поклонская - ... скоро и церковный сан получит
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она покаялась и воцерковилась Російська актриса Чулпан Хаматова підтримала Сенцова - Цензор.НЕТ 7978.грехи по ночам видимо мучают
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Если человек хороший и справедливый - нету разницы - русский он или нет. Все справедливые люди, как и сволочи - для них национальность - только штамп в пасспорте. К примеру - Невзоров. Был г*вно (что он там наговорил про Литву в 1991 году), а теперь - Человек.
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-- она не человек -- она красивая Женщина! -- это больше, чем просто человек...*)
...но подстилка... -- это внеполовое.
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-- Маринка! -- я не буду спорить с Вами о своих вкусах. Это нетактично...*)
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Ну конечно, женщина другую женщину может считать красивой только ...когда? - Никогда! Російська актриса Чулпан Хаматова підтримала Сенцова - Цензор.НЕТ 6623
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Человеку свойственно меняться, а тварь всегда остаётся тварью...
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-- я укро-немецкий мужчина! -- это вненациональное...*)
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Интересно, за главную тварюку, если та попадется где-то и ее посадят в тюрьму, хоть один человек в мире замолвит слово?
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Чулпан Хаматова дала согласие на главную роль в фильме про главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Об этом сообщила режиссер картины "Доктор Лиза"

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Чулпан Хаматова: Я бы выбрала Северную Корею, а не революцию https://www.youtube.com/watch?v=8na9Vx6Hg3g …
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Гавно она,как и все ,за редким исплючением,артисты рашки.
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Зря Вы так... За Украину воюют не только украинцы, но даже русскоязычные украинцы (из Донецка и Луганска) и даже русские (мало, но есть) из х*йлостании. В прошлом году (если не ошибаюсь) была статью о русском националисте из х*лостании, который приехал в Украину и воевал против сепаров. Боролся, скажем там, не сколько за Украину, а против путинских пи*оров. Но был вынужден покинуть Украину, так как Украина не предоставила ему гражданство.
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рано или поздно он окончательно определится,и станет русским националистом...как хуйло.а значит перестанет быть на стороне украинских националистов...
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Ты само то чьих будешь, Гыг? ... Я смотрю, местные нацики тебя чмырят, как последнего лоха... Так чьих ты? Російська актриса Чулпан Хаматова підтримала Сенцова - Цензор.НЕТ 2639
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чьих - это ты хрюсский,а гыг - наш,украинец...
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нацик-недостаточное определение...надо еще знать,какой именно национальности он адепт и какими методами защищает...
так шо ольгинские нацики-нам никакие не националисты-а скорее наоборот Російська актриса Чулпан Хаматова підтримала Сенцова - Цензор.НЕТ 2938.
это не так сложно для понимания,просто надо применять мышление.
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Она и есть то редкое исключение, а вот ты. очевидно, действительно - говно.
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Да она бы и не вякнула без отмашки сверху!Хуйло решил выпустить Сенуова,чтобы отвлечь быдловату от сбитого Боинга!Кому вы верите?
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Конечно, никто в Росиии без отмашки х...ла и пёрднуть не смеет...
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Сенцов хотел захватить Крым и передать его Америке,поэтому Плешивый его и схватил...,а если серьёзно,то Кремлевское Гестапо чистит Крым уже тысячами....
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))))))опять нетакаярусская...Да нет нетакихрусских в природе,а уж этой пуйловской дифирамбы петь - себя не уважать
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Плешивый издал Указ о запрещении жителям ОРДРО посещать РАБссию.Вот это номер...
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Обдроченцы говорят о геноциде Путлера...,с 1 июня жителям Дамбасса запретят въезд на РАБссию...,а где они Харчевацца будут Шариковы без РАБсии ни ни.. Российская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова - Цензор.НЕТ 5939
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У украинцев - короткая память? Ню-ню...
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Лишь бы гадя вторая не получилась после чекистской обработки. Не факт но все же
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И шо теперь? Нам всем обоссаться от умиления?
Тоже мне новостное событие - какая то там актрисулька, где-то там, шо-то там вякнула в поддержку...
Этот Человечище не нуждается в "такой" поддержке, тварей, которые его и гноят в тюрьме.
Ну може и не они сами... Но они сами - облизывают и голосуют за хуйла, а потом, шо-то попискивыют в поддержку узников хуйла!
Пусть свою "поддержку" засунет себе в жопу.
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Почему у тебя столько ненависти? Ты ссыш кипятком. Такой ох...енный патриот? А почему на диване, а не передовой? Ссыш? Люди высказали свою позицию. А такие мудаки, как ты
,могут обос...ать любую хорошую идею.
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Ты не только лютый, но и хам.... Посмотрел бы я на что ты спромогся на ее месте!
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та нет,она для пиара пуйла сделала и делает столько,что на это просто не обратят внимание - тут одно хорошо,если уже она возвания читает,то Сенцова решили отпустить в ближайшем будущем
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да,сейчас почитал вату-о ней противоречивые мнения...
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Был большой скандал, что поддержать х*ла ее заставили путем циничного шантажа.
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Гоголь (Ноhol) - хохол - самый выдающийся украинец, оказавший решающее влияние на развитие мировой литературы ("Вся русская литература вышла из "Шинели" Гоголя" - В.Г. Белинский) ...
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Смелая девушка. Но она наверное чувствовала и свой нерусский характер. Русский национализм на уровне нацизма. Ну и респект Вениамину Смехову. Прекрасный актер оказался и прекрасным человеком. Здоровья и долгих лет.
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Вообще-то это в Украине националистские погромы.)
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А можно с этого места поподробней?
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Вы настоящие мастера прикидываться дурачками.)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова
 
 
 
 
 
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