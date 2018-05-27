 Российская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", выступая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными. Она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе. Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство".
Актер театра и кино Вениамин Смехов, выступивший в завершение вечера, поддержал Хаматову. Он напомнил, что работал с Серебренниковым.
Отметим, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Все, кроме Масляевой, свою вину не признают.
Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов – Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
на то они и оккупанты
Дуже ризикує.
Выжидает, наверное...
скушал четверо бетей
а пятого, помятого
спасла чулпан хаматова
-- классная тёлка! ...жаль только, что русская...*)
Для РФ это почти самоубийство...
То ли дело Матильда Поклонская - ... скоро и церковный сан получит
...но подстилка... -- это внеполовое.
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Чулпан Хаматова: Я бы выбрала Северную Корею, а не революцию https://www.youtube.com/watch?v=8na9Vx6Hg3g …
так шо ольгинские нацики-нам никакие не националисты-а скорее наоборот .
это не так сложно для понимания,просто надо применять мышление.
Тоже мне новостное событие - какая то там актрисулька, где-то там, шо-то там вякнула в поддержку...
Этот Человечище не нуждается в "такой" поддержке, тварей, которые его и гноят в тюрьме.
Ну може и не они сами... Но они сами - облизывают и голосуют за хуйла, а потом, шо-то попискивыют в поддержку узников хуйла!
Пусть свою "поддержку" засунет себе в жопу.
,могут обос...ать любую хорошую идею.