 Российская актриса Чулпан Хаматова поддержала Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", выступая на открытии Х международного кинофестиваля "От всей души" в Ульяновске, Хаматова назвала обвинения против режиссеров сфальсифицированными. Она пожелала Серебренникову и Сенцову скорее оказаться на свободе. Эти слова она произнесла сразу после того, как ей был вручен приз фестиваля "За честь и достоинство".

Актер театра и кино Вениамин Смехов, выступивший в завершение вечера, поддержал Хаматову. Он напомнил, что работал с Серебренниковым.

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Отметим, художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Все, кроме Масляевой, свою вину не признают.

Украинский режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в оккупированном Крыму в мае 2014 года и приговорены по обвинениям в подготовке терактов – Сенцов к 20, Кольченко к 10 годам лишения свободы.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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