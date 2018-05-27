 20 гектаров леса горит на Херсонщине, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"27 мая в 13:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Херсонской области от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Олешковского района.

По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового", - говорится в сообщении.

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В ликвидации пожара участвует 11 единиц техники и 50 спасателей областной ГСЧС, 14 единиц техники и 35 работников лесной охраны.