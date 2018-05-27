EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 За рубежом
  1013  59
Все про:космос (552) смерть (4943) США (13755) Луна (9)

 Умер американский астронавт Бин, четвертый человек ступивший на поверхность Луны

В США умер астронавт Алан Бин – четвертый по счету человек, ступивший на поверхность Луны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Умер американский астронавт Бин, четвертый человек ступивший на поверхность Луны 01

Бин скончался в госпитале Хьюстона в возрасте 86 лет. Две недели назад он неожиданно заболел во время поездки по штату Индиана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер американский астронавт Джон Янг, дважды летавший на Луну

Военный летчик Алан Бин был отобран в отряд астронавтов NASA в октябре 1963 года. В ноябре 1969 года он отправился на Луну в составе экипажа корабля Apollo 12. В июле 1973 года Бин возглавлял вторую экспедицию к американской орбитальной станции Skylab. В общей сложности астронавт провел 69 дней 15 часов и 45 минут в космосе, в том числе 31 час и 31 минуту — на поверхности Луны. В 1981 году Бин вышел на пенсию.

Также читайте: "Умер украинский космонавт Леонид Каденюк, настоящий человек-легенда", - Гройсман (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3068363
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конечно,не летали. Ни Американцы на Луну,ни Гагарин на орбиту. Как жеж они полетели бы,если там - небесная твердь? Помер американський астронавт Бін - четверта людина, яка ступила на поверхню Місяця - Цензор.НЕТ 4776
 показать весь комментарий
 
 
Не 16 а 18
У Тимура Бекмамбетова есть фильм «Аполлон-18»
 показать весь комментарий
 
 
Йохарный бабай!
Как так, Кино есть а экспедиции не было? Помер американський астронавт Бін - четверта людина, яка ступила на поверхню Місяця - Цензор.НЕТ 3888
 показать весь комментарий
 
Больной пошёл на поправку. Но не дошёл...
)))
 показать весь комментарий
 
 
Херня это твой межушный ганглий, не способный учить матчасть.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Где украинская ГСН(головка самонаведения) для украинский противотанковых ракет. Дешевая ГСН с множеством снимания информации с многих разных волновых спектров излучения от ифракрасных до лазерных и позиционных как gps и . Украинская Стугна считается 2го поколения без ГСН, джавелин с инфракрасной ГСН 3-го поколения. Французы показали фотки в разрезе 5го поколения, хотя хз никто еще не видел 4го. Наверное как лживые маркетологи пропускают цифры 4 и 9.
У маркетологов другая лживая десятиричная система исчисления - 1,2,3,(без 4),5,6,7,8 и дальше 10. Например после Windows 8 сразу перескочили на 10,iphone8 в Х. Маркетология это наука лжи.Как парашка это промышленная ложь, так и маркетология такая-же лживая куйня. Маркетологи учат как лгать в системе продаж, политоголи учат как лгать в всистеме политической имитации исполнения обещаний, юристы(хуйло в пример) изготовляются для имитация и обхода закона. И тех и тех нужно регулярно регулировать поголовье через расстрелы.
Нужна будущая суперРЛС, новая 2018 рлс Малахит(разработанная еше в ссср) в 2030и дальше годам может уже считаться устаревшей.
Нужно поставить в войска 2018года с возможностью ее модернизации. Вместе с тем продолжить разработки суперРЛС, которая будет фиксировать все возможные спектры излучений от звука до гамма излучений с распознаванием всех завихрений сигнатур
Всевозможные сенсоры и и датчики детектирования информации и ее обработки.любых летательных и ползательных аппаратов типа ватных танков т-90. Иметь возможность воздушного базирования от самолетов с РДЛО,и хоть мобильные на воздушных шарах.
 показать весь комментарий
 
???
Наша ГСН на наших ракетах.
А рашистам слова тут вообще не давали.
В спам, тупое дремучее животное!!!)
 показать весь комментарий
 
 
дремучий просвещайся.

Акценты - доказательство того что парашкинский называемый прилагательным руцким языком есть искусственно насаженный моцковитам и мокшам их рабовладельцами.
Акценты - доказательство что ватному прилагательному руцкому ЯЗЫКУ максимум 300 лет, стал более массово распространен где-то от 100 до 200 лет.
В каждой нормально европейской нации, которая существует 500-1000 и более лет есть разнообразные акценты под влиянием тех или иных иностранных влияний, доказывающие, что их мова существует столько, столько существует их этнос.
А вот у прилагельных руцких езык он однороден(кроме свежего с 2000х аакания мацквабада). Нету акцентов, даже монголотатарского, который был в обиходе до 1700года в мацковии и дать мацковия платила монголам до 1700года 500 лет.
Причина введения и создания нового языка есть в следующем -
мокшанский был настолько исковеркан монгольским, мокшания переведена полностью на монгольский, что петру срочно пришлось вводить новый язык.Отсутствие акцентов говорят, что руцкий язык искусственно насажен ватным рабам после 1700года.А активно введен в после появления радио и телевидения по остальным частям парашки.
Из монгольского из запрещенки еще остался только мат, которым так тяжело мокшанские рабы обзывали своих ханов и рабовладельцев полтысячи лет.
В маленькой англии есть акценты, потому что анлия существует тысячелетиями. Акценты есть в германии, акценты есть в франции, италии. Украинский существует тысячелетиями и у него тоже есть акценты.А у парашки акцентов нет, кроме аакания.Это значит что тн руццкий прилагательный язык искусственен, не собственный и насажен парашкинским рабам сверху.В сша свой ацент анлийского, но как американский в сша он тоже однороден во всех частях страны. Потому что он свежий и телевизионный.
Тоесть украинский язык древний, руцкий прилагательный навязанный свежий и налженный рабам что он их и что он древний.
 показать весь комментарий
 
 
Какое отношение лингвоархеология имеет к головкам самонаведения на наших ракетах?!?!
Ты просто самый настоящий спамер.
В бан, животное!)))
 показать весь комментарий
 
Луна пухом...
Бував в НАСА в 70-ті..
На фотках є..
 показать весь комментарий
 
В Космосе никто не был,всё это Фейковые постановочные трюки.Дальше 400 км от Земли никто не был...
 показать весь комментарий
 
-Хатишь праснутца в будущем?
-Агггааа!
-Я трри бутылки прррриньос!!
🍾🍾🍺
))
 показать весь комментарий
 
 
Живым на Луну сесть невозможно никому и никогда. Это сказки. Политические.
 показать весь комментарий
 
Кацарам под прокси может и нельзя. А нормальным людям можно.
 показать весь комментарий
 
 
особенно козломордым....уже никогда не сесть на Луну...ибо не слезть с бутылки Помер американський астронавт Бін - четверта людина, яка ступила на поверхню Місяця - Цензор.НЕТ 4071
 показать весь комментарий
 
 
У камуняк не хватило ума до луны добраться. Говорят кучу людей положили,прежде чем Гагарин сумел вернуться на Землю.
 показать весь комментарий
 
 
Бин скончался в госпитале Хьюстона в возрасте 86 лет.


Хорошо и долго жил, можно сказать счастливчик.
Но грустно, что люди, о которых мы знаем, слышим о них, постепенно уходят из жизни.
 показать весь комментарий
 
 
Первый кацманавт Земли который записан в Книге Рекордов Гиннесса Владимир Ильюшин,герой советского союза,генерал-майор Авиации,заслуженный летчик - испытатель СССР,заслуженный мастер спорта.сын авиаконстуктора Сергея Ильюшина,....Ни о каком Гагарине речи нет.....
 показать весь комментарий
 
 
Бессмысленно доказывать бессмысленность доказывания.
 показать весь комментарий
 
Это всё есть в Ютьюбе,я лишь пересказал по памяти что видел в сюжете...
 показать весь комментарий
 
Сьогодні кацапи говорять,що це фейк,хоча навіть совки говорили,що це правда.У мене є наукова книга,де про це говориться.
 показать весь комментарий
 
 
Ильюшин неудачно приземлился после полета,и долго лечился в Германии.А КПСС нужен был живой и невредимый Герой,потому эту роль исполнил Юрка Гагарин,который кстати не погиб в 1968 оду,а умер в Дурьдоме в 1992 году
 показать весь комментарий
 
Оно и видно, что ты и был там вместе с ним. Но почему-то тебя рано выпустили! Помер американський астронавт Бін - четверта людина, яка ступила на поверхню Місяця - Цензор.НЕТ 8941
 показать весь комментарий
 
Звездани :слава Мавзолейному БЫДЛУ Помер американський астронавт Бін - четверта людина, яка ступила на поверхню Місяця - Цензор.НЕТ 2539РАБссии дохлятины
 показать весь комментарий
 
...уходят Свидетели...
Ещё годок-другой и парашный пипл будет уверен, что Гагарин в космос полетел не при Хрущёве, который Крым сдал, а при Путине -- который Крым вернул...
 показать весь комментарий
 
 
Зато Дохлый ссср опередил американцав,мы первые в гоффно полетели..
 показать весь комментарий
 
 
До полёта Ильюшина в 1961 году в космосе сгорели заживо 12 не состоявшихся советских летчиков-кацманавтав
 показать весь комментарий
 
 
Жаль конечно. Но свой вклад в историю космонавтики он навеки вписал.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУмер американский астронавт Бин, четвертый человек ступивший на поверхность Луны
 
 
 
 
 
 вверх