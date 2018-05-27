 Умер американский астронавт Бин, четвертый человек ступивший на поверхность Луны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Бин скончался в госпитале Хьюстона в возрасте 86 лет. Две недели назад он неожиданно заболел во время поездки по штату Индиана.

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Военный летчик Алан Бин был отобран в отряд астронавтов NASA в октябре 1963 года. В ноябре 1969 года он отправился на Луну в составе экипажа корабля Apollo 12. В июле 1973 года Бин возглавлял вторую экспедицию к американской орбитальной станции Skylab. В общей сложности астронавт провел 69 дней 15 часов и 45 минут в космосе, в том числе 31 час и 31 минуту — на поверхности Луны. В 1981 году Бин вышел на пенсию.

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