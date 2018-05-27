Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Бин скончался в госпитале Хьюстона в возрасте 86 лет. Две недели назад он неожиданно заболел во время поездки по штату Индиана.
Военный летчик Алан Бин был отобран в отряд астронавтов NASA в октябре 1963 года. В ноябре 1969 года он отправился на Луну в составе экипажа корабля Apollo 12. В июле 1973 года Бин возглавлял вторую экспедицию к американской орбитальной станции Skylab. В общей сложности астронавт провел 69 дней 15 часов и 45 минут в космосе, в том числе 31 час и 31 минуту — на поверхности Луны. В 1981 году Бин вышел на пенсию.
У Тимура Бекмамбетова есть фильм «Аполлон-18»
Как так, Кино есть а экспедиции не было?
)))
У маркетологов другая лживая десятиричная система исчисления - 1,2,3,(без 4),5,6,7,8 и дальше 10. Например после Windows 8 сразу перескочили на 10,iphone8 в Х. Маркетология это наука лжи.Как парашка это промышленная ложь, так и маркетология такая-же лживая куйня. Маркетологи учат как лгать в системе продаж, политоголи учат как лгать в всистеме политической имитации исполнения обещаний, юристы(хуйло в пример) изготовляются для имитация и обхода закона. И тех и тех нужно регулярно регулировать поголовье через расстрелы.
Нужна будущая суперРЛС, новая 2018 рлс Малахит(разработанная еше в ссср) в 2030и дальше годам может уже считаться устаревшей.
Нужно поставить в войска 2018года с возможностью ее модернизации. Вместе с тем продолжить разработки суперРЛС, которая будет фиксировать все возможные спектры излучений от звука до гамма излучений с распознаванием всех завихрений сигнатур
Всевозможные сенсоры и и датчики детектирования информации и ее обработки.любых летательных и ползательных аппаратов типа ватных танков т-90. Иметь возможность воздушного базирования от самолетов с РДЛО,и хоть мобильные на воздушных шарах.
Наша ГСН на наших ракетах.
А рашистам слова тут вообще не давали.
В спам, тупое дремучее животное!!!)
Акценты - доказательство того что парашкинский называемый прилагательным руцким языком есть искусственно насаженный моцковитам и мокшам их рабовладельцами.
Акценты - доказательство что ватному прилагательному руцкому ЯЗЫКУ максимум 300 лет, стал более массово распространен где-то от 100 до 200 лет.
В каждой нормально европейской нации, которая существует 500-1000 и более лет есть разнообразные акценты под влиянием тех или иных иностранных влияний, доказывающие, что их мова существует столько, столько существует их этнос.
А вот у прилагельных руцких езык он однороден(кроме свежего с 2000х аакания мацквабада). Нету акцентов, даже монголотатарского, который был в обиходе до 1700года в мацковии и дать мацковия платила монголам до 1700года 500 лет.
Причина введения и создания нового языка есть в следующем -
мокшанский был настолько исковеркан монгольским, мокшания переведена полностью на монгольский, что петру срочно пришлось вводить новый язык.Отсутствие акцентов говорят, что руцкий язык искусственно насажен ватным рабам после 1700года.А активно введен в после появления радио и телевидения по остальным частям парашки.
Из монгольского из запрещенки еще остался только мат, которым так тяжело мокшанские рабы обзывали своих ханов и рабовладельцев полтысячи лет.
В маленькой англии есть акценты, потому что анлия существует тысячелетиями. Акценты есть в германии, акценты есть в франции, италии. Украинский существует тысячелетиями и у него тоже есть акценты.А у парашки акцентов нет, кроме аакания.Это значит что тн руццкий прилагательный язык искусственен, не собственный и насажен парашкинским рабам сверху.В сша свой ацент анлийского, но как американский в сша он тоже однороден во всех частях страны. Потому что он свежий и телевизионный.
Тоесть украинский язык древний, руцкий прилагательный навязанный свежий и налженный рабам что он их и что он древний.
Ты просто самый настоящий спамер.
В бан, животное!)))
Бував в НАСА в 70-ті..
На фотках є..
-Агггааа!
-Я трри бутылки прррриньос!!
🍾🍾🍺
))
Хорошо и долго жил, можно сказать счастливчик.
Но грустно, что люди, о которых мы знаем, слышим о них, постепенно уходят из жизни.
Ещё годок-другой и парашный пипл будет уверен, что Гагарин в космос полетел не при Хрущёве, который Крым сдал, а при Путине -- который Крым вернул...