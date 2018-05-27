 Погром на "Лесной": Количество задержанных возросло до 34 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.
"В целом в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о 10 задержанных.
Напомним, вчера гражданин Грузии возле торгового киоска у станции метро "Лесная" избил военного пенсионера, заступившегося за женщину. Позже полиция задержала подозреваемого в избиении. Сегодня утром неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией.
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- Будут !!!
(к/ф "Дежавю")
если ватники по заданию фсб нацепят символику Украины и устроят провокации, то они все равно будут считаться патриотами?
и шо задержали всю черномазую нелегальную гопоту???
Лавров.министрер сраных дел РАБссии.
Крысы позорные..........