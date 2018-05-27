 Погром на "Лесной": Количество задержанных возросло до 34 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.

"В целом в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 10 задержанных.

Напомним, вчера гражданин Грузии возле торгового киоска у станции метро "Лесная" избил военного пенсионера, заступившегося за женщину. Позже полиция задержала подозреваемого в избиении. Сегодня утром неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией.

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