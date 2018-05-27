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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15904) погром (221) Нацполиция (7484)

 Погром на "Лесной": Количество задержанных возросло до 34 человек

По состоянию на 14:00 количество задержанных после погрома и столкновений с полицейскими на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве возросло до 34 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.

"В целом в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 10 задержанных.

Напомним, вчера гражданин Грузии возле торгового киоска у станции метро "Лесная" избил военного пенсионера, заступившегося за женщину. Позже полиция задержала подозреваемого в избиении. Сегодня утром неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные разгромили киоски возле "Лесной", где избили пенсионера. Произошли столкновения с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3068362
 
 
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Ментов базарных вместе с рюкзачником фейсбучным- на мыло!
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бандюки платят. а гешефт дороже, чем какие-то там законы
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Так папуаси-радикали теж бандюків не пакували. І де вони були, коли ветерана били? Папуаси просто трощили майно, причому яке належить українському підприємству.
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А количество хачей, принимавших участие в избиении/обругивании/унижении военного пенсионера и женщины- гражданин этой страны- не увеличилось? А? Погром на "Лесной": Количество задержанных возросло до 34 человек - Цензор.НЕТ 5841
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Затримано 3 осіб, які приймали участь у бійці. Причому затримано поліцією, а не "папуасами" в балаклавах.
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орлы, просто... чечену, который в центре Киева депутата избил, разрешили улететь, остальных под подписку поотпускали.. а тут такие герои
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Як затримали,так і відпустять.Бо якщо влада не справляється зі своєю роботою,то на вулицю виходить Mr. Lynch..
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я же говорил- не громить надо. а отлавливать и морды разваливать чебурекам
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Хмм. Погромы начались? Погром на "Лесной": Количество задержанных возросло до 34 человек - Цензор.НЕТ 3357
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- Скажите, а погромы будут?
- Будут !!!
(к/ф "Дежавю")
Погром на "Лесной": Количество задержанных возросло до 34 человек - Цензор.НЕТ 9297
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И это чистая правда. И ведь будет справедливое наказание винницкого юденрата от народа Украины.
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Збираються двоє і виникає питання як поділити награбоване. То порівну чи по справедливості?
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Погано не те,що їх затримали ,а те , що коли Кличкова тітушня громила ринки ,мусора (до поліції нам ще далеко) їх охороняла
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Светлодарская дуга ждёт этих бойцов!
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Харків'яни різні. Але щодо сепаратизму, цього не буде.
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Ви ж все розумієте, навіщо усіх в одну купу звалювати. Від Вас не очікував....
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Так їх постійно обирають і у Харкові дуже задоволені Кернесом. Тому деяка купа у Вас є.
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Скажу так: порушення законодавства з боку торгаша та міттєвого реагування з боку держави у вигляді поліції, породжує компенсацію у вигляді таких бійців яким можна було б реалізувати себе на дійсно потрібному терені
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Якраз там були колишні бійці АТО, а от С14 там не було.
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Хто це с14 я не знаю, але є закон. Виходить що у кого перевага товпою чи з гранатою-той і правий. Нагадує арабів, соррі за зрівняння але то є так
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А от араби є зовсім різні в залежності від країни та соціального статусу. Давайте в Дубаї і побачимо хто кого нагадує
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В мене питання, котре я іноді задаю. Задам і Вам. Каталонія і її обраний лідер Пучдемон це сепаратисти та їх ватажок ,чи волевиявлення народу?
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Щоб відповісти треба вивчити це питання, але вони сепаратисти за законом і дійсно більшість за незалежність. Тобто там є все.
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С14 (Січ) - українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. На думку Андреаса Умланда та деяких інших дослідників, має ознаки неонацистської[⇨]. C14 проводила низку акцій та ініціатив: «Кубок молодого футболу», «Волонтерський центр С14», «Український мобілізаційний центр», люстраційний комітет «Ніколи знову», освітню платформу «Освітня асамблея», правозахисну організацію «Національний центр правозахисту», «Бойкот російського бізнесу», також акції прямої дії проти українофобів, комуністів, соціалістів, лівих активістів та ромів[1][2]
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не, мусора ни за какие коврижки туда не поедут
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С 14 відмовляється і говорить, що їх людей там не було. Буде лише підтримувати їх, щоб не було зайвих звинувачень, що мій погляд дуже виважено.
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На 99% уверен, что уже до ночи всех отпустят. полиции ссыкотно связываться с организациями, особенно радикальными. А дело на тормозах спустят. Как и с черножёпыми - то дело тоже спустят.
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Менты организаций не боятся, у них в каждую организацию засланы свои людишки.
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а в школах стукачей нет? официально признано хулиганство, дети и взрослые попали в больницы, а вот ни одного школьного террориста не обнаружено, вопрос к полиции, "а был ли мальчик"? ни ужели ни кого однокашники не слили?
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не в теме, кто виноват и почему, но есть вопрос:
если ватники по заданию фсб нацепят символику Украины и устроят провокации, то они все равно будут считаться патриотами?
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Звичайно, що ні. Але перший час на Цензорі всі перелаються і певна частина буде вважати їх патріотами.
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Сегодня ночью мой друг возвращался из Киева.На границе к нему в машину поросился мужик,ему надо было в Польшу.Так вот онюпака строчли 5 часов, и рассказал ,что творится на волыне с добычей янтаря.Первое,если раньше они копали по ночам,то теперь в открытую роют и днем.Каждый день с одной помпы 100баксов крыше.Бегают с мешками все жители сел,начиная от мужиков и заканчивая детьми(правда,не все,есть исключения),которые не ходят в школу (а зачем?Кому нужно это образование,когда нет и не предвидется рабочих мест)А скупают все в освном КИТАЙЦЫ,,,Они едут тупо по селу на бусах ,сигналят,и народ выносит янтарь!!Вот такая ,,борьба,,Авакова!!Еще рассказал про земельные паи.Раздали людям землю и сказали,что садить они могут только нм 40см.!, А глубже нет,там уже земля государмтва!,
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БРАВО РЕБЯТА!!! А переживать им не стоит что задержали !! Выпустят !! В обиду Патриотов Украины никто не даст!! СЛАВА УКРАИНЕ
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Я тоже думаю, что если этих патриотов попытаются закрыть то в мусорском околотке случайно замкнет проводка и ментовская хата сгорит вместе с мусорвой.
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Там не патріоти. Патріоти - на фронті. А це -тітушня-папуаси.
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Погром на "Лесной": Количество задержанных возросло до 34 человек
и шо задержали всю черномазую нелегальную гопоту???
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За майдан ни один мусор не ответил вот они суки и продолжают воевать с народом.Пора и этих за поребрик отправлять.
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Влада натякає. До буцегарні буде кинутий кожний патріот, що буде захищати жінок від свавілля іноземців.
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Мы делаем всё возможное и НЕВОЗМОЖНОЕ НА Украине для восстановления правопорядка.
Лавров.министрер сраных дел РАБссии.
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Ихтамнеты блин
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С знакомым грузином разговаривал !! ОН мне сказал что сам бы этих от фу ячил за такой поступок !! Бить стариков могут только мрази !!!
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Звичайно, що вчинок цього грузина кримінальний. А от вдарили би того, якщо вам нанесуть сильну образу?
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Если старик то я бы просто игнорировал как и любой интеллигентный человек!!! В конце концов камеру бы включил а потом бы за эти слова подал бы в суд !! Если он дейстительно пришел и начал оскорблять !
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Це цивілізовано, але в житті у деяких емоції. Окрім того, для багатьох образа словами більше важить за фізичну бійку.
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Ну вот активисты тоже решили не идти в суд!!! А тоже применить силу!!
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Тому, що суд в Україні корумпований.
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Али Хасан !! Грузины доброжелательная нация !!! Я же не говорю что все Грузины такие!!! Везде есть уроды и среди украинцев и среди евреев и т д! )))
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Я добре знаю грузин і серед них у мене є друзі. А там мутна історія, бо повністю правих там нема.
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Я тоже там свечку не держал)))) Ладно не будем спорить !! И доброго вечора )
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ОК. Хоча все почалося з того, що жінка взяла товар при відсутності продавця.
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Грузинские девушки так вообще !! И накормят и напоят .........
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........а впереди себя,мы детей и женщин пустим,а сами будем стоять не спереди,а сзади....
Крысы позорные..........
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Как говорил Степан Андреевич Бандера : Пам'ятай, чужинець, тут господар українець!
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ПРодают тут и Рошен в магазинах и другие украинские товары которые мы охотно покупаем !!
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Я аж ніяк не сумніваюсь в адекватності абсолютної більшості євреїв та Ізраїлю як держави... Погром на "Лісовій": Кількість затриманих зросла до 34 осіб - Цензор.НЕТ 8320
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если прикинуть все "национальные" конфликты за последний месяц то получается что кому то очень выгодно раздувать псевдонационализм и этнические войны в толерантной к разным национальностям Украине. Это очень плохо. Зачем было громить рынок если ударившего пенсионера еще вчера задержали? Смысл в чем?
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Шоколад хоче показати, що у всьому "винуваті грузини". Бо Саакашвілі сруться... Погром на "Лісовій": Кількість затриманих зросла до 34 осіб - Цензор.НЕТ 6703
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а пенсионер перед нападением на грузинский киоск объелся шоколада
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так то еще и гражданин грузии?...україна відбудеться, якщо злочинний світ буде україномовним
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