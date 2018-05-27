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 За сутки на Донбассе уничтожено девять наемников РФ, семеро - ранены, - разведка

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки потеряли девять человек убитыми, еще семеро получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"По данным разведки, в целом за сутки противнику нанесли потери: девять оккупантов уничтожены и семеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме.

За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 20 тыс. человек и более 5 тыс. транспортных средств. 23 гражданам отказали в пропуске через линию разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю наемники РФ около 50 раз стреляли из танков, 240 раз - из 122- и 152-мм артиллерии, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3068360
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо, но у хуйла такого быдла еще много.
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)(уйло зачищає Росію , утилізуючи російську гопоту на Донбасі та в Сиріі !!)))
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Не распространяйте в сети рашистское информационное оружие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! За добу на Донбасі знищено дев'ять найманців РФ, сім поранено, - розвідка - Цензор.НЕТ 5858
Этот лозунг призван пояснять гражданам Украины, что их убивают не россияне, а рашистские маргиналы, а Хуйло настолько солнцелико, что вот так внимательно относится к проблемам своего стада - криминогенной обстановкой в стране, в данном случае, что даже в международную изоляцию готово полезть (и втащить туда и самих россиян!!!), что даже войны с соседями специально для этого устраивает!!! Вмести с тем, лозунг является скрытой рекламой Хуйла: смотрите как о вас будет заботиться Хуйло, если вы окажетесь "под его высокой рукой!".
Сразу нахуй!!!!!!!!!!!!!!!!
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Капля в море. Свободу так можно десятилетиями капать...Если это еще правда.
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Не сцу,источник надежный ?
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Конечно. Иначе не спрашивал бы. Пустая бравада мне не нужна.
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Чуток расслабляйся и продолжай ставить сам себе лайки!
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Мах - привет...!
этот самолайкер оказывается в Хермании зарабатывает 10 000 эвро...)
даже не хочется представлять кем он там подрабатывает...)))
а всего 4 года назад он был донецким заводчиком - он сам тут писяль...)))
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Привет. Да и хрен с ним,у нас тут шухер с утра был - кот Мойша с соседском лабрадором подрался,причем на этот раз всерьез.Оба в вет.клинике, швы им накладывают.
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это да - понимаю...! - была у нас кошечка - охранница, ни одна собака не могла даже на драку решиться...\у собак была одна реакция - драпать...\
жаль уже нет её с нами - возраст своё взял...(((
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Да отморозок он дикий,на все четыре. Со слов соседской девочки - она пса вывела гулять с утра(без поводка,разумеется - на своем жеж участке),а Мойша валяется кверху пузом прямо перед их задним крыльцом. Пес пошел разбираться,а Мойша даже убегать не стал - кинулся навстречу. Еле с соседом их растащили. Теперь счет будет от ветеринара такой,шо этот отморозок лохматый столько сроду не стоил.
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сочувствую Мах - вот только не понимаю, может лабрадор совсем страх потерял что попёр на твоего кота...?
вспоминаю все случаи с участием своей кошки - ни одного раза не дошло до малейшего повреждения, ну если не считать конечно собак...\правда она не сильно их и трепала - как только они начинали убегать, она переставала проявлять агрессию...\
в принципе она защищала свою территорию и нас...
а по стоимости ветеринарных услуг - да, бывает что и человека дешевле лечить...
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Мойша его изводил почти 2 года до этого. Пес ведь домашний,по большей части дома сидит и в окно смотрит. Так наш отморозок спецом развалится прямо перед его окном кверху пузом и слушает как бедный песик аж визжит в истерике. До их дома - метров 80,я эти концерты постоянно слушал. И картинку наблюдал,в бинокль.Так шо тут как раз удивляться нечему.
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ну тогда понятна эта вражда - пусть оба выздоравливают...
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"Маловато,понимаешь! Маловато будет!"...(с)
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Ещё одна добрая новость. Сегодня в Сирии зашкварили четырёх кацапсин. Это подтвердило даже мо рф.
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Нужны тысячи убитых кацапов. Тогда это уже будет заметно.
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Мо,яно і падтвердзіла.Але,зашкварылі не чатырох,а цэлых шасьцёра.Гэта - больш цудоўная
навіна.
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Утилізація сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))))
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Треба в силосні ями вкладати шарами , ущільнюючи шари бульдозерами !!)))
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В Сирии погибли четверо российских военных советников
===
Жаль что события, подобные тем что были в Хишаме в феврале, не случаются почаще и пообъемистее. Я сильно беспокоюсь за самок свинособак, компенсации бы получили за мужей, в сельпо затарились боярой да и устроили праздник по поводу полдучения денег 😀
Спасибо за хорошую новость! «Курочка по зернышку клюет», сегодня три-четыре, завтра три-четыре, а русским мамкам радость - ящичек приехал 😂
Ничего, свинособаки еще нарожают, Жуков ихний великий прозорливец )
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Вы меня опередили, я тоже хотела это подать. Порадуемся все вместе, что станет больше козломордых вокалистов в хоре александрова на дне ада.
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Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.

Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.

Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
)))
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Вообще-то четверо погибших - это то, что на сегодня подтверждает минобороны РФии.
Но, судя по всему, они опять брешут. На самом деле погибли девять российских военных и 26 военных сирийской армии. Об этом сегодня написало в Twitter новостное агентство AFP со ссылкой на данные мониторинговой группы. https://twitter.com/AFP/status/1000682371484659713
26 Syria regime, 9 Russia fighters killed in IS attack: monitor
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Добре, що в реальному житті з москалями не граються...
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А сколько травмировано?
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140 млн.(или какое там на московии теперь поголовье) - все с рождения.
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а шо поделаешь? лишняя хромосома,как же без нее За добу на Донбасі знищено дев'ять найманців РФ, сім поранено, - розвідка - Цензор.НЕТ 7676
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За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 20 тыс. человек и более 5 тыс. транспортных средств. 23 гражданам отказали в пропуске через линию разграничения. Источник: https://censor.net.ua/n3068360
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Це просто жах, що стільки пропускають, бо так війна ніколи не закінчиться .
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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глубокая мысль! чем больше будет утилизировано москальных свинособак-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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Генерал-полковник ВС РФ Леонид Ивашов связал эскалацию на Донбассе с подготовкой Киева к освобождению Донбасса. Без очередного ввода на Донбасс подразделений ВС РФ, выразил он уверенность, террористическим "республикам" долго не выстоять. Ивашов дал неутешительный прогноз террористам "Л/ДНР" в интервью российской "Свободной прессе", передает "Диалог.UA". Экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Ивашов отметил, что украинцы готовят деоккупацию Донбасса на период проведения в РФ чемпионата мира по футболу, который стартует уже в середине июня и будет идти месяц. В это время, с его слов, РФ будет ослаблена и не сможет помочь своим террористическим протекторатам - "Л/ДНР".

Сейчас же, по его мнению, ВСУ прощупывают почву. "Где-то ВСУ проводят разведку боем, нащупывая слабые места в обороне Донбасса. Но в целом то, что мы сейчас наблюдаем, это занятие украинской армией исходных рубежей. Проводя, казалось бы, бои местного значения, сопровождающиеся захватом территорий, ВСУ занимают выгодные позиции для наступления", - поделился мнением российский генерал-полковник, уточнив, что ВСУ хотят взять Иловайск, чтобы отрезать Донецк и Луганск от РФ. Он выразил уверенность, что без помощи кадровых подразделений ВС РФ выстоять кремлевским "республикам" не удастся. Их разгром станет лишь вопросом времени, так как сейчас "нарастившая мускулы" армия Украины значительно превосходит возможности и силы террористов. Так, пособник путинского режима насчитал у ВСУ аж около 2 тысяч танков и стволов артиллерии, которые будут брошены на "Л/ДНР". Усугубляет положение "республик" и то, что они ослаблены безнадегой и предательством со стороны Кремля. "Люди устали от напряженной жизни, но главное, они больше не видят перспективы", - подчеркнул российский генерал, уточнив, что в ответ на наступление ВСУ Кремль вряд ли снова пошлет "добровольцев" и вооружение. Вместо этого только озабоченность выскажет одиозная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Ивашов также озвучил единственный сценарий, которым Кремль сможет спасти террористические "Л/ДНР". Это признание данных формирований с последующим заключением договора на "военную помощь". Однако путинский режим на это явно не пойдет под угрозой новых санкций.
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Ну... Из военкомата пока не звонили... Но я готов вернуться в строй.)
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Украине не нужно банальное освобождение Донбасса а развал РабССии или выплаты 100 миллиардных контирибуций за оккупацию, военные преступления и казни военных претупников военним международным трибуналом!
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Дамой... К маме... Сука, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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Укрспецтехника(разрабочик оцифровки советской рлс малахит) на данный момент ничем серьезным не занимается.Потому на новый этап 2030гг и дальше начать разработки суперРЛС и разработки всевозможных регистраторов и сенсоров всех волн от всех излучаемых звуковых 1 гц волн и ниже до альфа-гамма да хоть кварков-эфир излучения на максимально возможную дальность регистрации с возможностью модернизации будущим поколениям. Которые пригодятся на всякие ГСН. Чтобы одним сканом составлять точную электронную копию положения войск на поле боя, от самолета и беспилотника в небе до мелкого червя в земле. Разработчикам роялти, часть на поддержания бедных Конструкторских Бюро. Волонтеры тоже подключаются в поддержке всяких народных гос КБ.Также выделять деньги на охрану КБ от диверсий ваты и чехии(давно и очень активно почему-то работают по украине). Чехи хотят руцмира? Кто будет воевать за этих пидарасов, если им зомбоящик затирает уши до дыр их котов любить вещать пискливым терпильным голосом. Если бы хуйло и его трупозбрасывальщики были поумнее сразу пошли в ес через югославию, там бы 99.999% в обосраных штанах с пискливым голосом и пидарастическими копытками бы стучали по автобамам к атлантическому океану. Не ценят они украинский ночной дозор с игорпрестолов. Они хотят чтобы их ватные зомбаки-скаленвставальщики каждый день как на жратву охотились, и спасало их только то, что вата кого-то уже поймала и устала на сегодня пидаров гонять.
ВАта, германия, чехия, венгрия, австрия(кормится через фирташа, который грабит всю украину до нитки), хранция хочет и дохнет по руц миру. Они устали от украиснкого ночного дозора и не ценят его больше.Цены на нефть подняли до почти 80дд, немцы мрут за северным потоком. Заслужили на руцмир.Разбомбить как сирию.
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А еще все виноваты в непостройке "Звезды смерти". Мы в курсе, что всюду зрада... Только вот территория подконтрольная Киеву постоянно расширяется... Последнее приобретение Украины - укрепрайон рашистов Петровское, Донецкая область Украина.
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Где новые разработки семейства танковых супердвигателей 6ТД. Первый путем улучшения ТТХ- мощность более 1500лс, разработка улучшенных материалов поршей и блока цилиндров для увеличения пробега, электронного управления форсунками, уменьшения расхода(для увеличения запаса хода) и выхлопа дыма(уменьшение расхода масла), уменьшение массы материалов, сохранением ремонтопригодности.
Второй путем уменьшения размера существующего 6тд2е с уменьшением массы при сохранении ттх. Чтобы 1200лс 6тд2 мог уместиться в т-64 и другие меньшие объемы легких танков. Продублировать производство супердвигателя 6тд на других бтрз или тернопольском тракторном, через закупку для ЗИМа нового оборудования, старое вывезти в киев, житомир или тернополь под крышей ЗИМа.
С каждого проданного двигателя за полляма часть разработчикам на роялти.

На каждом авиаремонтном заводе должно быть создано кб с тех заданиями по импортозамещению всех функциональных узлов и блоков самолетов и беспилотников(горлыця стоит потому что в украине для нее не создано еще соотвествующей функциональной элетроники по управления боем, оптических систем обзора, защиты)

Восстановить подготовку боевых дельфинов в украине, где было в крыму и все дельфины умерли от голода.Дельфины отказались есть с рук ваты. Дельфин - это не предатели в спу, которые всем составом двинули в пидарашку.Это существо гораздо выше спушных шнырей.
Даешь памятник украинским крымским боевым дельфинам.

Украине нужна новая активная защита танков, которая пеленгует и сбивает подлетающие противотанковые ракеты, аналог ватного Афганит. Открыть или перераспределить для этого сопутствующие кб.Волонтерам помощь в их финансировании.
КБ Микротек должно приступить к разработке миниатюрной динамической защите касок воина и его бронежелетов, так чтобы каски могли выдерживать 12.7 и более крупные снаряды выстрелом в ответ с сохранением шеи и позвоночника воина.
Где разработки к электронным управлениям к горлице. Почему стоит разработка Горлыци, когда у какого-то ирана уже есть ударные беспилотники.

Где украинская ГСН(головка самонаведения) для украинский противотанковых ракет. Дешевая ГСН с множеством снимания информации с многих разных волновых спектров излучения от ифракрасных до лазерных и позиционных как gps и . Украинская Стугна считается 2го поколения без ГСН, джавелин с инфракрасной ГСН 3-го поколения. Французы показали фотки в разрезе 5го поколения, хотя хз никто еще не видел 4го. Наверное как лживые маркетологи пропускают цифры 4 и 9.
У маркетологов другая лживая десятиричная система исчисления - 1,2,3,(без 4),5,6,7,8 и дальше 10. Например после Windows 8 сразу перескочили на 10,iphone8 в Х. Маркетология это наука лжи.Как парашка это промышленная ложь, так и маркетология такая-же лживая куйня. Маркетологи учат как лгать в системе продаж, политоголи учат как лгать в всистеме политической имитации исполнения обещаний, юристы изготовляются для имитация и обхода закона. И тех и тех нужно регулярно регулировать поголовье через расстрелы.
Нужна будущая суперРЛС, новая 2018 рлс Малахит(разработанная еше в ссср) в 2030и дальше годам может уже считаться устаревшей.
Нужно поставить в войска 2018года с возможностью ее модернизации. Вместе с тем продолжить разработки суперРЛС, которая будет фиксировать все возможные спектры излучений от звука до гамма излучений с распознаванием всех завихрений сигнатур
Всевозможные сенсоры и и датчики детектирования информации и ее обработки.любых летательных и ползательных аппаратов типа ватных танков т-90. Иметь возможность воздушного базирования от самолетов с РДЛО,и хоть мобильные на воздушных шарах.
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Ну да... Конечно! ))))))))))))))
Мы мало ваших орков зарываем в сутки, поэтому власть у нас плохая... Поэтому ее нужно сменить на рыгов или прочих шлюх кремля... ( скучающе зеваю...).
А нах не пойдешь?
Где арматы? УВЗ банкрот давно, а оборонзаказ рашки проебан наглухо!
По сравнению с Хуйлом нынешние власти Украины, при всех их недостатках - просто ангелы Божьи!!! Ты видел кого-то без недостатков?! )))
Или Украина может быть независимой только при правлении Бога и ангелов его?!?! ))))) Хрен вам на весь спермоприемник Хуйла, а не Украина!!!!!!!!!!!!!
Есть что возразить? Ну давай, отстаивай низкое звание офицера российско-фашистских информационных войск ВС РФ! )))
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Яка приємна це новина,
У світі меньше вже лайна!!!
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СМИ сообщили о гибели в Сирии еще двух россиян - бойцов "Вагнера"




За добу на Донбасі знищено дев'ять найманців РФ, сім поранено, - розвідка - Цензор.НЕТ 8756

В ночь на 23 мая в сирийской провинции Дир аз-Зур произошел бой, во время которого погибли шестеро россиян - четверо военнослужащих российской армии и двое бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
Еще двоих участников вооруженного столкновения доставили в одну из столичных больниц, сообщают в воскресенье, 27 мая, россйские СМИ со ссылкой на "Новая газету" и ее источники.
Собеседник "Новой" добавил, что бойцы ЧВК "Вагнер" охраняют "нефтяные вышки", которые находятся под контролем сирийского правительства. Ранее в этот день минобороны РФ сообщило о гибели четверых российских военных в Сирии, не уточнив дату инцидента. Чиновники лишь заявили, что сражение произошло в темное время суток, а бой длился около часа. Со стороны боевиков, по данным минобороны, погибли 43 человека. Международная группа расследователейConflict Intelligence Team. обнаружила в соцсети "ВКонтакте" информацию о гибели 23 мая в Сирии российского военного Кирилла Полищука, которого похоронили в Смоленске. Обстоятельства его гибели неизвестны.
"Вагнер" - российская частная военная компания. Минобороны России официально отрицает участие бойцов ЧВК в военной операции в Сирии, однако об их гибели сообщают независимые расследователи, в частности, Conflict Intelligence Team, разъясняет сайт телеканала "Дождь".
/mideast/27may2018/russ_202.html
Согласно публикациям СМИ, численность российских потерь в Сирии достигла 95 человек. Самым трагическим днем стало 6 марта 2018 года, когда при заходе на посадку в Хмеймим разбился самолет Ан-26 российской военно-транспортной авиации Ан-26. При этом погибли 39 человек. В то же время в эту статистику не включены сотрудники "Частной военной компании Вагнера", которые вступили в бой с американскими военнослужащими 7 февраля 2018 года. Как сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, занимавший тогда пост директора ЦРУ, погибла "пара сотен" наемников.
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Это хорошо. Эти 9 свинособак теперь - хорошие русские. Их теперь Исус любит.
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странно...всегда(!) во все времена(!) в войнах процент погибших по отношению к раненым был 1 к 3 и только у нас обратная "аномалия"...может умеьшить процент "лапши" на уши???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки на Донбассе уничтожено девять наемников РФ, семеро - ранены, - разведка
 
 
 
 
 
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