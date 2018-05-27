 За сутки на Донбассе уничтожено девять наемников РФ, семеро - ранены, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"По данным разведки, в целом за сутки противнику нанесли потери: девять оккупантов уничтожены и семеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме.

За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 20 тыс. человек и более 5 тыс. транспортных средств. 23 гражданам отказали в пропуске через линию разграничения.

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