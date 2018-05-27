 За сутки на Донбассе уничтожено девять наемников РФ, семеро - ранены, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.
"По данным разведки, в целом за сутки противнику нанесли потери: девять оккупантов уничтожены и семеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме.
За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 20 тыс. человек и более 5 тыс. транспортных средств. 23 гражданам отказали в пропуске через линию разграничения.
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Этот лозунг призван пояснять гражданам Украины, что их убивают не россияне, а рашистские маргиналы, а Хуйло настолько солнцелико, что вот так внимательно относится к проблемам своего стада - криминогенной обстановкой в стране, в данном случае, что даже в международную изоляцию готово полезть (и втащить туда и самих россиян!!!), что даже войны с соседями специально для этого устраивает!!! Вмести с тем, лозунг является скрытой рекламой Хуйла: смотрите как о вас будет заботиться Хуйло, если вы окажетесь "под его высокой рукой!".
Сразу нахуй!!!!!!!!!!!!!!!!
этот самолайкер оказывается в Хермании зарабатывает 10 000 эвро...)
даже не хочется представлять кем он там подрабатывает...)))
а всего 4 года назад он был донецким заводчиком - он сам тут писяль...)))
жаль уже нет её с нами - возраст своё взял...(((
вспоминаю все случаи с участием своей кошки - ни одного раза не дошло до малейшего повреждения, ну если не считать конечно собак...\правда она не сильно их и трепала - как только они начинали убегать, она переставала проявлять агрессию...\
в принципе она защищала свою территорию и нас...
а по стоимости ветеринарных услуг - да, бывает что и человека дешевле лечить...
навіна.
😃
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Жаль что события, подобные тем что были в Хишаме в феврале, не случаются почаще и пообъемистее. Я сильно беспокоюсь за самок свинособак, компенсации бы получили за мужей, в сельпо затарились боярой да и устроили праздник по поводу полдучения денег 😀
Спасибо за хорошую новость! «Курочка по зернышку клюет», сегодня три-четыре, завтра три-четыре, а русским мамкам радость - ящичек приехал 😂
Ничего, свинособаки еще нарожают, Жуков ихний великий прозорливец )
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
Костер распалила до неба.
Точнее, почти до земли.
Восторженно адская небыль
Приправы готовит свои.
Котлы закипели смолою
И вилы с надеждой звенят.
Навстречу лихому герою
Погибших российских бурят.
Какие большие нагрузки
При жизни легко поднимал!
Украл полуостров по-русски
И пару республик украл.
Живых мертвецов миллионы
Поставил в едином строю.
Но, дьяволу он за поклоны,
За зря продал душу свою.
Коварное адское пламя
Ему не дано обмануть.
Рабов миллионы тираня,
Сюда он прокладывал путь.
Кипящей смолою и серой
Получит признанье сполна.
Какой он отмеривал мерой -
Такой и воздаст сатана.
Почетных гостей преисподняя
Замучилась, бедная, ждать.
Но, вот, наконец-то, сегодня
Ликует подземная рать.
)))
Но, судя по всему, они опять брешут. На самом деле погибли девять российских военных и 26 военных сирийской армии. Об этом сегодня написало в Twitter новостное агентство AFP со ссылкой на данные мониторинговой группы. https://twitter.com/AFP/status/1000682371484659713
26 Syria regime, 9 Russia fighters killed in IS attack: monitor
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Це просто жах, що стільки пропускають, бо так війна ніколи не закінчиться .
Лев Толстой
Сейчас же, по его мнению, ВСУ прощупывают почву. "Где-то ВСУ проводят разведку боем, нащупывая слабые места в обороне Донбасса. Но в целом то, что мы сейчас наблюдаем, это занятие украинской армией исходных рубежей. Проводя, казалось бы, бои местного значения, сопровождающиеся захватом территорий, ВСУ занимают выгодные позиции для наступления", - поделился мнением российский генерал-полковник, уточнив, что ВСУ хотят взять Иловайск, чтобы отрезать Донецк и Луганск от РФ. Он выразил уверенность, что без помощи кадровых подразделений ВС РФ выстоять кремлевским "республикам" не удастся. Их разгром станет лишь вопросом времени, так как сейчас "нарастившая мускулы" армия Украины значительно превосходит возможности и силы террористов. Так, пособник путинского режима насчитал у ВСУ аж около 2 тысяч танков и стволов артиллерии, которые будут брошены на "Л/ДНР". Усугубляет положение "республик" и то, что они ослаблены безнадегой и предательством со стороны Кремля. "Люди устали от напряженной жизни, но главное, они больше не видят перспективы", - подчеркнул российский генерал, уточнив, что в ответ на наступление ВСУ Кремль вряд ли снова пошлет "добровольцев" и вооружение. Вместо этого только озабоченность выскажет одиозная представительница МИД РФ Мария Захарова.
Ивашов также озвучил единственный сценарий, которым Кремль сможет спасти террористические "Л/ДНР". Это признание данных формирований с последующим заключением договора на "военную помощь". Однако путинский режим на это явно не пойдет под угрозой новых санкций.
ВАта, германия, чехия, венгрия, австрия(кормится через фирташа, который грабит всю украину до нитки), хранция хочет и дохнет по руц миру. Они устали от украиснкого ночного дозора и не ценят его больше.Цены на нефть подняли до почти 80дд, немцы мрут за северным потоком. Заслужили на руцмир.Разбомбить как сирию.
Второй путем уменьшения размера существующего 6тд2е с уменьшением массы при сохранении ттх. Чтобы 1200лс 6тд2 мог уместиться в т-64 и другие меньшие объемы легких танков. Продублировать производство супердвигателя 6тд на других бтрз или тернопольском тракторном, через закупку для ЗИМа нового оборудования, старое вывезти в киев, житомир или тернополь под крышей ЗИМа.
С каждого проданного двигателя за полляма часть разработчикам на роялти.
На каждом авиаремонтном заводе должно быть создано кб с тех заданиями по импортозамещению всех функциональных узлов и блоков самолетов и беспилотников(горлыця стоит потому что в украине для нее не создано еще соотвествующей функциональной элетроники по управления боем, оптических систем обзора, защиты)
Восстановить подготовку боевых дельфинов в украине, где было в крыму и все дельфины умерли от голода.Дельфины отказались есть с рук ваты. Дельфин - это не предатели в спу, которые всем составом двинули в пидарашку.Это существо гораздо выше спушных шнырей.
Даешь памятник украинским крымским боевым дельфинам.
Украине нужна новая активная защита танков, которая пеленгует и сбивает подлетающие противотанковые ракеты, аналог ватного Афганит. Открыть или перераспределить для этого сопутствующие кб.Волонтерам помощь в их финансировании.
КБ Микротек должно приступить к разработке миниатюрной динамической защите касок воина и его бронежелетов, так чтобы каски могли выдерживать 12.7 и более крупные снаряды выстрелом в ответ с сохранением шеи и позвоночника воина.
Где разработки к электронным управлениям к горлице. Почему стоит разработка Горлыци, когда у какого-то ирана уже есть ударные беспилотники.
Где украинская ГСН(головка самонаведения) для украинский противотанковых ракет. Дешевая ГСН с множеством снимания информации с многих разных волновых спектров излучения от ифракрасных до лазерных и позиционных как gps и . Украинская Стугна считается 2го поколения без ГСН, джавелин с инфракрасной ГСН 3-го поколения. Французы показали фотки в разрезе 5го поколения, хотя хз никто еще не видел 4го. Наверное как лживые маркетологи пропускают цифры 4 и 9.
У маркетологов другая лживая десятиричная система исчисления - 1,2,3,(без 4),5,6,7,8 и дальше 10. Например после Windows 8 сразу перескочили на 10,iphone8 в Х. Маркетология это наука лжи.Как парашка это промышленная ложь, так и маркетология такая-же лживая куйня. Маркетологи учат как лгать в системе продаж, политоголи учат как лгать в всистеме политической имитации исполнения обещаний, юристы изготовляются для имитация и обхода закона. И тех и тех нужно регулярно регулировать поголовье через расстрелы.
Нужна будущая суперРЛС, новая 2018 рлс Малахит(разработанная еше в ссср) в 2030и дальше годам может уже считаться устаревшей.
Нужно поставить в войска 2018года с возможностью ее модернизации. Вместе с тем продолжить разработки суперРЛС, которая будет фиксировать все возможные спектры излучений от звука до гамма излучений с распознаванием всех завихрений сигнатур
Всевозможные сенсоры и и датчики детектирования информации и ее обработки.любых летательных и ползательных аппаратов типа ватных танков т-90. Иметь возможность воздушного базирования от самолетов с РДЛО,и хоть мобильные на воздушных шарах.
Мы мало ваших орков зарываем в сутки, поэтому власть у нас плохая... Поэтому ее нужно сменить на рыгов или прочих шлюх кремля... ( скучающе зеваю...).
А нах не пойдешь?
Где арматы? УВЗ банкрот давно, а оборонзаказ рашки проебан наглухо!
По сравнению с Хуйлом нынешние власти Украины, при всех их недостатках - просто ангелы Божьи!!! Ты видел кого-то без недостатков?! )))
Или Украина может быть независимой только при правлении Бога и ангелов его?!?! ))))) Хрен вам на весь спермоприемник Хуйла, а не Украина!!!!!!!!!!!!!
Есть что возразить? Ну давай, отстаивай низкое звание офицера российско-фашистских информационных войск ВС РФ! )))
У світі меньше вже лайна!!!
В ночь на 23 мая в сирийской провинции Дир аз-Зур произошел бой, во время которого погибли шестеро россиян - четверо военнослужащих российской армии и двое бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
Еще двоих участников вооруженного столкновения доставили в одну из столичных больниц, сообщают в воскресенье, 27 мая, россйские СМИ со ссылкой на "Новая газету" и ее источники.
Собеседник "Новой" добавил, что бойцы ЧВК "Вагнер" охраняют "нефтяные вышки", которые находятся под контролем сирийского правительства. Ранее в этот день минобороны РФ сообщило о гибели четверых российских военных в Сирии, не уточнив дату инцидента. Чиновники лишь заявили, что сражение произошло в темное время суток, а бой длился около часа. Со стороны боевиков, по данным минобороны, погибли 43 человека. Международная группа расследователейConflict Intelligence Team. обнаружила в соцсети "ВКонтакте" информацию о гибели 23 мая в Сирии российского военного Кирилла Полищука, которого похоронили в Смоленске. Обстоятельства его гибели неизвестны.
"Вагнер" - российская частная военная компания. Минобороны России официально отрицает участие бойцов ЧВК в военной операции в Сирии, однако об их гибели сообщают независимые расследователи, в частности, Conflict Intelligence Team, разъясняет сайт телеканала "Дождь".
/mideast/27may2018/russ_202.html
Согласно публикациям СМИ, численность российских потерь в Сирии достигла 95 человек. Самым трагическим днем стало 6 марта 2018 года, когда при заходе на посадку в Хмеймим разбился самолет Ан-26 российской военно-транспортной авиации Ан-26. При этом погибли 39 человек. В то же время в эту статистику не включены сотрудники "Частной военной компании Вагнера", которые вступили в бой с американскими военнослужащими 7 февраля 2018 года. Как сообщил государственный секретарь США Майк Помпео, занимавший тогда пост директора ЦРУ, погибла "пара сотен" наемников.