 Украина и Грузия должны как можно скорее стать членами НАТО, - министр нацобороны Польши Блащак на заседании ПА Альянса

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время воскресного заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приоритетом польской политики является поддержка Украины и Грузии. По нашему убеждению, эти обе страны пытаются как можно лучше выполнять свои обязательства в рамках сотрудничества с НАТО. Мы убеждены, что как Украина, так и Грузия должны как можно скорее вступить в НАТО", - подчеркнул Блащак.

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Министр выразил надежду, что Альянс будет активно в индивидуальном порядке развивать сотрудничество со странами, которые в этом нуждаются. Он добавил, что НАТО надо принять положительное решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО, которое рассматривалось еще 10 лет назад в Бухаресте.

"Мы должны поддерживать их на этом пути, помня, что они вместе с Молдовой, среди наших партнеров, которые больше всего могут пострадать от дестабилизации со стороны России. Особое внимание мы должны обратить на сферы, которые помогут им усилить противодействие российским деструктивным действиям", - констатировал польский министр.

Блащак отметил, что войска НАТО имеют преимущество над российской армией количественно и технологически, но россияне сегодня лучше подготовлены к классической войне.

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"НАТО только сейчас готовится защищать балтийские страны и Польшу благодаря удачным решением, принятым на саммитах в Уэльсе и Варшаве.Поэтому мы верим, что июльский саммит НАТО будет очередным шагом в направлении отпугивания и обороны, восстановления возможностей Альянса вести широкомасштабные боевые действия", - подчеркнул он.

Министр добавил, что для этого необходимы новые элементы управления, в частности новое командование НАТО наземного компонента армейского уровня, в создании которого Польша может принять участие.

Он также отметил, что Альянс сейчас больше всего нуждается в силах высокой готовности, создании более детальных оборонных планов, и изменении военных учений в соответствии с оборонными нуждами.