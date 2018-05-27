 Россия полностью содержит "ЛНР/ДНР" и несет прямую ответственность за конфликт на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил международным журналистами, находясь в Лондоне.
"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", ‒ сказал Волкер.
Он пожаловался, что конфликт на Донбассе "часто исчезает с первых полос газет", но он должен решаться срочно.
"Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (которые противостоят Украине. - Ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования ("ДНР" и "ЛНР". - Ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт", ‒ сказал Волкер во время брифинга, который длился полчаса.
Он отметил ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе: разрушение инфраструктуры ‒ электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог, проблемы в передвижении людей... По его словам, особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза ‒ с его опасным штаммом ‒ при тех условиях, что трудно доставить антибиотики.
А кроме этого, по словам спецпредставителя, промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов. "Это (радиоактивное заражение. - Ред.) может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие. Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах... Ну, и в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война", ‒ добавил он.
Спецпосланник обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями ‒ или бездействием ‒ в плане урегулирования конфликта.
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Коснулся Волкер и вопроса предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", первое испытание которых украинскими воинами произошло на этой неделе.
Один европейский журналист спросил о якобы разногласиях в этом вопросе между США и ЕС.
"Знаете, я провел много консультаций по всей Европе ‒ в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО... И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", ‒ сказал Волкер.
Он привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва ‒ члены ЕС ‒ нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.
"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим ‒ помочь ей", ‒ добавил спецпосланник.
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Полная луна, и холодное Азовское море, залитое этой полной луной. Море замерзает к утру метров на двести, но к вечеру тонкий лед ломается волной и смывается. А темнеет уже в четыре. И это хорошо, что луна полная, потому что без луны тут без фонарика в туалет не сходишь, а фонарик - подарок для снайпера.
Море взбесилось. Прибой залетает на площадку Башни. Этот ебучий шторм длится подряд пятую неделю. Я прячу от него голову в наушниках ноута и под подушкой. Шторм похож на обстрел - стремительное шуршание прибойной волны по песку, со стороны Марика, как приход пакета РСЗО, и резкий удар воды в основание Башни.
На берегу взбесившегося моря стоит женщина в мультикаме и берцах. Она внезапно выхватывает из ножен катану - баттодзюцу мгновенное, на это не успела среагировать бы даже змея, у нее бы отлетела голова. Несколько секущих ударов, потом колющие выпады, вольт, отход, ледяное ожидание в неподвижной позиции, и точный возврат меча в ножны. Поклон невидимому противнику.
Она стоит на фоне полной луны с катаной, и ее берцы облизывает прибой.
Это не кино. Это реальность. Это Тайра. Такого кино не бывает. Это кажется постановкой Такеши Китано, но это реальность. А у нас - даже банальность. Что тут такого - женщина с катаной на берегу шторма?
В районе «Символа» бумкает несколько минометных приходов. Значит, есть вероятность выезда.
Прихрамывая, она идет в свой домик на берегу моря, доставая радейку. У нее титановый сустав в бедре. И примерно триста спасенных душ. На одну ее душу. А нам всем - "желтая готовность" по радейке. Дальше будет или "янтарь", и тогда обувь и броня, или "зеленая" через два часа.
Если есть на земле боги и кентавры, то она - одна из них. У нее не спрашивают пароли ни армейцы, ни нацыки, ни копы. Она сама по себе пароль. Кто спросит пароль у бога или кентавра?
Ей говорят «Привет, Тайра». Бог, конечно, один. Но тогда она богиня наполовину, а может и на три четверти. И кентавр на восьмилитровом эвакуаторе, полноприводном звере, котороый изнутри похож на кабину космолета «Ностромо».
Смерть гонится за ее машиной, но она всегда уходит сама, и увозит свой груз «триста» от смерти.
Почти всегда.
***
Мы потеряли бойца. Он до этого два раз получил в себя по касательной, и смеялся, когда мы его заклеивали по протоколу дорогой окклюзионкой. На третий раз осколок таки попал куда положено, и мы везем его в морг. Третий осколок. И четвертый, сквозь легкое в сердце.
Я не везу, я остаюсь на Башне с радио. Тайра и Фокс возвращаются в пять утра. Я их жду.
Фокс сразу валится на лежанку, а черно-белая Тайра говорит пустым голосом: Идите спать, мальчики. Все, «двести». Мы сделали все, что смогли. На этот раз - нет.
И мы идем спать по приказу. И делаем вид что спим.
А на берегу взбесившегося моря, прихрамывая, черная от горя и с белыми волосами онна-бугейся в одиночестве крутит свои клинки против ветра, говоря сквозь зубы что-то страшное, которое слышать лишним людям не нужно.
Есть слова, дозволенные только богам, рубящим зимний ветер на линии прибоя, и кентаврам на эвакуаторах, обгоняющих смерть.https://site.ua/look.gorky/13565-zoloto-natsii-angel
Але, якого біса Я мушу платити за компослуги за даунбассів?!😡😡