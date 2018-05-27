 Россия полностью содержит "ЛНР/ДНР" и несет прямую ответственность за конфликт на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил международным журналистами, находясь в Лондоне.

"Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе фактически был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ семь тысяч за неделю, это довольно значительное количество", ‒ сказал Волкер.

Он пожаловался, что конфликт на Донбассе "часто исчезает с первых полос газет", но он должен решаться срочно.

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"Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (которые противостоят Украине. - Ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования ("ДНР" и "ЛНР". - Ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт", ‒ сказал Волкер во время брифинга, который длился полчаса.

Он отметил ухудшение гуманитарной ситуации на Донбассе: разрушение инфраструктуры ‒ электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог, проблемы в передвижении людей... По его словам, особую тревогу вызывает вспышка туберкулеза ‒ с его опасным штаммом ‒ при тех условиях, что трудно доставить антибиотики.

А кроме этого, по словам спецпредставителя, промышленность разрушена, одни шахты залиты водой, а некоторые шахты используются для захоронения радиоактивных отходов. "Это (радиоактивное заражение. - Ред.) может попасть в подземные воды и вызвать экологическое бедствие. Есть также физические опасности для населения, и мы часто слышим о подрыве людей на минах... Ну, и в людей стреляют. То есть, это очень активный конфликт, горячая война", ‒ добавил он.

Спецпосланник обратил внимание, что на территории, охваченной конфликтом, проживает преимущественно русскоязычное население и Россия, которая якобы заботится о русскоязычных, должна понимать, чему их подвергает своими действиями ‒ или бездействием ‒ в плане урегулирования конфликта.

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Коснулся Волкер и вопроса предоставления Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", первое испытание которых украинскими воинами произошло на этой неделе.

Один европейский журналист спросил о якобы разногласиях в этом вопросе между США и ЕС.

"Знаете, я провел много консультаций по всей Европе ‒ в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО... И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите", ‒ сказал Волкер.

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Он привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва ‒ члены ЕС ‒ нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющем конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим ‒ помочь ей", ‒ добавил спецпосланник.