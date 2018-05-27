 На городской свалке Николаева возникают очаги тления мусора: возможно повторное возгорание, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"За прошедшие сутки спасатели Николаевщины снова привлекались к тушению пожара на городской свалке. Горение возникло еще 25 мая. Тогда к ликвидации привлекалась техника местных предприятий, техника и личный состав подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Совместными усилиями пожар удалось обуздать на площади 1500 кв.м в кратчайшие сроки. Однако из-за нарушения правил складирования, размещения, утилизации, ликвидации и использования промышленных и бытовых отходов, уже третий день подряд продолжают возникать отдельные очаги тления мусора. Это может спровоцировать повторное возгорание. Поэтому, для недопущения возникновения пожара на городской свалке на месте продолжают дежурить спасатели. За прошедшие сутки общая площадь всех ячеек, которые тушили пожарные составила 300 кв.м.Также на месте работает техника КП "Николаевкоммунтранс". Ситуация контролируется", - сказано в сообщении.

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Напомним, 25 мая под Николаевом горела свалка.