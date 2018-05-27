 На городской свалке Николаева возникают очаги тления мусора: возможно повторное возгорание, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"За прошедшие сутки спасатели Николаевщины снова привлекались к тушению пожара на городской свалке. Горение возникло еще 25 мая. Тогда к ликвидации привлекалась техника местных предприятий, техника и личный состав подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Совместными усилиями пожар удалось обуздать на площади 1500 кв.м в кратчайшие сроки. Однако из-за нарушения правил складирования, размещения, утилизации, ликвидации и использования промышленных и бытовых отходов, уже третий день подряд продолжают возникать отдельные очаги тления мусора. Это может спровоцировать повторное возгорание. Поэтому, для недопущения возникновения пожара на городской свалке на месте продолжают дежурить спасатели. За прошедшие сутки общая площадь всех ячеек, которые тушили пожарные составила 300 кв.м.Также на месте работает техника КП "Николаевкоммунтранс". Ситуация контролируется", - сказано в сообщении.
Напомним, 25 мая под Николаевом горела свалка.
24 май, 2018 в 18:57
Поставка Украине ПТРК Javelin не на шутку взволновала наших гибридных соседей и даже не смотря на то, что использоваться данные комплексы по заверениям высшего руководства нашей страны будут только в случае масштабного наступления врага, за поребриком - нервничают. И нервничают настолько, что включают все свои ресурсы для дискредитации и подрыва морали в ВСУ. Что особо примечательно, крайне топорно в этой дискредитации используется и знакомая нам всем персона, журналистка РИА Новости Украина Наталья Печорина, распространяющая пророссийскую пропаганду в интернете под псевдонимом Диана Михайлова.
Так, одновременно с публичным испытанием ПТРК Javelin ВСУ данная персона, которая непонятным образом избежала ареста СБУ вместе с Кирилом Вышинским, опубликовала на своей страничке в Живом Журнале (куда сваливает массу антиукраинских материалов) сепаратистскую агитку с призывом украинских солдат сдавать данные комплексы террористам ДНР за вознаграждение.
Забавно, но помнится, в мае 2014 года Роскомнадзор меня впервые заблокировал за публикацию, посвященную намечающемуся в РФ митингу белоленточников. А тут, дама не только занимается кремлевской пропагандой, но и открыто способствует распространению информации, призывающей к измене родине через сдачу оружия врагу за вознаграждение.
Так и хочется спросить СБУ: алё?