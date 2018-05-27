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 Происшествия, Общество
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Все про:мошенничество (657) Нацполиция (7484) Сумщина (566)

 Группу телефонных мошенников, обворововавших пенсионеров по схеме "родственник совершил ДТП", разоблачили на Сумщине

Сотрудники Нацполиции уже доказали причастность преступников к совершению как минимум восьми мошенничеств в городе, в результате чего людям преклонного возраста был нанесен ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области.

"К работникам Сумского отдела полиции поступили обращения от пенсионеров, которые сообщили, что их обманули. Пожилые граждане жаловались на аферистов, которые им звонили и рассказывали про родственников в полиции, якобы совершивших ДТП или нанесших телесные повреждения, и есть пострадавшие и срочно требующие неотложного лечения, на что нужны немалые деньги. После чего, по словам заявителей, возраст которых от 55 до 85 лет, телефонная трубка передавалась так называемым работникам полиции, которые подтверждали данную информацию. Злоумышленники предлагали уладить вопрос за деньги. А когда старики соглашались, приходили к ним домой или просили перечислить деньги на их счета", - говорится в сообщении.

По заявлениям пенсионеров в полиции сразу начали следственно-розыскные мероприятия, направленные на розыск аферистов. Были задействованы оперативники Сумского отдела полиции и сотрудники уголовного розыска ГУНП, следователи областного управления.

"В поле зрения попала преступная группировка – трое сумчан в возрасте от 41 до 47 лет, двое из которых уже имели судимости за имущественные и наркопреступления. Во время санкционированного обыска дома, где проживают подозреваемые, правоохранители изъяли мобильные телефоны и сим-карты, которые использовались во время афер, часть средств, полученных от преступной деятельности. А у одного - таблетки метадона", - сообщила полиция.

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Кроме этого, в отношении двух злоумышленников открыли уголовное производство за незаконное хранение и сбытнаркотиков.

За мошенничество, совершенное повторно организованной группой по ч.2 и 4 ст.190 и за незаконное хранение и сбыт наркотиков по ч.2 ст.307 и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068354
 
 
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Чем ниже уровень жизни в стране,тем выше преступность. Это аксиома,которую никакие гросманы не смогут никакими"покращеннями" замазать.
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Звідки вони беруть номера телефонів старих людей?
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ВОПРОС НЕ БРОВЬ, а в глаз.
Моей знакомой позвонил мошенник и представился мужем внучки и шо попал в дтп , попросил переслать через кассиров Сельпо по мобильной схеме 1500 гр. Она пошла и отправила , а потом сообразила позвонить родственнику. Вот такая схема. ГДЕ берут НОМЕРА? В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппу телефонных мошенников, обворововавших пенсионеров по схеме "родственник совершил ДТП", разоблачили на Сумщине
 
 
 
 
 
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