 Группу телефонных мошенников, обворововавших пенсионеров по схеме "родственник совершил ДТП", разоблачили на Сумщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области.

"К работникам Сумского отдела полиции поступили обращения от пенсионеров, которые сообщили, что их обманули. Пожилые граждане жаловались на аферистов, которые им звонили и рассказывали про родственников в полиции, якобы совершивших ДТП или нанесших телесные повреждения, и есть пострадавшие и срочно требующие неотложного лечения, на что нужны немалые деньги. После чего, по словам заявителей, возраст которых от 55 до 85 лет, телефонная трубка передавалась так называемым работникам полиции, которые подтверждали данную информацию. Злоумышленники предлагали уладить вопрос за деньги. А когда старики соглашались, приходили к ним домой или просили перечислить деньги на их счета", - говорится в сообщении.

По заявлениям пенсионеров в полиции сразу начали следственно-розыскные мероприятия, направленные на розыск аферистов. Были задействованы оперативники Сумского отдела полиции и сотрудники уголовного розыска ГУНП, следователи областного управления.

"В поле зрения попала преступная группировка – трое сумчан в возрасте от 41 до 47 лет, двое из которых уже имели судимости за имущественные и наркопреступления. Во время санкционированного обыска дома, где проживают подозреваемые, правоохранители изъяли мобильные телефоны и сим-карты, которые использовались во время афер, часть средств, полученных от преступной деятельности. А у одного - таблетки метадона", - сообщила полиция.

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Кроме этого, в отношении двух злоумышленников открыли уголовное производство за незаконное хранение и сбытнаркотиков.

За мошенничество, совершенное повторно организованной группой по ч.2 и 4 ст.190 и за незаконное хранение и сбыт наркотиков по ч.2 ст.307 и ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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