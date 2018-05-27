 Военнослужащего обнаружили мертвым возле Яворовского полигона: обстоятельства смерти устанавливаются, - Минобороны

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно информации, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

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"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.