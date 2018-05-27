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Все про:Львовщина (1436) расследование (2266) смерть (4943) военнослужащие (3660) полигон (201)

 Военнослужащего обнаружили мертвым возле Яворовского полигона: обстоятельства смерти устанавливаются, - Минобороны

Во Львовской области возле Яворовского военного полигона был обнаружен мертвым 38-летний военнослужащий. Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно информации, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.

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"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3068353
 
 
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Что значит мертвым ??? Видимые ранения,ссадины,кровь ,раны есть ? Или он просто так во сне умер ?
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обстоятельства смерти устанавливаются
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в любом случае - трагедия.......
Родным и близким соболезнования
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Воины "Альфы" Руслан Муляр и Юрий Журавлев погибли в ходе выполнения боевого задания на Луганщине, - СБУ

совковоее дно которое еще сидите в кабинетах и Украине и в россии
...спишите этих двух орехохозаготовщиков
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Это кацапы убили парня, видимо пупкин запустил в Украину свое последнее "преимущество" - диверсантов кацапских.
Пока в Украине не будет настоящей ВИЗы с кацапами, то так и будем мы, украинцы погибать от кацапов, как Сретенко Сергей чуть не погиб, как еще тысячи украинцев рискуют своими жизнями у СЕБЯ НА РОДИНЕ В УКРАИНЕ.

Вот объясните нам, группе украинцев кто нибудь, почему Украина во время Кацапской интервенции и войны Мордовии с Украиной не ввели в Украине ВИЗы с кацапами ???. Это шо ??? Измена или просто 2бабло с эономическим вопросом2 у украинских миллиардеров при власти в Украине сидящим. После такого ППВ никто никогда в Украине среди нормальных людей не простит.
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Некогда депутатам об этом думать - у них опять каникулы.
Пока 30 процентов слуг народа не получат как Найнм от наглых иностранцев- до виз дело не дойдет
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От внезапной смерти никто не застрахован , к сожалению ( как вариант) !
Царство небесное военнослужащему и соболезнования родным !!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоеннослужащего обнаружили мертвым возле Яворовского полигона: обстоятельства смерти устанавливаются, - Минобороны
 
 
 
 
 
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