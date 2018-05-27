 Военнослужащего обнаружили мертвым возле Яворовского полигона: обстоятельства смерти устанавливаются, - Минобороны

Об этом сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Согласно информации, в одной из лесопосадок возле Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) 26 мая обнаружили мертвым военнослужащего, который проходил переподготовку по одной из военных специальностей.
"Обстоятельства смерти военнослужащего устанавливают сотрудники военной службы правопорядка и военной прокуратуры", - сообщил Поронюк.
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в любом случае - трагедия.......
Родным и близким соболезнования
совковоее дно которое еще сидите в кабинетах и Украине и в россии
...спишите этих двух орехохозаготовщиков
Пока в Украине не будет настоящей ВИЗы с кацапами, то так и будем мы, украинцы погибать от кацапов, как Сретенко Сергей чуть не погиб, как еще тысячи украинцев рискуют своими жизнями у СЕБЯ НА РОДИНЕ В УКРАИНЕ.
Вот объясните нам, группе украинцев кто нибудь, почему Украина во время Кацапской интервенции и войны Мордовии с Украиной не ввели в Украине ВИЗы с кацапами ???. Это шо ??? Измена или просто 2бабло с эономическим вопросом2 у украинских миллиардеров при власти в Украине сидящим. После такого ППВ никто никогда в Украине среди нормальных людей не простит.
Пока 30 процентов слуг народа не получат как Найнм от наглых иностранцев- до виз дело не дойдет
Царство небесное военнослужащему и соболезнования родным !!