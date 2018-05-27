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 Политика Украины
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Все про:обстрел (6899) танк (588) Донбасс (16256) минские соглашения (2419) артиллерия (164) наемники РФ (459) операция Объединенных сил (135)

 За неделю наемники РФ около 50 раз стреляли из танков, 240 раз - из 122- и 152-мм артиллерии, - Минобороны

Наемники РФ активно и сознательно нарушают режим тишины и Минские договоренности - с начала недели российские террористы совершили около 50 выстрелов из танков, более 110 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 130 - из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 380 мин из минометов калибра 120 мм, и более 250 мин 82-го калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала этой недели, с полуночи понедельника, 21 мая, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики вооруженных формирований РФ, активно и сознательно нарушая режим тишины и Минские договоренности, совершили по оборонительных позициях подразделений Объединенных сил всего около 50 выстрелов из танков, более 110 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 130 - из артиллерии калибра 122 мм.Также враг выпустил в сторону украинский защитников более 380 мин из минометов калибра 120 мм, и более 250 мин 82-го калибра", - рассказали в ведомстве.

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"Подразделения Объединенных сил надежно держат оборону Украины.Так, утром понедельника, 21 мая, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила эффективно остановили продвижение диверсионной группы противника вблизи недавно освобожденного нами н.п. Южное. Кроме этого, 25 мая вечером, в полосе ответственности одной из механизированных бригад на Волновахском направлении, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, который использовался противником для разведки и корректировки. И это далеко не все успехи украинский защитников", - отмечается в сообщении.

"Также отметим, что несмотря на все нормы международного гуманитарного права, боевики вооруженных формирований РФ на этой неделе продолжали совершать преступления против человечества, сознательно применяя тяжелое вооружение по гражданской инфраструктуре населенных пунктов на линии разграничения. К сожалению, в результате преступных террористических действий боевиков российско-оккупационных войск есть жертва среди гражданского местного населения, разрушены и повреждены дома мирных жителей, проводилась эвакуация. Тяжелое вооружение: артиллерию калибров 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм сторонники т.н."идей русского мира" применяли по жителям Торецка, артиллерию калибра 122 мм по н.п.Зайцево и Талаковка. Старая Николаевка претерпела артиллерийских ударов российско-оккупационных войск, которые вели обстрел из артиллерии калибра 152 мм. По мирным жителям Марьинки вел огонь снайпер российско-террористических войск, который унес жизнь гражданского лица. Также в тот день оккупанты выпустили по городу Марьинка несколько мин калибра 82 мм, и разрушили жилой дом", - уточнили в Минобороны.

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"Военнослужащие Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, которые входят в состав Объединенных сил, оказывают активную помощь мирным жителям на линии разграничения, и надежно держат оборону от российской вооруженной агрессии", - резюмировали в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3068352
 
 
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Орки. Других слов. У росиян тактика уничтожения украинцев по обе линии соприкосновения. Спасибо что ОСы давали адекватный ответ. Всё-таки изменение формата и командующего сделали позитивные изменения
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Вы в даунбассе видели Украинцев.Там их единицы.Зато пенсии и все остальное Украина дай.Дед с банкой меда вас в помощь.
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Украинцев там много. Даже глядя на одни фамилии. Сплошные - "нко" окончания. Да только пропагандой засраны,региональской и кацапской. Ну и люди,сами по себя ,херня. Еще до войны это всем говорил.
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Не по фамилиям надо судить,а по тем ,кто реально за Украину.
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Факт остается фактом. Я о том,что засрать мозги можно кому угодно. Особенно если их нет.
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Еще надо перекрывать пункты пропуска после кацапских обстрелов на неделю. Пусть до людей на оккупированных территориях ДОХОДИТ , что с сепарами надо чтото делать
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Танки - это же запрещенное оружие. Почему не уничтожены ? Я уже не пойму,когда этому дураку турчинову верить...То он вопит,шо Украина готова отвоевывать свои территории...То сирливо вытирается ,шепотом говоря,что путин может напасть...Сумасшедший,короче.
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Это блин как насморк уже стало. В окопах зарываться глубже надо без бравады.
Не война а позор! Скжите честно, что этот Ахметовский даунбас нам и нахрен не надо.
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А шо только донбасс азметова? Запорожсталь он прихватил, заод Ильича в Мариуполе тоже, ТЕПЕРЬ раша перекрыла мостом доступ в порт Мариуполя части судам. ТО ЕСТЬ И ПОРТ УЖЕ УГРОБИЛИ
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Шо будет делать Ахметов? Полезет в Николаевский порт. А СЛЕДОМ ЗА АХМЕТОВЫМ ПОЛЗЕТ РУЦЬКИЙ МИР СО ВСЕЙ ГРЯЗЬЮ И ПРОБЛЕМАМИ
Долой олигархов с Украины
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Тебе не нужен.А мне необходим.Подари квартиру бомжу и переедь к теще.Для сравнения смысла сказанного.
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Я к тому,что не стоит разбазаривать свои территории. Не мы их собирали,чтобы кому-то их дарить.
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А я просто без зла говорю. Не надо бы было раньше их звать (раз на то пошло).
Ипоиогли они вам?
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А мы должны интересоваться кого они звали ? Или вообще их мнением ? Наказать виновных после освобождения и дело с концом.
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Не получится друг! 4 года не могут хоть одного посадить, разве это не наталкивает на сговор . Блин!!! Дожить бы до того дня когда этих сволочей вешать будут за стравливание народа. За тиждень найманці РФ близько 50 разів стріляли з танків, 240 разів - із 122- і 152-мм артилерії, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1011
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Джавелины в сервантах красуются. А ведь у кацапов ума точно не хватит на своих разбитых танках осколки от джавеликов распознать.
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Миллион и надо еще пе\те 5 лет побыть резидентом параши,чтоб он выполнил свое балобольство при первом президенстве.
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бійці і без джавелінів добре справляються,тільки дайте команду вчасно.
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Якщо не підбили жодний танк, - значить не дуже добре справляються, холуй ти шоколадний.
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тебя путриота в окопах нет - потому и не подбили...(
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа неделю наемники РФ около 50 раз стреляли из танков, 240 раз - из 122- и 152-мм артиллерии, - Минобороны
 
 
 
 
 
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