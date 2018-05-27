 За неделю наемники РФ около 50 раз стреляли из танков, 240 раз - из 122- и 152-мм артиллерии, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала этой недели, с полуночи понедельника, 21 мая, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики вооруженных формирований РФ, активно и сознательно нарушая режим тишины и Минские договоренности, совершили по оборонительных позициях подразделений Объединенных сил всего около 50 выстрелов из танков, более 110 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 130 - из артиллерии калибра 122 мм.Также враг выпустил в сторону украинский защитников более 380 мин из минометов калибра 120 мм, и более 250 мин 82-го калибра", - рассказали в ведомстве.

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"Подразделения Объединенных сил надежно держат оборону Украины.Так, утром понедельника, 21 мая, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила эффективно остановили продвижение диверсионной группы противника вблизи недавно освобожденного нами н.п. Южное. Кроме этого, 25 мая вечером, в полосе ответственности одной из механизированных бригад на Волновахском направлении, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, который использовался противником для разведки и корректировки. И это далеко не все успехи украинский защитников", - отмечается в сообщении.

"Также отметим, что несмотря на все нормы международного гуманитарного права, боевики вооруженных формирований РФ на этой неделе продолжали совершать преступления против человечества, сознательно применяя тяжелое вооружение по гражданской инфраструктуре населенных пунктов на линии разграничения. К сожалению, в результате преступных террористических действий боевиков российско-оккупационных войск есть жертва среди гражданского местного населения, разрушены и повреждены дома мирных жителей, проводилась эвакуация. Тяжелое вооружение: артиллерию калибров 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм сторонники т.н."идей русского мира" применяли по жителям Торецка, артиллерию калибра 122 мм по н.п.Зайцево и Талаковка. Старая Николаевка претерпела артиллерийских ударов российско-оккупационных войск, которые вели обстрел из артиллерии калибра 152 мм. По мирным жителям Марьинки вел огонь снайпер российско-террористических войск, который унес жизнь гражданского лица. Также в тот день оккупанты выпустили по городу Марьинка несколько мин калибра 82 мм, и разрушили жилой дом", - уточнили в Минобороны.

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"Военнослужащие Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, которые входят в состав Объединенных сил, оказывают активную помощь мирным жителям на линии разграничения, и надежно держат оборону от российской вооруженной агрессии", - резюмировали в ведомстве.