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 Происшествия, За рубежом
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 15 российских артиллеристов уничтожено повстанцами Сирии

Сирийские борцы за свободу атаковали батарею, с которой российские военные осуществляют террористические обстрелы городов и сел.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", информацию о гибели 4 военных сообщило министерство обороны РФ.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Двоих из них спасти не удалось", - сообщило минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The New York Times опубликовала подробности разгрома наемников ЧВК "Вагнера" военными США в Сирии 7 февраля (обновлено)

Также об этом пишет российский блогер-"рашист" из Санкт-Петербурга, пропагандист Анатолий Несмиян, более известный под своим ником в ЖЖ el_murid (Эль-Мюрид).

Он приводит ссылку на публикацию читинского ресурса Чита.Ру, в котором говорится о похоронах четырех российских солдат. Далее он пишет:

"Гибель артиллеристов из 200 артиллерийской бригады произошла 23 мая, о чем 25 мая сообщил в своем релизе ИГИЛ. В нем сообщалось о гибели 15 человек, то есть, где-то проходят похороны и других погибших.

Обращает на себя внимание, что военнослужащие не из ССО (чьи потери положено засекречивать), а артиллеристы. Кстати, и здесь вопрос: Путин лгал, что Россия не будет проводить наземные операции в Сирии, только специальные. Но артиллерия - это не совсем спецоперации, это уже полноценная наземная часть.

И опять обращает на себя внимание то, что столь массовые потери произошли в столкновении с ИГИЛ, который, как торжественно было заявлено, побежден. По какому поводу был объявлен даже вывод войск, о чем министр обороны так же торжественно доложил".

Источник: https://censor.net.ua/n3068351
 
   
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маловато ... ещё 140 млн. фашистов осталось ....
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ещэ не хватало Муссолини со Сралиным сравнивать(
Это как Люцифера сравнить с Яхве, неумным надо быть.
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Да,хорошо но мало.Если бы Китай им поставил два три состава спирта и калашей в козломордию на запасные пути,то вопрос бы решался гораздо быстрее.И без особых потерь для здравых.
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Вот что с людьми животворящия ХРОМОСОМА делает! И еще у них президент ХУЙЛО!
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Сколько этих вонючих тварей по миру воюет Четыре российских военных уничтожены при атаке сирийских повстанцев на артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 3717
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4 (ЧОТИРИ)) зашкварених кацапів - гарна новина, мало, але все одно гуд! 15 российских артиллеристов уничтожено повстанцами Сирии - Цензор.НЕТ 9905
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Умиляет 200я артиллерийская бригада 15 российских артиллеристов уничтожено повстанцами Сирии - Цензор.НЕТ 9859 Бригаде выбрали название шикарное
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Сирийским повстанцам конечно легче, там нет Минск 1,2,3 и так далеее. И у ИГИЛ в ЛИПЕЦКЕ фабрики нет. А нам попробуй ответить. Сразу Петруччио несколько лимонов в сутки убытку. 15 российских артиллеристов уничтожено повстанцами Сирии - Цензор.НЕТ 349
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Фейк! хуйло лично говорило что, во-первых, раша не принимает участие в наземных операциях, во-вторых, всех своих зеленых человечков он приказал вывести (три раза), а в-третьих, ИГИЛ он уже победил и освободил аж почти три территории Сирии.
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И похороны фейковые! Там каких-то бомжей закопали...
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Ихтамнеты- отличный материал для апробации новейших вооружений армий США и Израиля..Пусть Рашка, побольше бюджетных средств , на ихтамнетов тратит...Усё п 15 российских артиллеристов уничтожено повстанцами Сирии - Цензор.НЕТ 1722 утём..
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Вы уже определитесь, с каких это пор ИГИЛ стали повстанцами.
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Да бабы яшшо нарожають,дело,чай не хитрое..
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ИГИЛовцы конечно компания мрачная . с другой стороны москалей иногда мочат . думаю Цензору было бы правильней писать не " борцы за свободу " ( хер его знает за что они там борются ) а например борцы с москалями и сектантами Асада . будет не вызывающе и фактически правильнее 15 російських артилеристів знищено повстанцями Сирії - Цензор.НЕТ 3687
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Нормальные борцы за свободу. Недавно они снимали ролики как отрезают головы гражданам Великобритании.
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15 погашеных кредитов на расеи. винторогие банкиры довольны😀
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так 15 или 4 погибли с борцами за свободу из группировки ИГИЛ?
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Скорее всего - 4.
Единственное подтверждение 15 - слова Эль Мюрида. Нут так он большой любитель потроллить украинские СМИ разной ересью, типа фотошопа из марсианского пейзажа и разгрома украинской колонны под Зеленопольем, в качестве демонстрации разгрома ЧВК Вагнера (или сведениями что там погибло чуть не 600 человек)... Номер части (200), как бы тоже намекает.
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Се скулишь свинособака?
если Хуйло признало 4 - то в самом деле
их там сдохло минимум 15...
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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можна сказати, що загинули прості підневільні хлопці і їх шкода. Але треба згадати, що один такий простий підневільний російський хлопець одним рухом відправив на той світ 283 людини, з яких 80 - діти. Після такого хай ті прості хлопці шкваряться у пеклі
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Подохли не люди , а кацапы- убийцы , по этому чёрт с ними !😀
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия15 российских артиллеристов уничтожено повстанцами Сирии
 
 
 
 
 
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