 15 российских артиллеристов уничтожено повстанцами Сирии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", информацию о гибели 4 военных сообщило министерство обороны РФ.

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Двоих из них спасти не удалось", - сообщило минобороны РФ.

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Также об этом пишет российский блогер-"рашист" из Санкт-Петербурга, пропагандист Анатолий Несмиян, более известный под своим ником в ЖЖ el_murid (Эль-Мюрид).

Он приводит ссылку на публикацию читинского ресурса Чита.Ру, в котором говорится о похоронах четырех российских солдат. Далее он пишет:

"Гибель артиллеристов из 200 артиллерийской бригады произошла 23 мая, о чем 25 мая сообщил в своем релизе ИГИЛ. В нем сообщалось о гибели 15 человек, то есть, где-то проходят похороны и других погибших.

Обращает на себя внимание, что военнослужащие не из ССО (чьи потери положено засекречивать), а артиллеристы. Кстати, и здесь вопрос: Путин лгал, что Россия не будет проводить наземные операции в Сирии, только специальные. Но артиллерия - это не совсем спецоперации, это уже полноценная наземная часть.



И опять обращает на себя внимание то, что столь массовые потери произошли в столкновении с ИГИЛ, который, как торжественно было заявлено, побежден. По какому поводу был объявлен даже вывод войск, о чем министр обороны так же торжественно доложил".