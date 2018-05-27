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 На июльском саммите НАТО в Брюсселе обсудят безопасность черноморского региона

Во время запланированного на июль 2018 года саммита НАТО в Брюсселе особое внимание будет уделено вопросам укрепления безопасности черноморского региона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировали в пресс-службе посольства Румынии в Вашингтоне по итогам встречи советника президента Румынии по внешней политике Богдана Ауреску с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Во время встречи стороны договорились, что на июльском саммите НАТО в Брюсселе особое внимание будет уделено вопросам безопасности в регионе Черного моря. Обсуждался также вопрос проведения в сентябре в Бухаресте саммита Инициативы "Трех морей" (Черного, Балтийского и Адриатического)", - говорится в сообщении.

Ауреску и Болтон обсудили также ситуацию в Республике Молдова и Украине и ход переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068349
 
 
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Как показала практика - НАТО ,это вовсе не агрессивная империалистическая организация ))) Ссср всех жестоко на*бал )))
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