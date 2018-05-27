 На июльском саммите НАТО в Брюсселе обсудят безопасность черноморского региона

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом проинформировали в пресс-службе посольства Румынии в Вашингтоне по итогам встречи советника президента Румынии по внешней политике Богдана Ауреску с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Во время встречи стороны договорились, что на июльском саммите НАТО в Брюсселе особое внимание будет уделено вопросам безопасности в регионе Черного моря. Обсуждался также вопрос проведения в сентябре в Бухаресте саммита Инициативы "Трех морей" (Черного, Балтийского и Адриатического)", - говорится в сообщении.

Ауреску и Болтон обсудили также ситуацию в Республике Молдова и Украине и ход переговорного процесса по Приднестровскому урегулированию.

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