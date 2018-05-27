 Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль

Украина по-прежнему остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира. Но есть и обратная сторона. В условиях интенсивного развития технологий страна может воспользоваться преимуществами технологических трансформаций и существенно повысить свою энергоэффективность. Об этом в интервью ZN.UA сказал Карлос Паскуаль, вице-президент компании IHS Energy, который в 2000—2003 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"У Украины есть феноменальный потенциал, но она находится в начале пути и может воспользоваться своими феноменальными возможностями, которые несут, в частности, новые технологии. Украина по-прежнему остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира. Но есть и обратная сторона. В условиях интенсивного развития технологий страна может воспользоваться преимуществами технологических трансформаций и существенно повысить свою энергоэффективность. Что касается углеводородов, Украина находится на этапе выработки инструментов мотивации для привлечения инвестиций и увеличения объемов добычи нефти и газа. В последнее время мы наблюдаем, как существенно изменились платежи за пользование недрами. Это значительно повысило конкурентоспособность украинской газодобывающей отрасли и привлекло инвестиции для увеличения добычи, — отметил эксперт. — В сфере электроэнергетики Украине требуется масштабная реконструкция мощностей. Это, соответственно, означает модернизацию инфраструктуры как в области генерации электроэнергии, так и в области ее передачи и распределения".

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"Если мир старается развиваться, уходя от использования угля в качестве топлива, то Украина по-прежнему в значительной степени от него зависит. Если в других регионах мира проводятся аукционы для использования возобновляемых источников электроэнергии и обеспечения конкурентных ставок тарифов, то Украина только вырабатывает решение, как это включить в структуру своего топливного баланса", - добавил Паскуаль.

Вместе с тем, по его словам, энергетика подвержена колоссальным изменениям под действием новых технологий, инноваций, конкуренции источников энергии. При этом первый критически важный тренд — всеобщая электрификация. Основные объемы новых инвестиций в энергетику (включая и нефтегазодобывающую отрасль) приходятся, прежде всего, на электроэнергию.

"Второй момент — возросшая чувствительность к выбросам СО 2 и связанные с этим ограничения на выбросы углеродов. Между компаниями и странами идет так называемая гонка за сокращение выбросов, негативно влияющих на окружающую среду, — отметил Паскуаль. — Следующая критически важная тенденция — это тренд к дигитализации, автоматизации, использованию искусственного интеллекта и проникновению информационных технологий во все аспекты операционной деятельности в энергетике. Аналитика больших объемов данных кардинально меняет работу компаний, делая ее гораздо более эффективной. Один из результатов этого тренда — изменение конкурентоспособности различных видов топлива и конкурентных позиций различных географических регионов, производящих энергоресурсы. Четвертый тренд — финансовый сектор становится ключевым игроком, определяющим работу энергетики. Соответственно, инвестиционные банки, хедж-фонды теперь играют критически важную роль в определении проектов, которые получат доступ к капиталам и смогут успешно реализоваться. И последний момент заключается в том, что все ранее названные тренды по-новому определяют геополитические взаимоотношения между странами и их взаимодействие друг с другом в вопросах энергетики".

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