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 Политика Украины
  2027  81
Все про:энергетика (1000) энергоэффективность (76) Паскуаль (1)

 Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль

В сфере электроэнергетики Украине требуется масштабная реконструкция мощностей.

Украина по-прежнему остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира. Но есть и обратная сторона. В условиях интенсивного развития технологий страна может воспользоваться преимуществами технологических трансформаций и существенно повысить свою энергоэффективность. Об этом в интервью ZN.UA сказал Карлос Паскуаль, вице-президент компании IHS Energy, который в 2000—2003 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"У Украины есть феноменальный потенциал, но она находится в начале пути и может воспользоваться своими феноменальными возможностями, которые несут, в частности, новые технологии. Украина по-прежнему остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира. Но есть и обратная сторона. В условиях интенсивного развития технологий страна может воспользоваться преимуществами технологических трансформаций и существенно повысить свою энергоэффективность. Что касается углеводородов, Украина находится на этапе выработки инструментов мотивации для привлечения инвестиций и увеличения объемов добычи нефти и газа. В последнее время мы наблюдаем, как существенно изменились платежи за пользование недрами. Это значительно повысило конкурентоспособность украинской газодобывающей отрасли и привлекло инвестиции для увеличения добычи, — отметил эксперт. — В сфере электроэнергетики Украине требуется масштабная реконструкция мощностей. Это, соответственно, означает модернизацию инфраструктуры как в области генерации электроэнергии, так и в области ее передачи и распределения".

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"Если мир старается развиваться, уходя от использования угля в качестве топлива, то Украина по-прежнему в значительной степени от него зависит. Если в других регионах мира проводятся аукционы для использования возобновляемых источников электроэнергии и обеспечения конкурентных ставок тарифов, то Украина только вырабатывает решение, как это включить в структуру своего топливного баланса", - добавил Паскуаль.

Вместе с тем, по его словам, энергетика подвержена колоссальным изменениям под действием новых технологий, инноваций, конкуренции источников энергии. При этом первый критически важный тренд — всеобщая электрификация. Основные объемы новых инвестиций в энергетику (включая и нефтегазодобывающую отрасль) приходятся, прежде всего, на электроэнергию.

"Второй момент — возросшая чувствительность к выбросам СО2и связанные с этим ограничения на выбросы углеродов. Между компаниями и странами идет так называемая гонка за сокращение выбросов, негативно влияющих на окружающую среду, — отметил Паскуаль. — Следующая критически важная тенденция — это тренд к дигитализации, автоматизации, использованию искусственного интеллекта и проникновению информационных технологий во все аспекты операционной деятельности в энергетике. Аналитика больших объемов данных кардинально меняет работу компаний, делая ее гораздо более эффективной. Один из результатов этого тренда — изменение конкурентоспособности различных видов топлива и конкурентных позиций различных географических регионов, производящих энергоресурсы. Четвертый тренд — финансовый сектор становится ключевым игроком, определяющим работу энергетики. Соответственно, инвестиционные банки, хедж-фонды теперь играют критически важную роль в определении проектов, которые получат доступ к капиталам и смогут успешно реализоваться. И последний момент заключается в том, что все ранее названные тренды по-новому определяют геополитические взаимоотношения между странами и их взаимодействие друг с другом в вопросах энергетики".

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Источник: https://censor.net.ua/n3068347
 
   
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Вот тут вранье.У нас реформы в разгаре,дороги все сделаны ,экономика растет,все возвращаются в Украину.Пиндосовская провокация перед выборами.У нас самый наилучший президент,с поддержкой не меньше хуйла.У него даже не победившего на выборах ,уже программа написаная на следующие 5 лет.Верим и будем голосовать только за него.Если не он,то кто в конце то концов
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Так он и предлагал ему помочь, -"дамбас никто не слышет".)
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"Ми будєм жружить з Украіной, ноа без Порошенка!"
В.В. Путін.
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Ага, зато в Украине миллиардеров как "собак не резаных".)
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Давно пора исправить эту проблемму с "собаками"
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4 атомные АЭС с 15 энергоблоками кто еще имеет в Европе стодбео мощностей?
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По состоянию на март 2018 г. Франция имеет 58 действующих промышленных реакторов суммарной мощностью 63,1 Гвт. По количеству вырабатываемой атомными электростанциями энергии Франция занимает второе место в мире, а по доле атомной энергетики - первое место в мире. Франция является крупнейшим экспортёром электроэнергии в мире.
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Совки все добивають до ручки, поки не розвалиться.
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Какая энергоэффективность, если соевым упырям наоборот устраивает максимальное потреблеие энергоресурсов населением Украины, которое они роттердамят и отправляют получаемый гешефт по офшорам?
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А этот дядя в курсе, что за 4 месяца 2018-го, Украина увеличила экспорт электроэнергии в ЕС- на 33,5%. То есть- чуток более, чем на одну треть. Если в курсе, то шо ему ещё надо?
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А тепер поділіть обсяг експорту на виробіток в Україні чи на споживання е\е в ЄС.
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суммарная мощность украинских АЭС 13 107 МВт
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Но проблема в том - что у них уже заканчивается срок службы. А продлить его может только РФ, и стоить это будет несколько миллиардов $.
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привет Саяно-Шушенской ГЭС,еще жива или опять затопили что в августе 2009 г?
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Ваня, про що ти брєдиш, продовжують строки без всяких рашиків.
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Следующая критически важная тенденция - это тренд к дигитализации/Дигитализация (от англ. digitalisation) - перевод всех видов информации (текстовой, аудиовизуальной) в цифровую форму. Вещь полезная, но не критически важная.
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а що не згадав про родердам+++)
як без нього модернізувати ахметовську генерацію і розподілення?!
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понятно.автор этого мнения Анатолий Гриценко.бывший министр обороны Украины,продавший в 2006 году десятки объектов военной инфраструктуры Украины.Патриот короче.
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Мне одно интересно.Вот гриценко вор несомнено,а как же ваш петя смог работать в правительстве азирова и не замазаться в его черных делах?
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Pахункова палата Укpаїни заявила пpо тe, що в pазi вiдсутностi в одepжувачiв субсидiй встановлeних лiчильникiв на воду i тeпло, витpата peсуpсу збiльшується на 30%.Субсидії в Україні: чиновники взялися за витрати громадян Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль - Цензор.НЕТ 927
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Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль


Четыре года тарифы повышают и если это к тому, чтобы еще повышать, то пусть капиталистические мошенники идут к черту.
Пусть ищут другие пути повышения эффективности, а народ хватит обдирать.
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реализатор пиарит Порошенко.Только его. Не предлагая никого другого. Утверждая своими картинками: Альтернативы Порошенко нет.
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Іван Сєтровіч Підоров, виражайтесь зрозуміліше Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль - Цензор.НЕТ 1097
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Іван Сєтровіч Підоров, виражайтесь зрозуміліше/Иван Петрович Сидоров в цензоре года четыре.Гораздо дольше он сидел в КП вначале русской, потом украинской.Там защищался и нападал на какцапчиков -украинофобов, имперцев, считавших украинцев унтермэншами-людьми второсортными. Какцапчики начинали с сидоровой козы, получали ответку, озлоблялись, рифмовали сидоров-пидоров , получали ответку и успокаивались. Года три назад чудак под израильским флажком назовем его ФФ повторил сидоров-пидоров , восхищаясь собственным остроумием.Он быстро достал всех стукачеством, многословными поучениями, получил по мозгам и сгинул бесследно.Чего и подельнику пропагандиста сайтов ДНР желаю.
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скоро "потемкинские деревни" можно будет употреблять как "рошеновские деревни" Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль - Цензор.НЕТ 6316
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Аггга, ахметкам знову хатят борги спиздати, ойц, списати...🤑
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Ангела Меркель заключила союз с социал-демократами с Германии чтобы стать Канцлером.В соглашении есть Пункт согласно которому Германия отказывается от российских энергоресурсов к 2022 году переходя на ветровые и солнечные энергоносители,сообщает Дойче Велле,удар в спину роSSii?предатели
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А я повторюсь: за 4 месяца 2018-го, Украина увеличила экспорт электроэнергии в ЕС- на 33,5%. То есть- чуток более, чем на одну треть. Возникает вопрос: а ЗА СЧЕТ ЧЕГО??? Шо, у нас построили новую АЭС? Сеть новых ТЭС? Хрена! Это всё, в чем я убежден- из-за тотального развала энергоемких предприятий! Эти паскуали хотят ещё большего? Та куда ж ещё?! В Мариуполе, достаточно свежий завод "Электросталь"- Фсё! Его щас- на металлолом режут...
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Збільшення еквівалентне додаткових півтори сотні мегават потужності. Один блок АЕС дає тисячу мегават електричної потужності.
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Да у нас все гавно. Давайте напрямую говорить. А ,что могло после совка остаться ? И кто оставшееся модернизировал ? Ахмет ? ))))
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советское дерьмо долговечно с 1917 года.Немцы и американцы строившие ссср с 1933 года даже Днепрогес были хорошими строителями.
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боитесь признаться что в 30-е годы ссср строили Гитлер и Рузвельт? ну ну
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Надо было догонять. В этом были хороши все средства.
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кого догонять?США или Британию с Германией?кишка тонка и танки наши быстры
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А почему бы и нет.
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І що все ще доганяєте? Походу головного так і не "догнали"
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Временами даже обгоняли (когда первыми вышли в космос). Сейчас опять отстали и догоняем.
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У нас, в корпусном цехе Мариупольского СРЗ, до сих пор работает пресс и резак. На станинах буквы немалой величины: "Rheinmetall- 1904". Так шо, Росимперию, а позднее СССР, строил Кайзер Вильгельм?
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А у отца в цеху был сверлильный станок и ножницы для рубки металла. Правда 36 и 39 годов.
Таки трофеи...
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И ножницы у нас есть! Вот правда,- даты не упомню, не приглядывался. Понятно- гансовские.
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Так если улучшить енергоэффективность - с чего же товарищи харчеваться будут? Ведь потребление энергоносителей упадёт.
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Вся энэргетика в часных руках,а виновата Украина.
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Кто мешает забрать и наказать тех кто в этом беспределе участвовал.
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Уже забирали,начали с 1917го.Просто власть должна отстаивать интересы государства,а не собственного кармана.И заставить этих энэргетических"баронов" играть по правилам.
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так они и играют по правилам. правда правила на банковской по ночам придумывают
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на ту же картинку пропагандиста сайтов РФ тот же ответ 05.04.2018 22:30

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согласно графическому изображению по экономике, Украина в 2017 продала за бугор продукции на ;$52,5 млрд.,данные РБК Украина.
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95 % американской экономики в частных руках.
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Юрий Бойко вернет нефтевышки заживём,он же миллиардер не предатель Украины,хоть его начальник Семен Могилевич из города Сочи.
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свмая лучшая реформа в энергетической сфере Украины - посадка НА ДОЛГО порошенки, ахметова, коломойского, фирташа и их обслуги в виде "масалыков", "вовков"...
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І що, після цього КПД всіх турбін, генераторів та трансформаторів моментально виросте? Опір в енегромережаж зменшиться? В усіх будинках коеф. теплового опору стін стане більше ніж 2,7?
Господи, які ж ви мухи-зрадофіли тупі, точніше ви є мухами-зрадофілами саме через те, що тупі!
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Учєніє політика вальцмана вєрна ібо вєчна!
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новость то Фейковая,заказная из кремля.
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Та гонит это чувырло американо-кремлевское...вопервых мы уголь аж из вРоттердама возим чтоб не покупать у кремля, а росцийский гас не покупаем 50 лет с даты рашдения Педра Аликсеивичя. А вот вам и эфФиктивность, на заводы рашен гас поставляют совершенно бесплатно хорошые парни!
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расскажите ему, что такое приписки в стране, где судебно-прокурорская система это ОПГ
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"Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира" - зато у нас Гройсман новую дорогу построил !!!
В Украине впервые за 5 лет построили новую дорогу. Протяженность нововозведенной дороги около трех километров.
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Ще можна поділити ВВП на душу населення на кількість чиновників та ментів - теж цікавий рейтинг буде.
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А хто буде модернізувати? Фірташівські газзбути, які мережі безкоштовно юзають? Чи ахмєтка більше мінімального "щоб ще рік протягнули" вкладатиме в шахти та електростанції? Чи може олігархічні (в т.ч. кацапи) власники обленерго про це мріють, а не прикарманити rab-тарифи з оцінки на порядок дорожче від заплаченої ним ціни за ці активи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль
 
 
 
 
 
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