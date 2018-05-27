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 Наемники РФ, несмотря на Троицу, полтора часа обстреливали из 120- и 82-мм минометов украинские позиции в Зайцево, - Минобороны

С начала текущих суток наемники РФ совершили 3 обстрела позиций украинских сил на Донбассе. В частности, террористы обстреляли Зайцево из 120- и 82-мм минометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Несмотря на один из главных христианских праздников - День Святой Троицы, который отмечается сегодня, с полуночи, по состоянию на утро, зафиксированы 3 прицельных вражеских обстрела. Со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Зайцево. С 04.40 в течение полутора часов, оккупанты выпустили около 20 мин. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел провокационные обстрелы в сторону защитников Луганского и Водяного. С начала суток потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068345
 
 
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Це не дивно. Вони почали захоплення Криму на Благовіщення. Служать сатані.
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Бо тих козлів потрібно вибивати. Вони самі ніколи не припинять.
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Так слуг Антихриста на православні свята і плющить завжди.
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В Сирии в результате нападения боевиков ИГИЛ погибли девять российских бойцов и 26 военных армии сирийского президента Башара Асада. Об этом 27 мая написало в Twitter новостное агентство AFP со ссылкой на данные мониторинговой группы.
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вічна память....тим, хто відправив 9 козломордих в пекло
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Не понятна логика автора статьи,возмущаться что на Тройцу происходят обстрелы.Это что-наивность? Требовать от убийц выполнения Христианских норм поведения.
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......автор до сих пор ТУПИТ, уже 5 год ТУПИТ !!! когда ПОЙМЕШЬ по настоящему с кем имеешь дело только тогда и ПОБЕДИШЬ !!!
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православные сталинцы ,которые разрушали церкви и убили царскую семью, самые набожные атеисты седьмого дня.Спроси у них сейчас какая у них доктрина и какой вектор развития и сразу поймешь,что это то что находится ниже дна во всех аспектах
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Слуги ботоксного дьявола уже себе не принадлежат. Кремль престол сатаны. Все заповеди божьи извращены, мумия беса в мавзолее и сатанинские звезды на башнях - все это признаки безбожия. В Библии предсказаны эти времена. Удивительно точно!
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Что удивляться если у орков нет ничего святого. Это их тактика прикрываться мирным населением и стрелять в спину
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Орки. Других слов. У росиян тактика уничтожения украинцев по обе линии соприкосновения. Спасибо что ОСы давали адекватный ответ. Всё-таки изменение формата и командующего сделали позитивные изменения
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їм що перемир'я,що великдні все одно будуть провокувати щоб потім всі звинувачення перекинути на ЗСУ,немають нічого святого-тварюки.
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вот именно, что СМОТРЯ на Троицу - просто пидоРасцы и их полицаи, сатанисты.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ, несмотря на Троицу, полтора часа обстреливали из 120- и 82-мм минометов украинские позиции в Зайцево, - Минобороны
 
 
 
 
 
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