 Наемники РФ, несмотря на Троицу, полтора часа обстреливали из 120- и 82-мм минометов украинские позиции в Зайцево, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Несмотря на один из главных христианских праздников - День Святой Троицы, который отмечается сегодня, с полуночи, по состоянию на утро, зафиксированы 3 прицельных вражеских обстрела. Со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим защитникам Зайцево. С 04.40 в течение полутора часов, оккупанты выпустили около 20 мин. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел провокационные обстрелы в сторону защитников Луганского и Водяного. С начала суток потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

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