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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5806) Варшава (106) Левус (54)

 На форуме ПА НАТО в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня, - Левус

Североатлантический альянс рассматривает российскую угрозу как глобальную.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус, который принимает участие в форуме Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Варшаве.

"Если в прошлые годы на заседаниях ПА НАТО российская агрессия против Украины рассматривалась как локальный вопрос, то на форуме в Варшаве фактически путинская Россия признана угрозой мирового уровня. Гибридный характер российской агрессии ставит под сомнение эффективность использования 5-й статьи Вашингтонского договора, согласно которому члены Альянса обязаны солидарно выступить против агрессора в случае прямой угрозы любому государству – члену НАТО", – написал он.

Нардеп отметил, что России для участия в сирийской войне нужно было 45 минут, которые прошли от представления президента РФ Владимира Путина до решения Госдумы.

"Процедуры НАТО слишком длинные и бюрократизированы. Поэтому началась дискуссия о совершенствовании 5-й статьи. Например, поляки и британцы серьезно обсуждают пункт 5б, который бы позволил быстро реагировать на гибридные угрозы. Кроме того, невооруженным глазом заметно формирование неформального блока США, Великобритании и стран Балто-Черноморского пространства", – подчеркнул Левус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это недопустимо, - делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной

По его мнению, главной характеристикой этого процесса является реалистическое понимание России как угрозы всему свободному миру.

"Именно эти страны и являются главными лоббистами вступления в НАТО Украины. Без сомнения, Украине следует это учитывать и формировать свою повестку безопасности и геополитическую повестку дня, ориентируясь на эти тенденции. Ну и выполнить домашнее задание по реформе системы национальной безопасности. И закон о нацбезопасности является первоочередным шагом в этом направлении. Ведь рекомендации НАТО по этому закону имеют целью синхронизировать нашу систему к натовским стандартам, а без этого ни о каком членстве Украины в Альянсе не может идти речи", - написал Левус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна сосредоточиться на реформах, вступление в НАТО - дело будущего, но ни одна другая страна не может повлиять на это, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3068343
 
   
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Ждём когда "Всемирное ЛГБТ сообщество" признают российскую хведерацию "своими"... На форуме ПА НАТО в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня, - Левус - Цензор.НЕТ 4979
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Ты не поверишь но даже Всемирное ЛГБТ сообщество уверенно ставит рашку раком.
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Тут какая-то нестыковочка...На форуме ПА НАТО в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня, - Левус - Цензор.НЕТ 5167
Нельзя поставить раком то, шо родилось раком и раком всю жизнь жило...
Этим можно только воспользоваться... На форуме ПА НАТО в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня, - Левус - Цензор.НЕТ 8531
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так і ваші приїздять, тікають від скрєпних ...расів.
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Даже дети знают кто террорист № 1 в мире - конечно же дядя залупер владимирович пуйло!
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Угроза мирового уровня. Выводы, из этого утверждения- даже не спорные, а забавные. Вон, на УКРНЕТе, сейчас, Тука выдал: "Я знаю, как уничтожить Россию без единого выстрела"(с) Я- даже не открывал, после этого заголовка... Бо скучно стало.
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Почалося время великих перемог.Нужно клоуна на второй срок протянуть любой ценой.Чем ближе к выборам,тем больше перемог.По итогу,только США и прибалтийские братья по несчастью жить возле умалишонных ватников помагают.А вяликая европа молча ждет,когда уже хуйло рассправится с непокорными Украинцами.Сразу и санкции снимут и с хуйлом можно в десна целоваться.
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Ты не хочешь быть президентом? Не верю! Будь решительнее и ты победишь.
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Куда уж ему до тебя... Ты у нас "провокатор-виртуоз", сразу и "раскусишь"...
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Та ,канэшна, такида... Жирафы зззавидуууют...😉
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Это союзники и подельники путлера.
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США перебрасывают через ФРГ тысячи танков в страны Балтии и Польшу
Через восточные регионы ФРГ в направлении стран Балтии и Польши движутся две колонны американской военной техники. Переброска осуществляется в рамках операции "Атлантическая решимость"Около 2000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.
На форумі ПА НАТО у Варшаві путінську Росію визнано загрозою світового рівня, - Левус - Цензор.НЕТ 455 Денис Назарчук 4a1cf671

А Германия и Франция, как в рот воды набрали..
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Кому это бла-бла-бла нужно?
Макрон с Меркельшей проститутят под Путиным.
Северные потоки строятся.
...Спасибо вяликому дыпломату Пеце - отлично защищает интересы Украины.
А гдавное - про свой кошерный карман не забывает...
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Чем быстрее Украина станет членом НАТО, тем будет лучше для Европы.
Венгрия Европу не защитит, а Украина сделает НАТО намного сильнее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа форуме ПА НАТО в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня, - Левус
 
 
 
 
 
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