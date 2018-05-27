 На форуме ПА НАТО в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня, - Левус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус, который принимает участие в форуме Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Варшаве.

"Если в прошлые годы на заседаниях ПА НАТО российская агрессия против Украины рассматривалась как локальный вопрос, то на форуме в Варшаве фактически путинская Россия признана угрозой мирового уровня. Гибридный характер российской агрессии ставит под сомнение эффективность использования 5-й статьи Вашингтонского договора, согласно которому члены Альянса обязаны солидарно выступить против агрессора в случае прямой угрозы любому государству – члену НАТО", – написал он.

Нардеп отметил, что России для участия в сирийской войне нужно было 45 минут, которые прошли от представления президента РФ Владимира Путина до решения Госдумы.

"Процедуры НАТО слишком длинные и бюрократизированы. Поэтому началась дискуссия о совершенствовании 5-й статьи. Например, поляки и британцы серьезно обсуждают пункт 5б, который бы позволил быстро реагировать на гибридные угрозы. Кроме того, невооруженным глазом заметно формирование неформального блока США, Великобритании и стран Балто-Черноморского пространства", – подчеркнул Левус.

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По его мнению, главной характеристикой этого процесса является реалистическое понимание России как угрозы всему свободному миру.

"Именно эти страны и являются главными лоббистами вступления в НАТО Украины. Без сомнения, Украине следует это учитывать и формировать свою повестку безопасности и геополитическую повестку дня, ориентируясь на эти тенденции. Ну и выполнить домашнее задание по реформе системы национальной безопасности. И закон о нацбезопасности является первоочередным шагом в этом направлении. Ведь рекомендации НАТО по этому закону имеют целью синхронизировать нашу систему к натовским стандартам, а без этого ни о каком членстве Украины в Альянсе не может идти речи", - написал Левус.

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