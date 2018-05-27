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 Происшествия, Киевские новости
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 Задержанных за нарушение порядка во время финала ЛЧ 18 болельщиков отпустили, - Крищенко

Задержанных за нарушение порядка во время финала Лиги чемпионов 18 болельщиков отпустили из полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Было (задержано) 18 молодых людей, которые пытались спровоцировать драку, однако полиция вовремя вмешалась. Их доставили в районное управление, провели профилактически меры, установили их личности и отпустили, так как они не успели совершить никаких правонарушений. Оружия у них не было", – отметил Крищенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве у входа на НСК "Олимпийский" спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финал Лиги чемпионов завершился в Киеве - "Ливерпуль" уступает "Реалу" со счетом 1-3

Источник: https://censor.net.ua/n3068339
 
 
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а для чого їх затримувати?! - вони ж були без зброї - вони ж нашідіти! Задержанных за нарушение порядка во время финала ЛЧ 18 болельщиков отпустили, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5518
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанных за нарушение порядка во время финала ЛЧ 18 болельщиков отпустили, - Крищенко
 
 
 
 
 
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