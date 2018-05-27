 Воины "Альфы" Руслан Муляр и Юрий Журавлев погибли в ходе выполнения боевого задания на Луганщине, - Гитлянская

Об єтом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
"Многие еще продолжают ставить лайки под вчерашним фоторепортажем о патрулировании бойцами ЦСО "А" улиц Киева, но спецподразделение не прекращало ни на минуту защищать наши Восточные рубежи. Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событие на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операцию Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен. СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева", - рассказала она.
"Служба не оставит на едине семьи своих сотрудников, которые героически отдали жизнь, защищая Родину. Господь забирает на небо лучших из нас", - отмечтил Председатель СБУ Василий Грицак.