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 Воины "Альфы" Руслан Муляр и Юрий Журавлев погибли в ходе выполнения боевого задания на Луганщине, - Гитлянская

В результате артобстрела со стороны наемников РФ на Луганщине погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен. СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева.

Об єтом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Многие еще продолжают ставить лайки под вчерашним фоторепортажем о патрулировании бойцами ЦСО "А" улиц Киева, но спецподразделение не прекращало ни на минуту защищать наши Восточные рубежи. Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событие на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операцию Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен. СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева", - рассказала она.

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"Служба не оставит на едине семьи своих сотрудников, которые героически отдали жизнь, защищая Родину. Господь забирает на небо лучших из нас", - отмечтил Председатель СБУ Василий Грицак.

Воины Альфы Руслан Муляр и Юрий Журавлев погибли в ходе выполнения боевого задания на Луганщине, - Гитлянская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3068338
 
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоВоины "Альфы" Руслан Муляр и Юрий Журавлев погибли в ходе выполнения боевого задания на Луганщине, - Гитлянская
 
 
 
 
 
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