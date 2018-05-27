 Порошенко обсудит со Штайнмайером во время его визита в Украину размещение миротворцев ООН на Донбассе, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также путей дальнейшей поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельное внимание будет уделено ситуации на Донбассе и вопросу размещения миротворческой миссии ООН в оккупированном регионе. Программа пребывания также предусматривает посещение Президентом Германии города Львов", - сказано в сообщении.

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