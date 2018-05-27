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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1393) визит (2166) Германия (3067) миротворцы (679) Порошенко (14854) Штайнмайер (360) Донбасс (16256)

 Порошенко обсудит со Штайнмайером во время его визита в Украину размещение миротворцев ООН на Донбассе, - АП

29-30 мая 2018 г. по приглашению Президента Украины Петра Порошенко состоится официальный визит в Украину Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также путей дальнейшей поддержки Германией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Отдельное внимание будет уделено ситуации на Донбассе и вопросу размещения миротворческой миссии ООН в оккупированном регионе. Программа пребывания также предусматривает посещение Президентом Германии города Львов", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Германии Штайнмайер посетит Украину 29-30 мая

Источник: https://censor.net.ua/n3068337
 
 
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шо штагмайЄр, шо шрЄдер - один ватман!
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Пока новую трубу в обход Украины не построят...
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С таким успехом он может пообщаться с тетей Груней с привоза.
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так она ему хоть всю правду расскажет (и укажет), а не реверансы и комплименты
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Штайнмайера надо почаще салом угощать, чтобы знал, wo tolle Geschmack ist.
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Непременно пусть обсудит, размещение миротворцев! А то ведь темка шо-то заглохла. Можно и со мной обсудить, пока я в Украине. Я постараюсь с ганцами добазариться. Тем более, что ганские миротворцы- самые востребованные, из африканских. Это- факт.
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Знов будуть п"яні негри на БТРах? Порошенко обговорить із Штайнмаєром під час його візиту до України розміщення миротворців ООН на Донбасі, - АП - Цензор.НЕТ 2673Здарова.
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Привет! Так там интересно! У сержантов- бамбуковые палки, где рукоятка изолентой перемотана. У офицеров- рукоятка из нержавейки. А у полковника- из красного дерева, и рукоятка из желтого металла! Чес слово, сам видел, как они подчиненных такими штуковинами подгоняют. Без всякой жалости, как перее.ет по спинке! И подчиненный ускоряется.
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Благодарю! А тебе- счастливо оставаться. Береги себя.
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P.S. Чомусь ти вже під прапором Гани, якщо подивитись на лайк.
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Хенманец-свадебный хенерал...
Питюнчик, твій рівень...😛
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Так сложилось, что не верят в народе немцам...и правильно делают.
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а я все гадала до чого я учора згадувала свій пост під минулорічною Штайнмайєровою пропозицією домовлятися з ерефіянами. Якщо ще раз таке запропонує, повторю
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Немцы продажные как " наташки " .россия подкупила половину штанмайеров и плешнеров .
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Штайнмайер - главный преступник украинского народа,это он организатор и исполнитель устранения Януковича с поста президента Украины и посадил в это кресло бандита с большой дороги, олигарха и коррупционера Порошенко. И с тех пор , с 2013г положение Украины все ухудшается и Украина разваливается. Штайнмайер - враг украинского народа! Его не нужно пускать на территорию Украины!!!
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И чем вам один бандит "Овощ" лучше другого бандюка "Кондитера"? Обоих на ялинке следовало бы повесить!
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Со "ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ" можно только обсудить размер его ГАЗПРОМОВСКОГО ПЕНСИОНА (больше или меньше, чем у Шрёдера)!
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Я тут ватно-скрєпного посміятися приніс. Це ж що там в голові робиться?


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щось в кацапів граматика зовсім не того Порошенко обговорить із Штайнмаєром під час його візиту до України розміщення миротворців ООН на Донбасі, - АП - Цензор.НЕТ 2314
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хотя бы на собственником "вялико-скепном" научилась бы писать или по фене ботать (что тоже в бандитском крае очень приветствуется) или хотя бы (монгольским) матом, а то пишет на РАБСКО-НЕВЕЖЕСТВЕННО-БЕЗГРАМОТНОМ - срамота!
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Почему Порошенко такой дибил? Ему уже тыщу раз сказали что никаких миротворцев не будет на Донбассе! А он как "баран об новые ворота"!! Ну сказали ж уже МИРОГТВОРЦЕВ НЕ БУДЕТ! Потому что россия не хочет
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Нє,ну, ви мене розчулили:путін не хоце.Значить буде через "не хоцу".Не буде ООН,будуть інші,а якщо не "інші",то ЗСУ.Думаю,що Порошенко скоро перейде до ультиматуму-миротворці або летальна зброя ЗСУ в обмін на знищену ядерну. І ,надіюсь,союзник НАТО прикриє спину ЗСУ при деокупації ОРДЛО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудит со Штайнмайером во время его визита в Украину размещение миротворцев ООН на Донбассе, - АП
 
 
 
 
 
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