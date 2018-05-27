 Грузия планирует вступить в НАТО до 2021 года, - премьер-министр Квирикашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинский Первый канал.

Как отметил премьер, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества.

"Мы очень надеемся, что цивилизованное мировое сообщество, конкретно Североатлантический альянс, найдет силу, чтобы осуществить консолидацию тех необходимых решений, которые представляют необходимость для безопасности нашего региона, и не только нашего региона, но и более широких масштабов.

Грузия готова к этим вызовам, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества", - заявил Квирикашвили.

По его словам, Грузия и в будущем будет активно участвовать в борьбе против главных вызовов 21-ого века, терроризма, радикализма.

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