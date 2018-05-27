 Грузия планирует вступить в НАТО до 2021 года, - премьер-министр Квирикашвили

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинский Первый канал.
Как отметил премьер, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества.
"Мы очень надеемся, что цивилизованное мировое сообщество, конкретно Североатлантический альянс, найдет силу, чтобы осуществить консолидацию тех необходимых решений, которые представляют необходимость для безопасности нашего региона, и не только нашего региона, но и более широких масштабов.
Грузия готова к этим вызовам, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества", - заявил Квирикашвили.
По его словам, Грузия и в будущем будет активно участвовать в борьбе против главных вызовов 21-ого века, терроризма, радикализма.
Статья 6 определяет конкретные территории в пределах данной страны, которые подпадают под гарантию безопасности Статьи 5 Североатлантического договора.
«Эта поправка может быть сделана вместе с протоколом присоединения Грузии, как это было в 1951 году, когда Турция и Греция присоединились к Альянсу», - сказал Коффи, добавив, что при этом должно быть указано, что восстановление территориальной целостности Республики Грузия должно быть достигнуто мирным дипломатическим путем.
довідково - на сьогодні у нас порядка 8500 баксів і загальне десь 115 місце ..., а у Норвегії - порядка 70 000 , та 5-6 місце в світовому рейтингу...
Но формально он прав. Просто у Норвегии тоже не 70 000 на душу будет.
При чём по ППС ВВП норвегии ниже на 4 ярда, чем его номинальный.
извените наверно кацапы орудуют хакерсками атаками
вопрос в Грузии все видели стены МВД времен Михея
2- антикорупционный суд и цены на газ Грузия прошла ?*