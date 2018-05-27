EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 За рубежом
  542  32
Все про:Грузия (3390) НАТО (5806) Квирикашвили (3)

 Грузия планирует вступить в НАТО до 2021 года, - премьер-министр Квирикашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассчитывает на вступление его страны в НАТО до 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинский Первый канал.

Как отметил премьер, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества.

"Мы очень надеемся, что цивилизованное мировое сообщество, конкретно Североатлантический альянс, найдет силу, чтобы осуществить консолидацию тех необходимых решений, которые представляют необходимость для безопасности нашего региона, и не только нашего региона, но и более широких масштабов.

Грузия готова к этим вызовам, Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать истинным членом как европейской семьи, так и евроатлантического содружества", - заявил Квирикашвили.

По его словам, Грузия и в будущем будет активно участвовать в борьбе против главных вызовов 21-ого века, терроризма, радикализма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Помпео призвал Россию вывести войска из оккупированных регионов Грузии

Источник: https://censor.net.ua/n3068336
 
   
VEhrdlVXMTBRM2t3VEdwU1owNUROREJNY2xGelRrZEpNRXhNVVhWT1F6Y3dUR2QyVERsRFpEQktSRkZ2ZEVObFprNURWREJaUkZKbk9VTXpNRXhxVW1wM1BUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
там теж своїх баранів обіцянками годують )))
 показать весь комментарий
 
 
маленька Грузія і велика Україна - де проходять справжні реформи ?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Неужели власти Украины и Грузии не в курсе, что в НАТО не берут страны с территориальными конфликтами? Да нет, конечно в курсе. Но тогда возникает вопрос: к чему тогда это пустословие и невыполнимые обещания?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ты же, глупая вышивата, прочитал написанное. Значит, уже кто-то.
 показать весь комментарий
 
 
P.S. Еще один самолайкер-самодрочер. Грузия планирует вступить в НАТО до 2021 года, - премьер-министр Квирикашвили - Цензор.НЕТ 8715
 показать весь комментарий
 
 
Йому дуже сподобався свій шедевр, ось і лайкнув.)))
 показать весь комментарий
 
 
Да хуйню ты написал,у них окупированные рашкой територии а не спорные,удавись придурок
 показать весь комментарий
 
Ну так не забываем, что и брали до того, как с Грецией(тоже страной НАТО) возникли тёрки.
 показать весь комментарий
 
«Многие опасаются, что членство Грузии в НАТО будет означать автоматическую войну с Россией в оккупированных регионах, - сказал Лук Коффи, американский аналитик, который выступил с предложением об ускоренном варианте присоединения к Альянсу. - Грузия может быть приглашена в НАТО путем внесения поправок в статью 6-юСевероатлантического договора 1949 года».
Статья 6 определяет конкретные территории в пределах данной страны, которые подпадают под гарантию безопасности Статьи 5 Североатлантического договора.

«Эта поправка может быть сделана вместе с протоколом присоединения Грузии, как это было в 1951 году, когда Турция и Греция присоединились к Альянсу», - сказал Коффи, добавив, что при этом должно быть указано, что восстановление территориальной целостности Республики Грузия должно быть достигнуто мирным дипломатическим путем.
 показать весь комментарий
 
Для вступления в НАТО у Украины и Грузии есть один возможный вариант.Отдать кацапам ,то ,что они уже захватили,в обмен на членство в НАТО.Пусть вяликии п..сы из недостраны с валенками порадуются пока,а потом когда их будут на клочья рвать плакать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и как вы собираетесь забрать.Петиными бравадами или весьмирснами.Нужно быть реалистами и развивать страну дальше,а не гробить пацанов впустую каждый день.
 показать весь комментарий
 
 
Я планов нашіх люблю громадьйо.(Маяковський). ))
 показать весь комментарий
 
 
він там ще шось з широких штанин діставав )))
 показать весь комментарий
 
Це з іншої опери. Ссіхі про савєцкій паспорт.))
 показать весь комментарий
 
у нас теж є свої локшинонавантажувачі - брехуни , та злодії...
 показать весь комментарий
 
 
а у нас ВВП на душу пересічного в 2022 буде як в Норвегії ...- ну а чому б і ні... Грузія планує вступити в НАТО до 2021 року, - прем'єр-міністр Квірікашвілі - Цензор.НЕТ 6766
довідково - на сьогодні у нас порядка 8500 баксів і загальне десь 115 місце ..., а у Норвегії - порядка 70 000 , та 5-6 місце в світовому рейтингу...
 показать весь комментарий
 
довидково для лушпакив свынорылых: ВВП на душу в 2016 году 2 185,73 USD. Прычмокуй патужнорогый Грузія планує вступити в НАТО до 2021 року, - прем'єр-міністр Квірікашвілі - Цензор.НЕТ 8884
 показать весь комментарий
 
Наверное он про ППС пишет, тогда правда побольше будет.
 показать весь комментарий
 
ога по этому ёбаному ППС я типа могу купить ребёнку украинский аналог конструктора лего техник 42030 за 1000 грывэнь. Или авто качества форд за 25 000 грывэнь. Большего фарисейства нет чем ППС в глобальной экономике.
 показать весь комментарий
 
Да я согласен, что ППС не отражает реальности так как он фиксирует некие виртуальные доллары, коих физически на данной территории тупо нэма.
Но формально он прав. Просто у Норвегии тоже не 70 000 на душу будет.
 показать весь комментарий
 
ВВП Норвегия 2016: 370 млрд. долларов; Население 5,233 млн. на душу выходит 70+к.
При чём по ППС ВВП норвегии ниже на 4 ярда, чем его номинальный.
 показать весь комментарий
 
жмммжммммжмммм
извените наверно кацапы орудуют хакерсками атаками
вопрос в Грузии все видели стены МВД времен Михея
2- антикорупционный суд и цены на газ Грузия прошла ?*
 показать весь комментарий
 
Раніше коли база була чф рф у Криму шансів вступити у НАТО не було у України, зараз є. Залежить від реформ в армії. А індикатор то що зброя НАТО пішла в Україну.
 показать весь комментарий
 
У Грузии с принятием в НАТО все же поменьше проблем будет чем у Украины. До 2021 маловероятно что вступят, а до 2030 могли бы.
 показать весь комментарий
 
"По его словам, Грузия и в будущем будет активно участвовать в борьбе против главных вызовов 21-ого века, терроризма, радикализма".Источник: https://censor.net.ua/n3068336. Кроме терроризма и радикализма, главный вызов - это рашизм, гнойный и вонючий.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрузия планирует вступить в НАТО до 2021 года, - премьер-министр Квирикашвили
 
 
 
 
 
 вверх