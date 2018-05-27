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 Киевские новости
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Все про:День Киева (20) День города (13) Киев (15904) Нацполиция (7484) Крищенко (200)

 Перекрытый Крещатик и усиленный режим патрулирования, - Крищенко о мерах безопасности на День Киева

Во время празднования Дня Киева (27 мая) будет перекрыто движение транспорта по ул. Крещатик и сохраняется усиленный режим несения службы у полицейских.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ограничено движение транспорта по Крещатику, также охраняем пешеходную зону на Подоле и есть патрули по всему городу. Чрезвычайный режим сохраняется, конечно, нарядов поменьше, чем было в последние три дня, когда было много иностранных болельщиков (во время проведения финала Лиги чемпионов), но достаточное количество", – отметил Крищенко.

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Также на вопрос журналиста, когда будет демонтирована фан-зона на Крещатике и возобновлено движение транспорта, Крищенко ответил, что это произойдет после празднования дня Киева, однако точной даты не назвал.

В этом году День Киева киевляне будут отмечать 27 мая – после проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. В КГГА анонсировали ряд мероприятий и событий в этот день. В Центральном доме художника Национального союза художников Украины (ул. Сечевых Стрельцов, 1-5) 27 мая продолжается выставка "Художники Киева – родному городу", которая представляет историю города через изобразительное искусство.

В этом году в рамках проекта представят около 300 живописных и графических произведений, сюжетно связанных с Киевом.

В четверг, 24 мая, начался и продлится до 30 мая Международный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик". Он будет проходить на нескольких локациях: в Интернациональном парке, Национальном музее народной архитектуры и быта в с. Пирогов, культурно-развлекательном комплексе "Бинго" и Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины (Октябрьский дворец), где 28 мая пройдет гала-концерт.

В выходные дни (26-27 мая) в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" (ул. Лаврская, 19) состоится ярмарка народных мастеров, где будут демонстрироваться традиционные ремесла.

Там посетители смогут увидеть мастеров за работой, пообщаться и перенять их опыт. На ярмарке можно будет приобрести изделия гончарства, изделия из дерева, тканые ковры и дорожки, изделия из льняной и конопляной тканей, украинскую традиционную одежду, изделия из кожи, соломы, лозы, украшения, музыкальные инструменты, детские игрушки и тому подобное.

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В воскресенье, 27 мая, на Певческом поле Печерского ландшафтного парка пройдет традиционное мероприятие программы празднования Дня Киева – Городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром".

В фестивале примут участие около 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины, а завершит программу выступление Национального академического украинского народного хора им. Г. Г. Веревки.

В 13:00 27 мая на главной сцене "Фестиваль чемпионов" (локации, которая откроется на Крещатике до финала Лиги Чемпионов УЕФА) начнется масштабная праздничная концертная программа при участии Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра, УАФЕА "Калина", капеллы им. Л. М. Ревуцкого, Национального ансамбля солистов "Киевская камерата", группы барабанщиц DRUM Art, группы G-ART, Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНІ).

Источник: https://censor.net.ua/n3068335
 
 
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Все вірно. Адже від ублюдків можна очікувати чого завгодно...............
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Дійсно, кацапи вже влаштовували теракти в європейських містах. То ж ще ті ублюдки...
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Надо было этому фану Ливерпуля показать видео с кричалкой наших ультрас и объяснить, что пуйло это пуйло, а не красавчик.
И Киев такой красивый благодаря тому, что в нем нет пуйла.
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Хотя, какое-то сомнение ему в голову все-таки заложили.
Даже ради этого стоит проводить такие мероприятия у нас, чтобы иностранцы увидели Украину своими глазами.
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а концерти на день Київа ще існують як на прикладі були На Європейській та Контрактовій площі ?
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фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный шушпанчик"
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Пилососи патрулям, щоб дарма Київ не топтали.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПерекрытый Крещатик и усиленный режим патрулирования, - Крищенко о мерах безопасности на День Киева
 
 
 
 
 
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