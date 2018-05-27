 Часть судей пытается избегать дел Майдана: не хотят резонанса и работы под общественным давлением, - Горбатюк

Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк объяснил, почему судьи боятся брать дела Майдана. Об этом говорится в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"Можно предположить, что часть судей хочет избежать таких дел, так как, мол, сейчас привлекают к ответственности судей, которые выносили решения по чувствительным вопросам при Януковиче, сменится власть - и нас будут судить. Кто-то просто не хочет резонанса и работать под общественным давлением. Кроме того, надо учитывать, что сегодня из 9,5 тыс. судей в Украине работают 5,5 - 6,0 тыс. На них - огромная нагрузка", - отметил Горбатюк.

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По словам правоохранителя, судьи вернули назад в Генпрокуратуру большое количество дел в отношении Майдана. Часто из-за того, что часть фигурантов дела сбежала из Украины.

"Логика ясна. Мы, по материалам следствия, говорим, что, например, "беркутовцы" не самостоятельно принимали решения о совершении того или иного преступления, а выполняли приказ. Соответственно, указываем, от кого они приказ получили, указываем всех руководителей в системе МВД, СБУ и, например, экс-президента. Конечно, все они убежали. Судьи говорят: в таком случае прокуроры или должны обеспечить явку всех указанных лиц в суд, или лица, которые отдавали приказ, не должны фигурировать в подозрении. Но мы с этим не согласны, потому что это нарушение права на защиту, когда от подозреваемого скрываются данные тех, кто за доказанной версией следствия отдавал приказ", - добавил правоохранитель.

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Как известно, за четыре года за убийство в центре Киева более 100 человек не осужден к реальному сроку заключения ни один организатор и исполнитель этого преступления.При этом, судами по делам Евромайдана вынесены 50 приговоров, 43 из них - обвинительные. Это приговоры с условными сроками или с отсрочкой исполнения наказания.