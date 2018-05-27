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 Двое военнослужащих ВСУ самовольно покинули часть на Луганщине, наемники РФ заявляют об их задержании

Двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Их могли задержать российские наемники.

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook говорится: "На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих".

При этом информресурсы российских наемников заявляют о задержании двух военнослужащих ВСУ, пишет "112".

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", – заявил официальный представитель "министерства обороны ЛНР" Андрей Марочко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала проведения операции Объединенных сил наемники РФ в 6 раз увеличили количество обстрелов, - Наев

Источник: https://censor.net.ua/n3068332
 
 
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Під час Чеченської війни, такі походеньки для кацапських окупантів, закінчувалось втратою голови в прямому сенсі. Нічого не вчить, наших військовослужбовців.
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Страшно те, що хтось ризикував життям і брав у полон сепаратистів, а їх потім будуть обмінювати на таких безтолочів.
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ага, точно - вот только кацапов потом закапывают в паРаше...)))
а так, "гражданская" война - даже русские украинцы утилизируют кацапов...)))
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ти ще про "громадянську війну" тут розповідай, без рашки сиділи б дамбасяне на дупі рівно, і без гумконвоїв з рф.
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а может их захватили как "языков", и для пропаганды типа от Украины бегут военные, и "на блюдечко с голубым бантиком" приписали террористов лугандона... а на самом деле к примеру раиский спецназ захватил....
А теперь чтобы сохранить жизнь, военные будут их версию поддерживать ((
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навряд будуть, тому що ті які пиячили вони і будуть пиячити хоть знімай премію хоть що, їм це недоходить
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Ну да, они же в туристическую поездку туда поехали, а не на войну...
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Называется,-сходили за самогоночкой....
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А може і до дівчини йшли. Це питання, до речі - одне з головних на війні. Вони сидять по року без статевих стосунків. Це можливо? Якщо вони не голубі, то це важко витримати. Це замовчується всіма. Скільки вже сімей розпалися під час перебування чоловіків тривалий час на Сході. Так. Так. Дружина не витримує, а чоловік часто знаходить іншу жінку на Сході. Або часто живуть вже на дві сім'ї з 2014 року. І діти є у обох сім'ях. І я не вважаю, що чоловіки винні у яких ось зрадах у даному випадку. Це питання замовчується. Це - не популярна проблема.
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Самовільно залишив позицію без наказу командиру значить дезертир., ну добре що таким джевеліни не дають, а тільки у ССО. Вони ж не просто пішли а ще і зброю свою віднесли.
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про озброеных только вполучленцы сообщают...так шо ждем уточнений
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солдат на першої лінії оборони без зброї не ходить і навіть не спить, це просто логіка як вижити.
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"бувае", Андруша смыцькый - вот в Сирии зашкварили ещё четверых твоих мышебратьев, трое ещё калеками будут...\так что радуйся...\
и это только то что скрыть нельзя - а так "бувае"...
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Якщо, під час бою здались в полон і це була вимушена дія для збереження власного життя, то я з вами згоден, потрібно говорити правду, а якщо пішли "пабухать з мижєбраття", то Бог їм судя, а прокурор сова Матіос оформить кару на землі, років так на 5-10.
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Заблукали і потрапили в полон. Що саме вас не влаштовує?
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не влаштовує те що самовільно залишили свої позиції
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Всім українцям вже час зрозуміти що на росії родичів та друзів у них немає. Особливо це стосується військових.
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Я для загалу написала.
І він не один тут кацап, ось іще
Семафор Дундуков
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Много здесь таких "украинцев" и "друзей" Украины, которых яростно защищают некоторые "патриоты". Кстати, о "друзьях" с их точкой зрения по сбитому Боингу... 27.05.2018 10:09
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Оксана я очень уважаю ваше патриотичное мнение, но войны приходят и уходят, президенты меняются, а друг мой Михалыч, с которым я срочную служил в ЗАБво в 85 , всё равно мне друг . хоть и возит снаряды на той стороне . так сложились обстоятельства . завод где раньше он возил кирпичи закрылся . эта война - полностью, косяк нашей послереволюционной власти.
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Вы считаете что Янукович и его шайка не заложили предпосылки этой войне, когда в Харькове сдал интересы Украины по Черноморскому флоту? Rогда запустили в Украину российских олигархов, российские СМИ?
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Последователи секты гАДИ сЯВЧЕНКО... Тоже шли козьи тропы искать. Хорошо ещё то, что никто из-за них голову не положил. Лишний раз доказывает, что Армия- это срез нашего общества, где не все сильные духом и не все патриоты, а АВАТАРЫ- вещь, часто встречающаяся. Видно, у чуваков трубы горели вот и пошли искать приключений на пятую точку.
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так！що аватари то аватари,головне щоб позиції та ,,кротів,,не поздавали
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Ждем очередной акции от какой нибудь партии/организации с требованием немедленно освободить их или обменять...
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один воин с ком. отделения по пьяне поспорил о смысле этой войны, ну ком отделения его трусом назвал. тот автомат в зубы - щас говорит языка приведу. ну и пошел. под утро пришел аккумулятор от бтра приволок . хотел грит бтр угнать - не завелся . а оккупантов не нашел - они видимо с первой линии обороны на ночь уходили.
Я это к тому, что мы не знаем что там произошло на самом деле.
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я думаю що після службової перевіки ми скоро дізнаємось що трапилось
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а Вы думаете кто-то скажет правду? если бы Вова не вернулся то же стал бы дезертиром.
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кацапи можете зжерти цих дезертирів, смаженими чи сирими.
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А че бля если нет (с) В смысле не самовольно, хаваете все подряд...
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синдром отлучения от алкоголя мотивировал
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я согласен у нас тоже есть дятлы как и у них
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В прессу попала информация о еще нескольких погибших в Сирии российских военнослужащих.
По предварительным данным, четверо опознаных военных из Забайкалья погибли во время обстрела 23 мая 200-й артиллерийской бригады.
В Минобороны РФ об этом инциденте не сообщали.
Как сообщает сайт "Чита.ру", останки доставили в Читу в закрытых гробах и не открывали для родственников на церемонии прощания.
Еще два закрытых гроба отправили в части за пределами Читы, отмечает издание.
По словам присутствовавших на церемонии прощания, груз 200 "увезли в район".
По сведениям "Читы.ру", четверо опознанных военных служили в 200-й артиллерийской бригаде, дислоцирующейся в закрытом поселке Горный в Улетовском районе РФ.
Между тем погибших при обстреле может быть и больше десяти человек, следует из комментариев. Там же приводится информация о нескольких раненых.
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Прикласти всіх зусиль для звільнення з полону наших "героів" і видати ім премію 100 тисяч гривень за проявлену стійкість, самопожертву і героізм. От цікаво лише звідки береться така мразота серед нас.
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Жаль! Жаль втрачені зброю та однострої, що прихопили з собою ці барани (якщо підтвердиться версія добровільного переходу оцих двох до орків)!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое военнослужащих ВСУ самовольно покинули часть на Луганщине, наемники РФ заявляют об их задержании
 
 
 
 
 
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