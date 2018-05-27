 Двое военнослужащих ВСУ самовольно покинули часть на Луганщине, наемники РФ заявляют об их задержании

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook говорится: "На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих".

При этом информресурсы российских наемников заявляют о задержании двух военнослужащих ВСУ, пишет "112".

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", – заявил официальный представитель "министерства обороны ЛНР" Андрей Марочко.

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