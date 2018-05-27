 Двое военнослужащих ВСУ самовольно покинули часть на Луганщине, наемники РФ заявляют об их задержании

Как передает Цензор.НЕТ, в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook говорится: "На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих".
При этом информресурсы российских наемников заявляют о задержании двух военнослужащих ВСУ, пишет "112".
"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", – заявил официальный представитель "министерства обороны ЛНР" Андрей Марочко.
а так, "гражданская" война - даже русские украинцы утилизируют кацапов...)))
А теперь чтобы сохранить жизнь, военные будут их версию поддерживать ((
и это только то что скрыть нельзя - а так "бувае"...
І він не один тут кацап, ось іще
Семафор Дундуков
Я это к тому, что мы не знаем что там произошло на самом деле.
В прессу попала информация о еще нескольких погибших в Сирии российских военнослужащих.
По предварительным данным, четверо опознаных военных из Забайкалья погибли во время обстрела 23 мая 200-й артиллерийской бригады.
В Минобороны РФ об этом инциденте не сообщали.
Как сообщает сайт "Чита.ру", останки доставили в Читу в закрытых гробах и не открывали для родственников на церемонии прощания.
Еще два закрытых гроба отправили в части за пределами Читы, отмечает издание.
По словам присутствовавших на церемонии прощания, груз 200 "увезли в район".
По сведениям "Читы.ру", четверо опознанных военных служили в 200-й артиллерийской бригаде, дислоцирующейся в закрытом поселке Горный в Улетовском районе РФ.
Между тем погибших при обстреле может быть и больше десяти человек, следует из комментариев. Там же приводится информация о нескольких раненых.