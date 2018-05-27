 Более 350 деятелей культуры призвали Меркель спасти Сенцова: "Он не должен стать жертвой российского политического правосудия"

Текст обращение приводит сайт Colta.ru, передает Цензор.НЕТ.

Адресатом заявления помимо Ангелы Меркель является министр иностранных дел Германии Хайко Маасу.

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"Письмо подписали два нобелевских лауреата, члены Европарламента, депутаты Бундестага и еще более 350 человек, в том числе режиссер Сергей Лозница, писатель Юрий Андрухович, поэт Сергей Жадан, издатель Катарина Раабе, депутат Бундестага Марилуизе Бек, руководитель Центра либеральной современности Ральф Фюкс, писатель Владимир Каминер, историк Ирина Щербакова, писательница Катя Петровская и правозащитница Светлана Ганнушкина", - отмечает издание.

"11 мая 2014 года украинский кинорежиссер и активист Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были арестованы в аннексированном Россией Крыму за публичную критику вторжения России на принадлежащий Украине полуостров. На показательном политическом процессе на основании показаний, добытых под пыткой, Олег Сенцов был осужден на 20 лет, а Александр Кольченко — на 10 лет заключения. "Дело крымских террористов" было первым уголовным делом против граждан Украины, переданным в суд российскими правоохранительными органами после аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе. Уже четыре года Кольченко и Сенцов содержатся в самых ужасных российских лагерях. ... В последние месяцы состояние здоровья Сенцова существенно ухудшилось. Украинскому консулу не разрешают с ним увидеться, независимым врачам отказано в праве оказать узникам надлежащую медицинскую помощь. 14 мая 2018 года Олег Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. ... Учитывая серьезность сложившейся ситуации, мы не можем закрывать не нее глаза. Олег Сенцов не должен стать жертвой российского политического правосудия. Мы призываем вас сделать все возможное для того, чтобы спасти жизнь Олегу Сенцову и способствовать освобождению всех украинских политзаключенных", – говорится в письме.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Олег Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцов Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности в таком случае для здоровья крымчанина, поскольку его вес и сейчас меньше нормы.

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Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.