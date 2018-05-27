 Бывший наемник РФ сдался полиции Бахмута

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Донетчины.

Так, в июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на государственном предприятии время, служить террористам. Новобранец был направлен на блокпост, который располагался вблизи родного села Парасковиевка.

Дежурный должен был досматривать автомобили и проверять водителей и пассажиров и блокировать перемещение украинской военной техники. После нескольких дней "службы" наемник понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, поэтому добровольно покинул ряды террористов и уехал на поиски лучшей доли в Россию.

Но жизнь там оказалось не лучше, чем работа на боевиков, поэтому мужчина вернулся домой. Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность освободиться от наказания, мужчина решил воспользоваться шансом.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

После прохождения проверки и установления того, что во время пребывания в рядах террористической организации "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Напомним, согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилась в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

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