 Когда мы сможем объединиться - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину, - Турчинов поздравил с Троицей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с Днем Святой Троицы! На пятидесятый день после Воскресения Христова на Апостолов, как и обещал Господь сошел Святой Дух, и они осознали всю Божью полноту и неразрывное единство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Святой Дух наградил Апостолов харизмой (с древнегреческого Дар Божий) и они получили знания разных языков, приобрели способность к пророчеству, к исцелению тяжелых болезней, устойчивости к яду и тому подобное", - рассказал Турчинов.

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"Получив эти уникальные способности, ученики Христа не начали развлекать толпу удачными предсказаниями, зарабатывая политические дивиденды, не открыли частные больницы или бюро перевода, чтобы "немножечко подзаработать"... Ни один из этих даров они не использовали для себя, а только чтобы проповедовать Евангелие - по всему миру нести слово правды и спасения, изменяя своим беспрецедентным служением людей и окружающий мир. В день Пятидесятницы апостол Петр впервые проповедовал на Иерусалимской площади огромном толпе. И как сказано в Библии, после его вдохновенной проповеди три тысячи человек покаялись и крестились. Именно поэтому этот день - день Пятидесятницы, считается днем ​​рождения христианской Церкви", - добавил он.

"Совсем небольшая группа учеников Христа, которую вдохновлял Святой Дух, создав крупнейшую в мире христианскую общину и заложив фундамент современной цивилизации, доказала, что нет ничего невозможного, когда у тебя есть настоящая вера и Божье благословение. Христиане тех времен, которые находились вне закона, которых преследовали, пытали и убивали, смогли победить все армии и империи мира, став самым мощным движением человечества. Поэтому и для нас, украинцев, когда мы сможем объединиться и искренне поверить, не будет ничего невозможного - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину! Пусть Господь благословит Украину и каждого из вас! С праздником!", - резюмировал Турчинов.