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 Политика Украины, Общество
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Все про:праздник (1429) религия (670) СНБО (3082) Турчинов (2959)

 Когда мы сможем объединиться - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину, - Турчинов поздравил с Троицей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с Днем Святой Троицы! На пятидесятый день после Воскресения Христова на Апостолов, как и обещал Господь сошел Святой Дух, и они осознали всю Божью полноту и неразрывное единство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Святой Дух наградил Апостолов харизмой (с древнегреческого Дар Божий) и они получили знания разных языков, приобрели способность к пророчеству, к исцелению тяжелых болезней, устойчивости к яду и тому подобное", - рассказал Турчинов.

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"Получив эти уникальные способности, ученики Христа не начали развлекать толпу удачными предсказаниями, зарабатывая политические дивиденды, не открыли частные больницы или бюро перевода, чтобы "немножечко подзаработать"... Ни один из этих даров они не использовали для себя, а только чтобы проповедовать Евангелие - по всему миру нести слово правды и спасения, изменяя своим беспрецедентным служением людей и окружающий мир. В день Пятидесятницы апостол Петр впервые проповедовал на Иерусалимской площади огромном толпе. И как сказано в Библии, после его вдохновенной проповеди три тысячи человек покаялись и крестились. Именно поэтому этот день - день Пятидесятницы, считается днем ​​рождения христианской Церкви", - добавил он.

"Совсем небольшая группа учеников Христа, которую вдохновлял Святой Дух, создав крупнейшую в мире христианскую общину и заложив фундамент современной цивилизации, доказала, что нет ничего невозможного, когда у тебя есть настоящая вера и Божье благословение. Христиане тех времен, которые находились вне закона, которых преследовали, пытали и убивали, смогли победить все армии и империи мира, став самым мощным движением человечества. Поэтому и для нас, украинцев, когда мы сможем объединиться и искренне поверить, не будет ничего невозможного - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину! Пусть Господь благословит Украину и каждого из вас! С праздником!", - резюмировал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3068327
 
   
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вибори на носі. Мінстець змінив штатний розпис)))) Додаткові підрозділи Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 4704
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Чучало ватне, пиши по темі посту - і ніхто спамить не буде.
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Судячи з "чучєла" - з Ліпєцької губернії
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Повышение тарифов делается потому что так приказал МВФ
А МВФ может приказывать только потому что страна по уши в долгах.
А страна по уши в долгах вот из-за кого:


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Украина жила на содержании РФ: РФ закачала $ 200 лярдов за 23 года.
Так что все твои цифры- от фонаря.
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закачала ? она скупила за эти бабки у продажных хохлов стратегические предприятия.
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agua.Рига все це брехня для починаючих лохів,якіх у мінстеця ще ,є ціле стадо.Ви хочаб пояснювали своїм стецькам,що Україна виграла Стокгольмській арбітраж,бо вони і далі вірять,що це все Юлявкрала.
«Україна виграла Стокгольмський арбітраж щодо контракту 2009 року проти Російської Федерації. Я щиро радію цьому і вважаю, що це перемога України.
Було досягнуто три серйозні перемоги. По-перше, скасовано правило «бери або плати», по-друге, скасовано заборону України щодо реекспорту російського газу за межі України,
і по-третє, буде повернуто те, що з 2011 до 2013 року переплатив Янукович і його уряд за природній газ.
Це позитивні рішення», - сказала Юлія Тимошенко під час прес-конференції у м. Житомир.
https://www.tymoshenko.ua/news/rishennya-stokgolmskogo-arbitrazhu-peremoga-dosyagnuta-zavdyaky-gazovym-kontraktam-2009-roku/
а це тобі кирзовому брехуну,чи брехухі немає значення на згадку.
Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 6623
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Решало кацапское , у тебя кишка тонка , что- либо решать !
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Бла-бла-бла. "Хватай мешки - вокзал отходит"
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он за деньги все делал как истинный
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кремль Беслан победил,Норд Ост и даже дома в Москве
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Антисеметизм делает из тебя московита кизяка Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 7438
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ух об чём ты сделанный по килмову тут поёшь Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 8373
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гитлер победил красную армию за 3 месяца и вял в плен 4 миллиона солдат и офицеров кадровой РККА.и всего с 3 000 боеспообных легких танков.в ссср было 25 000 включая КВ-1,КВ-2 и Т-34.странная война.
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Ты дебил?
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у ссср было 8 кратное преимущество по всем вооружениям и такой позор в 1941 году.
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Для наступления нужны танки, штурмовая авиация, ВДВ.
Для обороны нужны мобильные отряды снайперов и эшелонированная оборона.
У СССР был первый список, и не было второго. Сталин готовился к захвату Европы, а не к обороне на Волге.
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у ссср было три эшелона обороны,приче первоклассной.мозгов не было у начальника Генштаба РККА жукова,это правда
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Не рассказывайте сказок; СССР не готовился к обороне вообще. Не было даже топографических карт своей территории.
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СССР готовился и к обороне, что-то сделал, но на начальном этапе так все и закончилось, так как переключился на подготовку к вторжению в другие страны.
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ситуацию спас маршал Василевский уже после жюкова.Если бы не он,неизвестно чем бы всё закончилось.
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как мог спасти нач опер отдела гш РККА в 1941м Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 6894
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слова о Боге говорим - дела ,в имья лукавого творим...
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Ніхто вже тебе не обере, як би не старася ,більше того доведется відповідати і за здачу Криму і Донбасу .
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Не важно как проголосуют, важно как посчитают (с)
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судячи по тому шо роблят з Украиною, Бог видвернувся и забув нас, або може хоче знишити як колис соддому та гомору
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Ну як завжди, трольня все обсере. Навіть у свято.
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генерал-фельдмаршал Кутузов не выиграл ни одного сражения,тем не менее стал генералом.парадокс российского дебилизма.
Евгений Понасенков.историк.режиссер и просто умный мужик.
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Пастырь за православную Украинскую церковь, или баптисты против?
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дело не в вере а в цивилизационном курсе Европа или москвобад
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Когда мы сможем объединиться - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину, - Турчинов

Эта власть могла бы объединить народ так как в целом проводит проукраинскую политику, но экономические "реформы" в интересах капиталистов, европы, но только не украинского народа, свели на нет поддержку со стороны украинцев, поэтому объединить народ у этой власти вряд ли получится, тем более, что до выборов осталось не так много времени.
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И че мы удивляемся что все политики лгут? Ну так высеры, которым сотни и тысячи лет, и которые переписывались кучу раз, тоже ведь... "не совсем правда"? А некто даже "клялся" на сборнике сказок. Уж лучше бы на сборнике о Бароне Мюнхгаузене, там правды больше)
Если большинство верит в летающих мужиков и "веру, сдвигающую горы", но при этом любит "грешить", раз в год сливая их посредством непонятных ритуалом с символическим поеданием бомжа, который в то же время дед и в то же время дух, но непонятно кто из него главней. Ну, из этих троих, которые на самом деле один)) В чем проблема, я не понимаю?
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ви подивіться скільки тут ватних трололохів які косять під "українців" - саме вони і намагаються роз'єднати нас- Українців,що б потім знищити поодинці. звісно у них це ніколи не вийде,але не треба втрачати пильність
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АААХАХАХА!!!! друзі, хто ще,окрім ватного трололоха, побачив що я пропоную Українцям їхати з України? )))))))))))))
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Ватнолобі, не розбираючись, копіюють все, що їм дали, і вставляють всюди Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 3990
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Да. правильно. Похоже пришло время спросить ВСЕМ!!! у России, у русских(как они себя называют) - Вы с нами, с ЛЮДЬМИ??? Или вы ... С ДРУГИМИ???
Если вы с ...ДРУГИМИ(не людьми!!), то тогда не называйте себя людьми!!!!
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Сказал мультимиллионер долларовый Турчинов Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 2111
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Кровавый Пастор остановил кремлевскую Моль,от того и рвёте пупки? Новороссия от Харькова не получилась до Приднестровья?Потренируйтесь на Беслане,Норд-Осте или на Чечне с Грузией.
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Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их/ три года реализатор перепечатывает сайты РФ, в войне с которой погибли десять тысяч украинцев.
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Вітаю весь чесний люд зі святом Святої Трійці.
Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 8103
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***
Українські людоньки!
Щоб ви не забули
І в Зелені Святоньки
Усіх спом'янули.

Усіх тих Героїв,
Що впали у бою,
За Вкраїни волю,
Славу й честь свою.

Тих, що із князями
В похід вирушали,
Нашу рідну землю
Від орд захищали.

Згадайте чубатих
З Січі козаків,
Лицарів Калини,
Січових Стрільців.

Згадайте УПівців,
Що в лісах скривались,
Усіх, хоч не знаєм
Як і назвались.

Героїв АТО, що любили
Рідну Батьківщину,
За неї боролись
Вони до загину.

Є любов на світі
Найбільша з усіх:
«Життя своє віддати
За друзів своїх».

Вуйко Іван
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Шоколадники строят Северный поток-2,в обход Украины.А украинскую ГТС купил Йосиф Кабзон и Раман Абрамович.Кароче зрада.
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Китай и США договорились о контракте 200 миллиардов долларов.Китайский лидер дал слово Трампу купить товаров мериканских на эту сумму.Жуйте сопли дальше.
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Это для выравнивания торгового баланса и Китай тут как раз будет в выигрыше покупая в основном пишевые продукты в США ДЕШЕГО, а у нас другая история - мы в глубокой ЖОПЕ
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Наблюдаю, как российские СМИ гонят туфту про 550 сделок на $38 млрд, подписанных на ПМЭФ. Как говорят китайцы - соглашение не есть контракт и даже не предварительный договор, а лишь повод посмотреть друг на друга, посидеть и немножко бухнуть. И ни чего более )
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во зрадокацапня на пастора накинулась Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 8698.не нравится им велика квітуча Україна.
ну ничего,перетопчитесь и попривыкнете
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Увидеть Париж и умереть - ерунда!
Родиться в Украине и выжить - это подвиг!

Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 4710
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даже в дикой природе...грустный взгляд настоящего думающего лидера...а не зрадовца и халявщика Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 2818

распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 14 ч.14 часов назад

главная в крупнейшей стае обезьян в дельте Амазонки, фото National Geographische

Коли ми зможемо об'єднатися, ми переможемо ворогів і побудуємо велику квітучу Україну, - Турчинов привітав із Трійцею - Цензор.НЕТ 6655
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Чучело, сдавшее Крым без боя, призывает к единению? Тебе надо хорошенько думать, куда бежать, после ухода барыго-кроликов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКогда мы сможем объединиться - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину, - Турчинов поздравил с Троицей
 
 
 
 
 
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