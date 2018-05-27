 Когда мы сможем объединиться - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину, - Турчинов поздравил с Троицей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с Днем Святой Троицы! На пятидесятый день после Воскресения Христова на Апостолов, как и обещал Господь сошел Святой Дух, и они осознали всю Божью полноту и неразрывное единство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Святой Дух наградил Апостолов харизмой (с древнегреческого Дар Божий) и они получили знания разных языков, приобрели способность к пророчеству, к исцелению тяжелых болезней, устойчивости к яду и тому подобное", - рассказал Турчинов.
"Получив эти уникальные способности, ученики Христа не начали развлекать толпу удачными предсказаниями, зарабатывая политические дивиденды, не открыли частные больницы или бюро перевода, чтобы "немножечко подзаработать"... Ни один из этих даров они не использовали для себя, а только чтобы проповедовать Евангелие - по всему миру нести слово правды и спасения, изменяя своим беспрецедентным служением людей и окружающий мир. В день Пятидесятницы апостол Петр впервые проповедовал на Иерусалимской площади огромном толпе. И как сказано в Библии, после его вдохновенной проповеди три тысячи человек покаялись и крестились. Именно поэтому этот день - день Пятидесятницы, считается днем рождения христианской Церкви", - добавил он.
"Совсем небольшая группа учеников Христа, которую вдохновлял Святой Дух, создав крупнейшую в мире христианскую общину и заложив фундамент современной цивилизации, доказала, что нет ничего невозможного, когда у тебя есть настоящая вера и Божье благословение. Христиане тех времен, которые находились вне закона, которых преследовали, пытали и убивали, смогли победить все армии и империи мира, став самым мощным движением человечества. Поэтому и для нас, украинцев, когда мы сможем объединиться и искренне поверить, не будет ничего невозможного - мы победим врагов и построим большую процветающую Украину! Пусть Господь благословит Украину и каждого из вас! С праздником!", - резюмировал Турчинов.
А МВФ может приказывать только потому что страна по уши в долгах.
А страна по уши в долгах вот из-за кого:
Так что все твои цифры- от фонаря.
«Україна виграла Стокгольмський арбітраж щодо контракту 2009 року проти Російської Федерації. Я щиро радію цьому і вважаю, що це перемога України.
Було досягнуто три серйозні перемоги. По-перше, скасовано правило «бери або плати», по-друге, скасовано заборону України щодо реекспорту російського газу за межі України,
і по-третє, буде повернуто те, що з 2011 до 2013 року переплатив Янукович і його уряд за природній газ.
Це позитивні рішення», - сказала Юлія Тимошенко під час прес-конференції у м. Житомир.
https://www.tymoshenko.ua/news/rishennya-stokgolmskogo-arbitrazhu-peremoga-dosyagnuta-zavdyaky-gazovym-kontraktam-2009-roku/
а це тобі кирзовому брехуну,чи брехухі немає значення на згадку.
Для обороны нужны мобильные отряды снайперов и эшелонированная оборона.
У СССР был первый список, и не было второго. Сталин готовился к захвату Европы, а не к обороне на Волге.
Евгений Понасенков.историк.режиссер и просто умный мужик.
Эта власть могла бы объединить народ так как в целом проводит проукраинскую политику, но экономические "реформы" в интересах капиталистов, европы, но только не украинского народа, свели на нет поддержку со стороны украинцев, поэтому объединить народ у этой власти вряд ли получится, тем более, что до выборов осталось не так много времени.
Если большинство верит в летающих мужиков и "веру, сдвигающую горы", но при этом любит "грешить", раз в год сливая их посредством непонятных ритуалом с символическим поеданием бомжа, который в то же время дед и в то же время дух, но непонятно кто из него главней. Ну, из этих троих, которые на самом деле один)) В чем проблема, я не понимаю?
Если вы с ...ДРУГИМИ(не людьми!!), то тогда не называйте себя людьми!!!!
Українські людоньки!
Щоб ви не забули
І в Зелені Святоньки
Усіх спом'янули.
Усіх тих Героїв,
Що впали у бою,
За Вкраїни волю,
Славу й честь свою.
Тих, що із князями
В похід вирушали,
Нашу рідну землю
Від орд захищали.
Згадайте чубатих
З Січі козаків,
Лицарів Калини,
Січових Стрільців.
Згадайте УПівців,
Що в лісах скривались,
Усіх, хоч не знаєм
Як і назвались.
Героїв АТО, що любили
Рідну Батьківщину,
За неї боролись
Вони до загину.
Є любов на світі
Найбільша з усіх:
«Життя своє віддати
За друзів своїх».
Вуйко Іван
ну ничего,перетопчитесь и попривыкнете
Родиться в Украине и выжить - это подвиг!
распад и неуважение @VictorKvert2008 14 ч.14 часов назад
главная в крупнейшей стае обезьян в дельте Амазонки, фото National Geographische