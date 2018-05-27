 Сегодня христиане восточного и западного обрядов празднуют Троицу

В православной традиции праздник отмечается на 50 день после Пасхи, поэтому он также называется Пятидесятницей. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году и православные, и католики отмечают праздник в один день 27 мая, передает Цензор.НЕТ.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса. Троица, или как говорят издавна в народе, - Зеленые праздники, после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников.

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Как повествует книга Деяния святых Апостолов, после вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью, другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одном доме в Иерусалиме. Тогда им было явлено видимым образом Третье Лицо Святой Троицы: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени, пишет zn.ua.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви. По православному учению, именно Святой Дух освящает Церковь и объединяет верующих, давая им возможность приобщиться к Богу. Дар Святого Духа, который получили апостолы в день Пятидесятницы, все верующие получают через таинства крещения и миропомазания.

В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.

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Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.

Понедельник, наступивший после Праздника Святой Троицы, посвящен Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы - Святому Духу, и называется Духов День.