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Все про:праздник (1429) религия (670) церковь (858) христиане (37)

 Сегодня христиане восточного и западного обрядов празднуют Троицу

В воскресенье, 27 мая, христиане отмечают один из главных праздников – День Святой Троицы.

В православной традиции праздник отмечается на 50 день после Пасхи, поэтому он также называется Пятидесятницей. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году и православные, и католики отмечают праздник в один день 27 мая, передает Цензор.НЕТ.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса. Троица, или как говорят издавна в народе, - Зеленые праздники, после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников.

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Как повествует книга Деяния святых Апостолов, после вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью, другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одном доме в Иерусалиме. Тогда им было явлено видимым образом Третье Лицо Святой Троицы: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени, пишет zn.ua.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви. По православному учению, именно Святой Дух освящает Церковь и объединяет верующих, давая им возможность приобщиться к Богу. Дар Святого Духа, который получили апостолы в день Пятидесятницы, все верующие получают через таинства крещения и миропомазания.

В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.

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Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.

Понедельник, наступивший после Праздника Святой Троицы, посвящен Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы - Святому Духу, и называется Духов День.

Источник: https://censor.net.ua/n3068326
 
 
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А скоро будем праздновать ТОМОС!)))
да мокшане?))))
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Ахаха, да ну? "свамебох" что-ли? Просто офигительно когда к примеру, две армии христоедов, каждая вопит что снимебох, жружно режутся, а потом приходит хитросделанная армия(неважно кого) и дает "на ладан" обеим сборищам дебилов. свамебох епт.
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Процитировать вопрос Москаля насчет сомнения в твоих умственных способностях?)
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ПАШОВТЫНА... ДОЛБОЕ...!)))
Словами Москаля тебе говорю))))
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А де Пепа і Грося?
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Зі святом УКРАЇНЦІ !!!
Київлян теж із святом Днем народження Київу !!!
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Як би його не забути росіян з Курбан-Байрамом привітати....
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Курбан -Байрам святкують народи, яких окупували московити. Тому такий коментар є недоречним.
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В 2018 році Курбан-Байрам прийде 22 серпня і буде 3 дні - до заходу сонця 24 серпня.
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І до речі історія цього мусульманського свята прив'язана до спільної юдейсько-християнсько-мусульманської події.
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Любая религия это способ стрижки БАРАШЕК на деньги)))
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***
Свято! Зелена Трійця світла!
Вітаю, і хочу вам побажати,
Щоб мрії виконувалися заповітні,
Щоб смутку і горя ніколи не знати!

Нехай любов'ю, надією й Вірою
Наповнює Господь кожне світання
Не скупітся! Віддавайте повної мірою
Близьким людям запаси уваги й кохання!
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"В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником."

Очевидное наследие язычества.
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Це доказ того, що мокші не мають ніякого відношення до нас.
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Так служители культа Пустынного бога и украли у словян многие праздники...подменили понямия этих праздников...Троица...ИванаКупали...Водохреща...
Все эти праздники к евреям христианам каким боком?)))
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>>Очевидное наследие язычества.<<
Хіба в цьому є щось погане? Народ отримує позитив від свого фольклорно-етнографічного бекграунду.
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никто не говорит что это плохо. Все религии взаимно переплетаются, поэтому глупо сориться на этой почве.
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з великим нетерпіння чекаю привітання від сивого гетьмана )
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Позвони мне позвони..
Позвони мне ради Бога...))))
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Той, що з Харкова картинки викладає на Цензорі? Сегодня христиане восточного и западного обрядов празднуют Троицу - Цензор.НЕТ 3616
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Ой, да мы в курсе. И уже начинаем праздновать.
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Зроби її сьогодні за турецьким рецептом Сьогодні християни східного та західного обрядів святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9826
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Багато історій та легенд складено про каву по-турецьки, про досить екзотичний спосіб подавання і її густий насичений смак. Перш за все, слід зауважити, що турецька кава не міцна, а просто густа! Дрібно молоті частинки кави в симбіозі зливаються з водою і цукром в густому ароматному наварі.
Сьогодні християни східного та західного обрядів святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9004 Турецьку каву в основному готують з кави сорту Арабіка. Мелють каву дуже дрібно, майже як порох. Часом, при меленні додають кілька маленьких чорних зерняток кардамону.
Для турків кавування - це насамперед хороше товариство. Без нього навіть ідеально заварена кава не буде так гарна. Ще з часів Оттоманської Імперії і до сьогоднішніх днів кава відіграє важливу роль в турецькому побуті і культурі. Спосіб подавання і вживання кави, століттями мало велике значення при шлюбно-сімейних відносинах, у політичному та соціальному житті, і при частуванні гостей. Хоча зараз багато звичаїв та традицій відійшло в небуття, кава і далі являється інтегральною частиною турецького побуту.
Вперше, кава була привезена в Стамбул в 1555 р двома сирійськими торговцями, і тоді каву називали «молоком гравців в шахи і мислителів». До середини ХVII століття Турецька кава стає частиною придворного етикету при оттоманському дворі. Кавовари за допомогою близько 40 помічників, церемоніально готували і подавали каву султану. В багатьох будинках були слуги які займалися тільки заварюванням кави.
У шлюбних звичаях кава також грала свою роль. В гаремах довгими годинами вчили заварювати каву. Чоловік оцінював якості майбутньої дружини за смаком звареної нею кави. Навіть тепер наречена готує каву батькам майбутнього чоловіка і ті оцінюють її як господиню, а щоб уникнути небажаного шлюбу, дівчина до кави додає сіль замість цукру. Це щось на зразок української традиції виносити гарбуз небажаному нареченому, що все-таки прийшов свататися. Сьогодні християни східного та західного обрядів святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9004 Турецька кава має шість ступенів солодкості, від дуже солодкої до не солодкої. Цукор у зварену каву додавати не прийнято. Під час прогрівання кави піднімається піна.
Важливе правило турецької церемонії кавування: піна повинна бути! Якщо немає піни, господар втрачає обличчя.
Кава подається гарячою одразу з турки «джезви», перед гостем наливають каву в крихітну чашку. Після того як гості випили каву, чашку перевертають на блюдце і чекають загустіння і тоді господиня ворожить на кавовій гущі.
Сьогодні кава подається не так церемонно, але хороше товариство і відмінний смак і далі залишаються незмінними вимогами.

Кава по-турецьки

Порядок і спосіб закладки складових дуже важливий, звичайно, якщо Ви хочете пити справжню каву по-турецьки.
Отже, кава готується в кількості залежній від розміру турки, оскільки вода заливається до рівня вузької шийки. Для меншої кількості кави повинна бути менша турка.
1) Покладіть цукор в кількості достатній для Вас. Важливо додавати цукор саме на цьому етапі, а не коли вже кава зварена. Смак кави буде іншим.
2) Залийте в турку холодну воду до рівня вузької шийки.
3) Додайте каву. 1 повна чайна ложка меленої кави на 1 кавову чашку. НЕ МІШАЙТЕ! Це дуже важливо, оскільки кава, що плаває на поверхні перекриває доступ повітря до води, що важливо для смаку кави.
4) Поставте турку не маленький вогонь і терпляче чекайте поки кава не почне підніматися. Зніміть з вогню і дайте трохи осісти, потім знову поставте на вогонь і при наступному підніманню піни, знову відставте.

Потім дайте підійти втретє і відразу знімайте з вогню. Не дайте каві витекти! Це буде безнадійно зіпсована кава!
5) Обережно розлийте каву по кавових чашках. Знову ж таки не мішаючи. Зачекайте 1 хвилину, щоб кавова гуща опустилася на дно. У кави по-турецьки піна повинна плавати на поверхні.

Подавайте! І обов'язково знайдіть час щоб насолодитися кавою не поспішаючи. Каву по-турецьки не п'ють «на ходу»!

P.S. Для легкого екзотичного присмаку додайте в каву трохи меленого кардамону. Кардамон також відмінно лагодить гіркоту кави.

Вищевикладена інформація викладена на основі зібраної мною інформації від місцевих жителів під час численних поїздок до Туреччини, а також із книги Classic Turkish Cooking, Ghillie Basan.
Відео-рецепт приготування кави по-турецьки. https://picantecooking.com/ua/advices/kava-po-turetski/
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Бородатые торговцы библейскими сказками сегодня снова разведут старушек и прочих истинных РАБОМ на деньги)))))
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Чет не понял. А че ж ты радуешься Тутмосу, если не христанутый? Типо если пьяный поп-автофекалист задавит лоха на джипе, то лоху будет мягче что-ли? Понятно что нужно гнать, но лучше вообще всех их.
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*Может просто что-то отметить успел)

РЕАЛист)
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Очередной повод разгуляться для красномордной братии паразитов ,жирующих за счет малообразованного народца! Опиум есть опиум!
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Ты че не считаешь себя РАБОМ шоле?))) Не носишь 10тину бородатым торговцам библейскими сказками?)
Может тебя отлучить от мамы церкви?)))) И лишить тебя загробной жизни...
))))))
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Шановні,про які гроші ви тут говорите? Хто хоче давати той і дає.ВАС НЕ ЗАСТАВЛЯЮТЬ.
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Как бы кто не относился к религии вообще и христианству в частности, очвидно что это один из основных призанов отличия нас от животных. Как только человек стал понимать, что он смертен, у него вознили вопросы, а что потом? Не хочется всю жизнь жить с мыслью, что потому ничего, поэтому для него нужна ВЕРА в сетоле будущее! Она дает ему силы в нелегкой жизни, без веры начнется бардак, что сегодня происходит вовсех постовоквых странах. Резульат разрушения религии.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня христиане восточного и западного обрядов празднуют Троицу
 
 
 
 
 
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