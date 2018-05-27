 Сегодня христиане восточного и западного обрядов празднуют Троицу

В православной традиции праздник отмечается на 50 день после Пасхи, поэтому он также называется Пятидесятницей. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году и православные, и католики отмечают праздник в один день 27 мая, передает Цензор.НЕТ.
Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса. Троица, или как говорят издавна в народе, - Зеленые праздники, после Пасхи и Рождества считается одним из самых больших праздников.
Как повествует книга Деяния святых Апостолов, после вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью, другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одном доме в Иерусалиме. Тогда им было явлено видимым образом Третье Лицо Святой Троицы: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени, пишет zn.ua.
В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви. По православному учению, именно Святой Дух освящает Церковь и объединяет верующих, давая им возможность приобщиться к Богу. Дар Святого Духа, который получили апостолы в день Пятидесятницы, все верующие получают через таинства крещения и миропомазания.
В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.
Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.
Понедельник, наступивший после Праздника Святой Троицы, посвящен Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы - Святому Духу, и называется Духов День.
да мокшане?))))
Словами Москаля тебе говорю))))
Київлян теж із святом Днем народження Київу !!!
Свято! Зелена Трійця світла!
Вітаю, і хочу вам побажати,
Щоб мрії виконувалися заповітні,
Щоб смутку і горя ніколи не знати!
Нехай любов'ю, надією й Вірою
Наповнює Господь кожне світання
Не скупітся! Віддавайте повної мірою
Близьким людям запаси уваги й кохання!
Очевидное наследие язычества.
Все эти праздники к евреям христианам каким боком?)))
Хіба в цьому є щось погане? Народ отримує позитив від свого фольклорно-етнографічного бекграунду.
Позвони мне ради Бога...))))
Турецьку каву в основному готують з кави сорту Арабіка. Мелють каву дуже дрібно, майже як порох. Часом, при меленні додають кілька маленьких чорних зерняток кардамону.
Для турків кавування - це насамперед хороше товариство. Без нього навіть ідеально заварена кава не буде так гарна. Ще з часів Оттоманської Імперії і до сьогоднішніх днів кава відіграє важливу роль в турецькому побуті і культурі. Спосіб подавання і вживання кави, століттями мало велике значення при шлюбно-сімейних відносинах, у політичному та соціальному житті, і при частуванні гостей. Хоча зараз багато звичаїв та традицій відійшло в небуття, кава і далі являється інтегральною частиною турецького побуту.
Вперше, кава була привезена в Стамбул в 1555 р двома сирійськими торговцями, і тоді каву називали «молоком гравців в шахи і мислителів». До середини ХVII століття Турецька кава стає частиною придворного етикету при оттоманському дворі. Кавовари за допомогою близько 40 помічників, церемоніально готували і подавали каву султану. В багатьох будинках були слуги які займалися тільки заварюванням кави.
У шлюбних звичаях кава також грала свою роль. В гаремах довгими годинами вчили заварювати каву. Чоловік оцінював якості майбутньої дружини за смаком звареної нею кави. Навіть тепер наречена готує каву батькам майбутнього чоловіка і ті оцінюють її як господиню, а щоб уникнути небажаного шлюбу, дівчина до кави додає сіль замість цукру. Це щось на зразок української традиції виносити гарбуз небажаному нареченому, що все-таки прийшов свататися. Турецька кава має шість ступенів солодкості, від дуже солодкої до не солодкої. Цукор у зварену каву додавати не прийнято. Під час прогрівання кави піднімається піна.
Важливе правило турецької церемонії кавування: піна повинна бути! Якщо немає піни, господар втрачає обличчя.
Кава подається гарячою одразу з турки «джезви», перед гостем наливають каву в крихітну чашку. Після того як гості випили каву, чашку перевертають на блюдце і чекають загустіння і тоді господиня ворожить на кавовій гущі.
Сьогодні кава подається не так церемонно, але хороше товариство і відмінний смак і далі залишаються незмінними вимогами.
Кава по-турецьки
Порядок і спосіб закладки складових дуже важливий, звичайно, якщо Ви хочете пити справжню каву по-турецьки.
Отже, кава готується в кількості залежній від розміру турки, оскільки вода заливається до рівня вузької шийки. Для меншої кількості кави повинна бути менша турка.
1) Покладіть цукор в кількості достатній для Вас. Важливо додавати цукор саме на цьому етапі, а не коли вже кава зварена. Смак кави буде іншим.
2) Залийте в турку холодну воду до рівня вузької шийки.
3) Додайте каву. 1 повна чайна ложка меленої кави на 1 кавову чашку. НЕ МІШАЙТЕ! Це дуже важливо, оскільки кава, що плаває на поверхні перекриває доступ повітря до води, що важливо для смаку кави.
4) Поставте турку не маленький вогонь і терпляче чекайте поки кава не почне підніматися. Зніміть з вогню і дайте трохи осісти, потім знову поставте на вогонь і при наступному підніманню піни, знову відставте.
Потім дайте підійти втретє і відразу знімайте з вогню. Не дайте каві витекти! Це буде безнадійно зіпсована кава!
5) Обережно розлийте каву по кавових чашках. Знову ж таки не мішаючи. Зачекайте 1 хвилину, щоб кавова гуща опустилася на дно. У кави по-турецьки піна повинна плавати на поверхні.
Подавайте! І обов'язково знайдіть час щоб насолодитися кавою не поспішаючи. Каву по-турецьки не п'ють «на ходу»!
P.S. Для легкого екзотичного присмаку додайте в каву трохи меленого кардамону. Кардамон також відмінно лагодить гіркоту кави.
Вищевикладена інформація викладена на основі зібраної мною інформації від місцевих жителів під час численних поїздок до Туреччини, а також із книги Classic Turkish Cooking, Ghillie Basan.
Відео-рецепт приготування кави по-турецьки. https://picantecooking.com/ua/advices/kava-po-turetski/
РЕАЛист)
Может тебя отлучить от мамы церкви?)))) И лишить тебя загробной жизни...
))))))