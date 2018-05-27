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 Политика Украины
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 Оккупанты отказались завести дело по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка, - Полозов

Управление Следственного комитета РФ в оккупированном Россией Крыму повторно отказалось открыть уголовное производство по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

Полозов отметил, что в феврале 2018 года подконтрольное РФ "следствие" отказывалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Веджие Кашка по основанию отсутствия событий, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) , ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

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Кроме того, было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении пятерых сотрудников МВД РФ по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), п. "в" ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ", - добавил адвокат.

"Следователь указал в качестве основания своего отказа в возбуждении этих уголовных дел естественные причины смерти Веджие Кашка, основывая свой вывод на результатах судебно-медицинской экспертизы. После моего заявления об ознакомлении с материалами проверки, в т.ч. с результатами СМЭ, постановление было отменено, а проверка возобновилась вновь ещё на несколько месяцев", - подчеркнул он.

Полозов сообщил, что во время проверки провели несколько экспертиз, после чего "следователь" вынес новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Также "следствие" не возбудило уголовного дела в отношении врача скорой медицинской помощи по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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"Для дальнейшего расследования обстоятельств гибели Веджие Кашка необходимо подробно, с привлечением специалистов, изучить все проведенные судебно-медицинские экспертизы и другие документы, собранные следствием в материале проверки. Однако, с февраля этот материал недоступен. До мая он находился в доследственном производстве следователя по возобновленной проверке, и уже почти месяц находится в российской прокуратуре в Крыму", - написал Полозов.

Он добавил, что подал "следователю" повторное заявление об ознакомлении с материалом проверки.

"Вне зависимости от процессуальных и бюрократических манипуляций, затягивающих процесс расследования дела Веджие Кашка, осуществляемых российской администрацией, оно будет продолжаться до исчерпывающего установления всех обстоятельств", - подчеркнул адвокат.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции. Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса). При задержании российскими силовиками стало плохо Веджие Кашка. После этого ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка скончалась.

Оккупанты отказались завести дело по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка, - Полозов 01
Оккупанты отказались завести дело по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка, - Полозов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3068325
 
 
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Відкрити справу проти себе ???
На таке вони не підуть. Це був свідомий злочин один з багатьох.
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думали нельзя в одну реку вступить дважды... ошибаются философы..
дежавю!
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Джугашвили тасовал народы бывшего совка как карточный Шулер колоду карт.Бог наказал СССР за это уже не раз,но кремль это не вылечило.Могут повторить говорят.Бог вторых ошибок не прощает
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Наскільки було відомо саме дії російських силовиків призвели до смерті Веджіе Кашки.
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В 21 сторіччі їх насильно не виселиш, так крембль просто видавлює їх звідти створюючи нестерпні умови.
Не мьітьем, так катаньем.(С)
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"Спасибо" товарищу Сталину ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Выслать в отдельные края Союза ССР всех украинцев, проживавших под властью немецких оккупантов. 2. Выселение производить: а) в первую очередь украинцев, которые работали и служили у немцев. б) Во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые знакомы с жизнью во время немецкой оккупации. в) Выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан государству для нужд Красной Армии. г) Выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать скрыться одним и не дать знать членам его семьи, которые находятся в Красной Армии. 3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных областей установить следующий контроль: а) завести в особых отделах специальные дела на каждого; б) Все письма проверять не через цензуру, а через особый отдел; в) Прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек командиров и красноармейцев. 4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 карательные дивизии НКВД. Приказ объявить до командира полка включительно. Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР БЕРИЯ. Зам. Народного Комиссара Обороны Союза ССР, Маршал Советского Союза ЖУКОВ. Верно: Начальник 4-го отделения полковник ФЕОДОРОВ. (ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 70, спр. 997, арк. 91).[1]
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А украинская сторона открыла следствие по факту гибели гражданки Украины на оккупированой территории?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты отказались завести дело по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка, - Полозов
 
 
 
 
 
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