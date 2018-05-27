 Оккупанты отказались завести дело по факту гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка, - Полозов

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

Полозов отметил, что в феврале 2018 года подконтрольное РФ "следствие" отказывалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Веджие Кашка по основанию отсутствия событий, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) , ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК РФ.

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Кроме того, было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении пятерых сотрудников МВД РФ по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), п. "в" ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ", - добавил адвокат.

"Следователь указал в качестве основания своего отказа в возбуждении этих уголовных дел естественные причины смерти Веджие Кашка, основывая свой вывод на результатах судебно-медицинской экспертизы. После моего заявления об ознакомлении с материалами проверки, в т.ч. с результатами СМЭ, постановление было отменено, а проверка возобновилась вновь ещё на несколько месяцев", - подчеркнул он.

Полозов сообщил, что во время проверки провели несколько экспертиз, после чего "следователь" вынес новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Также "следствие" не возбудило уголовного дела в отношении врача скорой медицинской помощи по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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"Для дальнейшего расследования обстоятельств гибели Веджие Кашка необходимо подробно, с привлечением специалистов, изучить все проведенные судебно-медицинские экспертизы и другие документы, собранные следствием в материале проверки. Однако, с февраля этот материал недоступен. До мая он находился в доследственном производстве следователя по возобновленной проверке, и уже почти месяц находится в российской прокуратуре в Крыму", - написал Полозов.

Он добавил, что подал "следователю" повторное заявление об ознакомлении с материалом проверки.

"Вне зависимости от процессуальных и бюрократических манипуляций, затягивающих процесс расследования дела Веджие Кашка, осуществляемых российской администрацией, оно будет продолжаться до исчерпывающего установления всех обстоятельств", - подчеркнул адвокат.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции. Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса). При задержании российскими силовиками стало плохо Веджие Кашка. После этого ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка скончалась.



