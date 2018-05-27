 Это недопустимо, - делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной

Об этом во время субботнего заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявили делегаты от Литвы и Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Одна из стран Вышеградской группы пытаетесь использовать НАТО как инструмент для блокирования встречи НАТО-Украина. Это недопустимо и поэтому прошу наших венгерских коллег, чтобы они способствовали тому, чтобы венгерское правительство не использовало НАТО как инструмент развязывания проблем между Украиной и Венгрией",- заявила делегат от Литвы.
Делегат от Канады заявил, что он посещал школы нацменьшинств в Украине, и там уважается право к использованию родных языков. Он подчеркнул, что не имеет ничего удивительного в том, что пересматривается внутреннее законодательство с целью пропагандирования родного языка, ведь это делается во всех странах.
"Блокирование одной страной процесса евроатлантической интеграции Украины для нас выглядит очень проблематично и странно с политической точки зрения",- констатировал делегат ПА НАТО от Канады.
Реагируя на обвинение, представитель от Венгрии отметил, что Будапешт "всегда демонстрировал солидарность с Украиной и НАТО".
"Венгрия всегда солидаризировалась с Украиной и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и осуждает нелегальную аннексию Крыма со стороны России",- подчеркнул депутат венгерского парламента.
Также, он заметил, что новым законом об образовании украинская власть "вместо сближения с Западом строит националистическую страну". Депутат подчеркнул, что данный закон создает много проблем для венгерского меньшинства в Закарпатье, следовательно Венгрия хочет рассчитывать на солидарность в этом вопросе со стороны Альянса.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что все сомнения будут развеяны, что позволит провести заседание Комиссии НАТО-Украина. Он отметил, что говорил на эту тему несколько дней назад с венгерским коллегой Петером Сиярто и в следующий вторник, 29 мая, поговорит об этом с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным.
"Думаю, что это спор в кругу семьи. Нужно изучить проблему и предложить решение, которое развеет всяческие сомнения. Возможно, целесообразно было бы приобщить третью сторону, которая поможет, например, генсека НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему",- констатировал Чапутович.
Как отмечает издание, Венгрия уже в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.
В Украине венгров - 0,32 %.
А в самой Венгрии, украинцев - 0,1 %.
и где в Венгрии есть школы на украинском языке обучения
Немцев в Венгрии - 1,2 % населения, и где немецкие школы
Ещё бы паспорта двойные отменить и проверить кто там живёт на Закарпатье.
http://www.dsnews.ua/politics/rebut-sistemy-obrazovaniya-ukraina-vstupila-v-voynu-neliberalnyh-11092017145800
но лучше бы по ту сторону границы... дома... и целуйте в десна!
в Венгрии живите по своим законам
но в Украине - будьте любезны...по нашим (с чужим уставом в монастырь не лезут)
повторюсь - вам их жалко - забирайте! (голосом Ю. Яковлева в образе Иоана Грозного)
А кацапами я називаю усіх, хто здався і підкорився мокшам, котрі жили у болотах "па всей мокшаніі "от Иваново до Твері на всєй теріторіі залатого кальца мокшаніі"
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Більших націоналістів ніж мадяри я не бачив. Моя дочка дуже важко було відрізнити від мадярки і тому в Будапешті з нею була кумедна історія. Вона вільно володіє українською, російською, англійською..., але не мадярською. І от в центральному зоопарку до неї звертаються мадярською, а вона відповідає англійською, що їх не розуміє. Мадяри так зверталися до неї разів з п'ять, а потім зрозуміли, що не мадярка і для них вона вже не людина
В день Трійці святої
Вам щіро бажаю,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб Віра ніколи
Вас не лишала,
Любові та МИРУ
Нині й повсякчас!
Хунгары видимо забыли сентярь 1956 гда, когда кацапы их на улицах Будапешта растреливали десятками тысяч без суда и следствия.
Тобто в Україні половецької крові дуже багато, а ще вони не кацапи.
Щодо того як вели себе угорці коли прийшли в Панонію почитайте, але тоді вони не були європейцями, бо їх основа це ханти-мансі.
Вот прикавказские и кавказские хазары собрались и гнали этих половцев с Волги пришедших аж до реки Днестр. Вот тут главный половецкий шах и попросил у венгерского короля Белы-4 защиты и король Бела-4 их, несколько миллионов половцев принял к себе в страну Хунгарию по военным соображениям. так эти миллионы половцев жить в Мадьяриии и остались.
А потом за столетия кровь перемшалась и получились венгры типа Йобика, которые не помнят массовые убийства кацапами венгров в Будапеште и по всей Венгрии десятками тысячкацапы растреливали венгров прямо на улицах не прячась от кинокамер.
Император Карл V.1554 год
Сколько языков выучил,столько же и жизней прожил.
Не мешало бы научить венгрию, как себя нужно вести в таких организациях, как НАТО, чтобы поведение венгрии было более цивилизованным, европейским.