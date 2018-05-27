 Это недопустимо, - делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной

Об этом во время субботнего заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявили делегаты от Литвы и Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из стран Вышеградской группы пытаетесь использовать НАТО как инструмент для блокирования встречи НАТО-Украина. Это недопустимо и поэтому прошу наших венгерских коллег, чтобы они способствовали тому, чтобы венгерское правительство не использовало НАТО как инструмент развязывания проблем между Украиной и Венгрией",- заявила делегат от Литвы.

Делегат от Канады заявил, что он посещал школы нацменьшинств в Украине, и там уважается право к использованию родных языков. Он подчеркнул, что не имеет ничего удивительного в том, что пересматривается внутреннее законодательство с целью пропагандирования родного языка, ведь это делается во всех странах.

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"Блокирование одной страной процесса евроатлантической интеграции Украины для нас выглядит очень проблематично и странно с политической точки зрения",- констатировал делегат ПА НАТО от Канады.

Реагируя на обвинение, представитель от Венгрии отметил, что Будапешт "всегда демонстрировал солидарность с Украиной и НАТО".

"Венгрия всегда солидаризировалась с Украиной и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и осуждает нелегальную аннексию Крыма со стороны России",- подчеркнул депутат венгерского парламента.

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Также, он заметил, что новым законом об образовании украинская власть "вместо сближения с Западом строит националистическую страну". Депутат подчеркнул, что данный закон создает много проблем для венгерского меньшинства в Закарпатье, следовательно Венгрия хочет рассчитывать на солидарность в этом вопросе со стороны Альянса.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что все сомнения будут развеяны, что позволит провести заседание Комиссии НАТО-Украина. Он отметил, что говорил на эту тему несколько дней назад с венгерским коллегой Петером Сиярто и в следующий вторник, 29 мая, поговорит об этом с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным.

"Думаю, что это спор в кругу семьи. Нужно изучить проблему и предложить решение, которое развеет всяческие сомнения. Возможно, целесообразно было бы приобщить третью сторону, которая поможет, например, генсека НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему",- констатировал Чапутович.

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Как отмечает издание, Венгрия уже в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.