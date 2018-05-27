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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:Венгрия (612) Канада (1083) Литва (1223) НАТО (5806) образование (1765) язык (3315) нацменьшинства (144) Столтенберг (551) Чапутович (22)

 Это недопустимо, - делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной

Венгрия не должна блокировать сотрудничество Украины и НАТО. Будапешт должен по-другому решать свои проблемы с Киевом, а нынешние действия Венгрии в этом направлении являются "недопустимыми".

Об этом во время субботнего заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявили делегаты от Литвы и Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из стран Вышеградской группы пытаетесь использовать НАТО как инструмент для блокирования встречи НАТО-Украина. Это недопустимо и поэтому прошу наших венгерских коллег, чтобы они способствовали тому, чтобы венгерское правительство не использовало НАТО как инструмент развязывания проблем между Украиной и Венгрией",- заявила делегат от Литвы.

Делегат от Канады заявил, что он посещал школы нацменьшинств в Украине, и там уважается право к использованию родных языков. Он подчеркнул, что не имеет ничего удивительного в том, что пересматривается внутреннее законодательство с целью пропагандирования родного языка, ведь это делается во всех странах.

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"Блокирование одной страной процесса евроатлантической интеграции Украины для нас выглядит очень проблематично и странно с политической точки зрения",- констатировал делегат ПА НАТО от Канады.

Реагируя на обвинение, представитель от Венгрии отметил, что Будапешт "всегда демонстрировал солидарность с Украиной и НАТО".

"Венгрия всегда солидаризировалась с Украиной и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и осуждает нелегальную аннексию Крыма со стороны России",- подчеркнул депутат венгерского парламента.

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Также, он заметил, что новым законом об образовании украинская власть "вместо сближения с Западом строит националистическую страну". Депутат подчеркнул, что данный закон создает много проблем для венгерского меньшинства в Закарпатье, следовательно Венгрия хочет рассчитывать на солидарность в этом вопросе со стороны Альянса.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович выразил надежду, что все сомнения будут развеяны, что позволит провести заседание Комиссии НАТО-Украина. Он отметил, что говорил на эту тему несколько дней назад с венгерским коллегой Петером Сиярто и в следующий вторник, 29 мая, поговорит об этом с главой украинской дипломатии Павлом Климкиным.

"Думаю, что это спор в кругу семьи. Нужно изучить проблему и предложить решение, которое развеет всяческие сомнения. Возможно, целесообразно было бы приобщить третью сторону, которая поможет, например, генсека НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему",- констатировал Чапутович.

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Как отмечает издание, Венгрия уже в третий раз блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3068324
 
   
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А другие делегаты в рот воды набрали? Или еще чего такого?
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Ну, видимо, это только начало. О "художествах" Орбана и его цепного Сиярты, и их любовных связях с северным лепрозорием там все прекрасно осведомлены. Просто пока решили выразить это устами двух делегатов-участников и посмотреть на адекватность мадьярских "друзей путлера".. Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 4868
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Самое интересное в ситуации,что возбухает против Украины руководство тех страны,чей народ давили танками совковые дегенераты в 56-ом в Венгрии и в 68-ом в ЧехоСловакии.Сюр.
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Более 15 тысяч трупов вытащили только из Дуная в 56-м. А сколько расстреляли, сгноили в лагерях?... Модьяры имеют очень короткую память...
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видимо давили танками и зачищали после довольно таки старательно! у нас то же голодомор, в основном, на востоке Украины был и результат на лицо Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 3781
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"Также, он заметил, что новым законом об образовании украинская власть "вместо сближения с Западом строит националистическую страну".

В Украине венгров - 0,32 %.
А в самой Венгрии, украинцев - 0,1 %.
и где в Венгрии есть школы на украинском языке обучения
Немцев в Венгрии - 1,2 % населения, и где немецкие школы
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А в чем вопрос? Пусть финансируют частные школы за счет венгерского бюджета..и учатся на мадьярском..Но почему я должен за это платить
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Пусть финансируются, но украинский язык должны знать и преподавать, а то они вообще не понимают украинский, как будто попадаешь за границу. Хрен я теперь поеду на экскурсию с заездом приграничное село на их бограч.
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Согласен. Прибывая в чужой стране, обязан знать язык страны. Тем более если живут тут.
Ещё бы паспорта двойные отменить и проверить кто там живёт на Закарпатье.
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А судьи кто? Почему Венгрии и Румынии стоит помолчать об Образовании нацменшинств в Украине

http://www.dsnews.ua/politics/rebut-sistemy-obrazovaniya-ukraina-vstupila-v-voynu-neliberalnyh-11092017145800
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ну... если так волнуются за своих-родных-любимых... никто же не против финансирования именно этих школ-садиков-мест компактного проживания...
но лучше бы по ту сторону границы... дома... и целуйте в десна!
в Венгрии живите по своим законам
но в Украине - будьте любезны...по нашим (с чужим уставом в монастырь не лезут)
повторюсь - вам их жалко - забирайте! (голосом Ю. Яковлева в образе Иоана Грозного)
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Мадяри "не бояться"... Мадяри "борзонули"... Правда, не ті, що в Україні - основна маса поняття не має про якесь протистояння... Ганяють "контрабас" мовчечки, через кордон, от і все...А проблема саме в Орбані та Сійярто... Справа в тому, що Угорщина, значним ступенем, залежить від поставок електроенергії з України. Росія "підписалася" на будівництво їм АЕС. Будує, фактично, за власний рахунок. Умови угоди засекречені, з чого можна зробить висновок, що у цих двох "рило в пуху", тобто, вони у "долі". Мені цікаво тільки одне - де мадяри будуть купувать парогенератори для АЕС? Справа в тому, що парогенератори для ВСІХ російських АЕС виготовляє Україна - у росіян уже у самих проблеми з-за цього. Вони уже закрили проект АЕС у В"єтнамі з-за неможливості продовження будівництва при відсутності парогенераторів...
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Вот поэтому ЕС должно не сопли жевать, а дать по щам Орбану та Сиярту.
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Побоюються "розколу" всередині ЕС... У них там і так "не все на мазі" - є "біленькі" і є "чорненькі". "Біленькі" вважають, що тільки вони мають право "рулить", бо в них грошей вдосталь, а "чорненькі" хочуть "і рибку з"їсти, і "хер" бочком обійти..." - і робить нічого в економіці не бажають, і одночасно хочуть, щоб з їх думкою рахувалися.... А Росія цим користується...
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Король Хунгарии Бела-4 видимо сейчас в гробу переворачивается из-за того, что когда-то пустил к себе в страну кацапско-ордынских кунов половцев.
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Але в Україні половецької крові теж повно. Так і спочатку до переходу в Панонію угорці мали в своєму складі тюркютів, тому там ніхто не перевертався.
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У українців багато хазарської крові а не полонецької. Половці прийшли на Кубань а потім в степи Півдня Русі з кацапського поволжя.
А кацапами я називаю усіх, хто здався і підкорився мокшам, котрі жили у болотах "па всей мокшаніі "от Иваново до Твері на всєй теріторіі залатого кальца мокшаніі"
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Дунай, Дунай, а, ну узнай, где чей подарок (из песни, где вышла мадьярка на берег Дуная...)
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Австро-Венгерская Империя рухнула вместе с кремлевской по окончании 1 Мировой войны
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Можем повторить,говорят в кремле.Вперед и с песней.
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А як же "весьсвітзнами"???...............................
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Джавелины чистим проверяем,снайперские винтовки Баррет тоже,что не устраиваеТ?
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Также, он заметил, что новым законом об образовании украинская власть "вместо сближения с Западом строит националистическую страну". Депутат подчеркнул, что данный закон создает много проблем для венгерского меньшинства в Закарпатье, следовательно Венгрия хочет рассчитывать на солидарность в этом вопросе со стороны Альянса. Источник: https://censor.net.ua/n3068324
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Більших націоналістів ніж мадяри я не бачив. Моя дочка дуже важко було відрізнити від мадярки і тому в Будапешті з нею була кумедна історія. Вона вільно володіє українською, російською, англійською..., але не мадярською. І от в центральному зоопарку до неї звертаються мадярською, а вона відповідає англійською, що їх не розуміє. Мадяри так зверталися до неї разів з п'ять, а потім зрозуміли, що не мадярка і для них вона вже не людина
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Мой дедушка, украинец, погиб в боях за освобождение Будапешта от фашистов, его убил немецкий снайпер, а теперь эти гады поддерживают рашистов, убивающих украинцев и аккупировавших украинские территории... Как такое возможно?
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не на тому боці ваш дєдушка воював Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 9866 якщо б совок цю війну програв, то всі ми зараз жили б набагато краще....
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***
В день Трійці святої
Вам щіро бажаю,
Щоб істинний спокій
На серці настав.
Щоб Віра ніколи
Вас не лишала,
Любові та МИРУ
Нині й повсякчас!
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А ведь до 12 века мадьяры были европейской страной, пока не приняли к себе в европейскую страну бежавших от хазар кацапских прполовцев.
Хунгары видимо забыли сентярь 1956 гда, когда кацапы их на улицах Будапешта растреливали десятками тысяч без суда и следствия.
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По́ловці - тюркомовний кочовий народ пізнього середньовіччя. У XI-XIV століттях населяли Євразійський степ від Дунаю до Іртиша (так званий Половецький степ)

Тобто в Україні половецької крові дуже багато, а ще вони не кацапи.

Щодо того як вели себе угорці коли прийшли в Панонію почитайте, але тоді вони не були європейцями, бо їх основа це ханти-мансі.
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Половці говорили половецькою мовою, що в XIII-XIV ст. була мовою міжнаціонального спілкування на теренах Золотої Орди. Вплинули на формування степових кипчацьких народів - кримських і казанських татар, казахів[1] кумиків, караїмів, ногайців та інших. Взяли участь у генезі українців[2], угорців, молдаван, румунів, росіян[2], народів Північного Кавказу, Криму, Поволжя та Середньої Азії. Найдовше половецьку ідентичність зберігали до XVIII ст. мешканці Куманської автономії в Угорщині. Інші назви - кипчаки, кумани.
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Ми українці більш хазари чим половці. А хазари з південного Кавказу на Кубані. Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 4711
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Це невірно. Самі хазари проживали в Дербенті та між Волгою і Каспієм і някого стосунку до українців не мають. Зараз найбільше хазарської крові в Астрахані. Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 6389
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Може й так, але Ви вчили свою історію, пан Алі, а я вчив свою. ! де правіша де лівіша історія хай нас пан Бог чи Аллах коли небудь розсудить.
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Я колись давно-давен біля Астрахані у степу у Кап-Ярі служив. не знаю як у самої Астрахані, але у воєному містечку кацапські люди були суками та падлами Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 8743
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Али, половци это поволжские ордынские племена, которые сбежали в Кубанские степи от кацапской мокшанской навалы, а Хазары это прикавказские люди-черкесы, которым не понзавилось, что на их земли пришли из реки Волга миллионы каких-то непонятных людей на их исконные хазарские земли на Кубани.

Вот прикавказские и кавказские хазары собрались и гнали этих половцев с Волги пришедших аж до реки Днестр. Вот тут главный половецкий шах и попросил у венгерского короля Белы-4 защиты и король Бела-4 их, несколько миллионов половцев принял к себе в страну Хунгарию по военным соображениям. так эти миллионы половцев жить в Мадьяриии и остались.
А потом за столетия кровь перемшалась и получились венгры типа Йобика, которые не помнят массовые убийства кацапами венгров в Будапеште и по всей Венгрии десятками тысячкацапы растреливали венгров прямо на улицах не прячась от кинокамер.
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Сколько языков ты знаешь,столько раз ты человек.
Император Карл V.1554 год
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Рабы любят, что бы их дрючили. (Под маркой, что они вроде что-то значат в Европе и самостоятельные).
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Есть фраза красивее.
Сколько языков выучил,столько же и жизней прожил.
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Со стороны венгрии это крайняя форма свинства, в НАТО должны поставить на место страну, которая ведет себя как животное, да еще и европейское животное.
Не мешало бы научить венгрию, как себя нужно вести в таких организациях, как НАТО, чтобы поведение венгрии было более цивилизованным, европейским.
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Какое поведение уважаемый? Они думали если кацапы кусок на Востоке отхватили то им пора Закарпатье отхватить.
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Орбан обнаглел уже окончательно. Венгры ещё 25-го мая такой демарш устроили в НАТО, что это на голову не налазит:
Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 5876

Це неприпустимо, - делегати Литви та Канади в ПА НАТО виступили проти блокування Угорщиною співпраці Альянсу з Україною - Цензор.НЕТ 9859
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто недопустимо, - делегаты Литвы и Канады в ПА НАТО выступили против блокирования Венгрией сотрудничества Альянса с Украиной
 
 
 
 
 
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