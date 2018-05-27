 Враг за сутки 28 раз открывал огонь по украинским позициям: один воин погиб, четверо - ранены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке за сутки пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 мая, опубликованной на странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 26 мая, активные боевые действия продолжались наЛуганском, Донецком и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня из различных видов оружия, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - сказано в сводке.

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"Оккупанты прибегли к провокационным действиям в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское на Луганщине. Вражеский обстрел наших позиций из минометов в районе населенного пункта Крымское подвергали опасности мирное население. В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника. Враг понес потери - 4 погибших и 5 раненых", - добавили в штабе ООС.

"Активные боевые действия в течение суток продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Южное, Красногоровка, Каменка, Широкино", - отметили в штабе.

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"Во время боевых действий за прошедшие сутки погиб один и получили ранения четыре наших военнослужащих", - констатировали в штабе.

"На днях двое военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", - добавили в штабе.