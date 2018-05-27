 Вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.
Председатель ВР выступил на круглом столе в Тбилиси, посвященном усилению сотрудничества между странами на межпарламентском уровне. Во время своего выступления он отметил насколько близка история Украины и Грузии. Спикер сказал, что во время круглого стола проговаривались более тесные форматы сотрудничества между странами. Сообщается, что в Киеве 9 июня состоится форум с участием спикеров Грузии, Молдовы, Украины, "где должно быть провозглашено начало создания Межпарламентской ассамблеи Украина-Молдова-Грузия". Посетят также это мероприятие спикеры из Литвы и Польши.
"Наши три государства имеют общее то, что часть их территории оккупирована, - это, очевидно, наиболее ключевой вопрос между нашими тремя странами. Это те вопросы, которые сочетают нас в совместной борьбе и в защите всего цивилизованного мира", - отметил Парубий. Он добавил, что проведение Украиной Парламентской ассамблеи НАТО в 2019 году - хороший знак. "И это будет важный сигнал, знак на пути в НАТО", - сказал Парубий, подчеркивая, что у Украины с Грузией не только общее прошлое и общее настоящее, но и общее будущее в НАТО и в ЕС.
Напомним, Парубий находится с визитом в Грузии 25-27 мая.
І Тролінг раші потрібен, завжди!
І не лише нам. Усьому світу?))
Світ, агов?))
Мені подобається ваше прізвище!!
А этот придурок рассказывает шо скоро может быть союз с Россией. Ага. Страна которая в клещах между Румынией членом НАТО и ЕС и между Украиной которая идёт в НАТО и ЕС, ватные олени считают что скоро придёт Россия. Млять и ведь только теряешь время с этими упоротыми совками. Конченые до ужаса. Это всё равно что надеется на соединение Украины и Швеции в одного государство. И ходят вот эти ушлёпки на полном серьёзе с надеждой что будет СССР 2.0. обсуждая в троллейбусах, маршрутках, на лавочке. И всё никак не сдохнет падаль и всё никак не уезжает на ПМЖ в свою любимую Роиссю. И вот таких даунов полный Донбасс, полна Одесская область, Приднестровье и в Молдове полно существ с диагнозом членин-путин головного мозга.
Отстояли Украину реально!! Хотя ваты там есть конечно(
Чего и вам желаем.
Бути мужніми! Слава Україні, і всім народам- слава!
Майбутнє України у євроатлантичній спільноті.
Статус «аспіранта» в НАТО вже є
Уймитесь