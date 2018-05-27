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 Политика Украины, Общество
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Все про:Грузия (3390) Парубий (1637)

 Вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами, - Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

Председатель ВР выступил на круглом столе в Тбилиси, посвященном усилению сотрудничества между странами на межпарламентском уровне. Во время своего выступления он отметил насколько близка история Украины и Грузии. Спикер сказал, что во время круглого стола проговаривались более тесные форматы сотрудничества между странами. Сообщается, что в Киеве 9 июня состоится форум с участием спикеров Грузии, Молдовы, Украины, "где должно быть провозглашено начало создания Межпарламентской ассамблеи Украина-Молдова-Грузия". Посетят также это мероприятие спикеры из Литвы и Польши.

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"Наши три государства имеют общее то, что часть их территории оккупирована, - это, очевидно, наиболее ключевой вопрос между нашими тремя странами. Это те вопросы, которые сочетают нас в совместной борьбе и в защите всего цивилизованного мира", - отметил Парубий. Он добавил, что проведение Украиной Парламентской ассамблеи НАТО в 2019 году - хороший знак. "И это будет важный сигнал, знак на пути в НАТО", - сказал Парубий, подчеркивая, что у Украины с Грузией не только общее прошлое и общее настоящее, но и общее будущее в НАТО и в ЕС.

Напомним, Парубий находится с визитом в Грузии 25-27 мая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068318
 
   
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Це національний пріорітет!!!
І Тролінг раші потрібен, завжди!
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Кацапія вважає, що має нам вказувати як діяти?
І не лише нам. Усьому світу?))
Світ, агов?))
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а хто забороняв казаті ватці "йди нахуй, покрако"?!
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а вони просто підкупають кого можуть - чи то турків чи європейців, от зараз наприклад запропонували ЄС вести торгівлю в євро у зовнішньоторгівельних розрахунках( і саме так вчинив Іран перейшовши з американського долара на євро) в обмін на непідтримку нових санкцій США https://glavportal.com/materials/rossiya-predlozhila-es-torgovat-za-evro-esli-ne-budet-novyh-sankcij/
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Больше похоже на тролинг украинцев, пока медведчуки и шуфричи собираются силами псевдо патриоты рассказывают о великом будущем.
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ничё, если придет жуля, она сразу заключит контракт по транзиту "качай или плати", сразу договориться с кауйлом на вывод войск с бамбаса в обмен на признание захерченок и забытие темы крыма, а также замораживание тем типа ес и нато.
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Самая смешная и в тоже время тупая ситуация в Молдове. Местные ватники думают что страна вступит в таможенной союз с Россией. Ну это ж нужно быть кончеными. В другой стране президенту бы задали вопрос : Ты шо мля дебил ?
А этот придурок рассказывает шо скоро может быть союз с Россией. Ага. Страна которая в клещах между Румынией членом НАТО и ЕС и между Украиной которая идёт в НАТО и ЕС, ватные олени считают что скоро придёт Россия. Млять и ведь только теряешь время с этими упоротыми совками. Конченые до ужаса. Это всё равно что надеется на соединение Украины и Швеции в одного государство. И ходят вот эти ушлёпки на полном серьёзе с надеждой что будет СССР 2.0. обсуждая в троллейбусах, маршрутках, на лавочке. И всё никак не сдохнет падаль и всё никак не уезжает на ПМЖ в свою любимую Роиссю. И вот таких даунов полный Донбасс, полна Одесская область, Приднестровье и в Молдове полно существ с диагнозом членин-путин головного мозга.
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Ну наших одеситов и др. - это не надо!
Отстояли Украину реально!! Хотя ваты там есть конечно(
Чего и вам желаем.
Бути мужніми! Слава Україні, і всім народам- слава!
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О каком приоритете всей Украины говорит Парубий, если по опросам за вступление в НАТО выступают меньше половины украинцев - 43,2%, против - 33,3%, 10,4% не принимали бы участие в таком референдуме, а 13% затруднились ответить на этот вопрос.
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Цей електорат, сконцентрований переважно в сільських районах центральної України, схильний до радикальних ідей та дій. Питання вступу чи невступу до НАТО для абсолютної більшості виборців стоїть на одному з останніх місць. Тому ніяких електоральних проблем для вступ до НАТО насправді не несе.

Майбутнє України у євроатлантичній спільноті.

Статус «аспіранта» в НАТО вже є Вступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами, - Парубий - Цензор.НЕТ 686
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И это ваша «заслуга» - Да, после Крыма Донбасса, поскольку украинцы резко изменили приоритет !
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Україна, Молдова, Грузія...дійсно, що доля трохи схожа в частині окупації росією. Але чи варто в черговий раз створювати мертвонароджену структуру, про яку говорив Парубій? Якби не було, але наш шлях з європою і НАТО. Більше чи менше хочуть в ці структури не має значення, бо іншого вибору нема.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВступление в НАТО и ЕС для Украины и Грузии являются ключевыми приоритетами, - Парубий
 
 
 
 
 
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