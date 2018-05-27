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 Украина рассчитывает на поддержку Грузии в создании автокефальной церкви, - Парубий

Украина рассчитывает на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви в стремлении украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время брифинга, находясь в Грузии по случаю празднования 100-летия Первой Республики Грузия, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Мы очень рассчитываем на поддержку и Патриарха, и Грузинской православной церкви стремления Украины и всех украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви. Надеюсь, что на уровне президента и спикера (Грузии - прим.) эта идея поддержана полностью, и я очень надеюсь, что и Патриарх эту идею поддержит", - отметил Парубий, подтвердив понимание ими важности, значения и стремление Украины к построению своей церкви.

Во время брифинга он сообщил, что планирует обсудить вопрос о поддержке автокефалии Украины и с Президентом Грузии, и с председателем парламента, и со Святейшим Патриархом Ильей II, поэтому что "поддержка грузинской православной церковью украинской автокефалии является очень важной". По его словам, эти вопросы они будут обсуждать как светская власть.

"Мы ни в коей мере не хотим вмешиваться в религиозную сферу. Мы можем только отражать интерес и желание украинцев и грузин", - сказал спикер.

Андрей Парубий отметил, что эта идея находит понимание и поддержку среди депутатов и руководства парламента Грузии, и выразил надежду, что когда будет принято решение о Томосе, то Украина получит поддержку, в том числе, и Грузинской автокефальной православной церкви.

Парубий сообщил, что с Патриархом встречалось уже много украинских иерархов с просьбой о поддержке этой идеи, но "светская власть тоже является выразителем воли миллионов украинцев".

"Мы можем только обращаться с просьбой поддержать волю и стремление украинцев и подчеркивать, которую деструктивную роль, к сожалению, на этапах российской агрессии играли некоторые представители русской православной церкви, когда фактически церковь использовалась не как религиозная организация, а как политический инструмент", - сказал он, вспомнив ситуацию,  что боевики Гиркина, первая диверсионная группа, имела место расположение в одном из православных монастырей.

Председатель Верховной Рады отметил, что, к сожалению, церковь используют как политический инструмент для пропаганды так называемого "русского мира", для пропаганды агрессии и убийства украинцев.

"И, подчеркивая этих аспектах, которые касаются светской власти и безопасности украинского государства, и безопасности каждого гражданина, мы подчеркиваем важность и необходимость создания Украинской независимой поместной автокефальной церкви, - подчеркнул он. - Наши аргументы находят понимание и поддержку, и я верю, что мы в этом году сможем дождаться этого исторического решения".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи вселенскому патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ (МП), заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреляВерховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3068316
 
   
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Ага, але хто з наших "можновладців" привітав Сакартвело зі 100-річчям утворення Незалежної демократичної республіки Грузії ..?
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гпц занимает весьма проросийскую позицию отдельно от грузинского государства. Например груз.прав. церковь не участвовала во всеправославном соборе.
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Нашими й цікавлюсь. Ваші ще в 2008-у "привітали"...
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Так ото Володимир в Києві народ хрестив, щоб через 1000 років випрошувати автокефальну церкву. Що там за секрет такий, що треба так карячитись. Може просто євреям автокефалія не світить...
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Расчитывать - хорошо. А рассчитываться - еще лучше.
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Цирк, уніат Парубій "домовляється" з грузинським православним Патріархом про українську автокефальну церкву, до якої УГКЦ, в яку ходить Парубій і яка підпорядковується Папі Римському, не буде мати ніякого відношення. Може перш ніж носа сунути в православья, нехай автокефалію для УГКЦ отримає.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости. Источник: https://censor.net.ua/n3068316
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Просити диявола (росію) стати людиною? Треба чітко розуміти, що формальна подібність вірувань УПЦ МП і УПЦ КП не говорить про близькість мирян цих церков. УПЦ МП є частиною РПЦ і тому є військовою, державною структурою росії. Грузинська церква звичайно ближче по духу, як і самі грузини. Так я бачив як родичаються грузини і українці і виявляється багато спільного. Але близькі саме грузини і українці, а не продажні політики.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина рассчитывает на поддержку Грузии в создании автокефальной церкви, - Парубий
 
 
 
 
 
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