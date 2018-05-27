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Все про:Киев (15904) Лига чемпионов (195) Крищенко (200)

 Финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле "Олимпийского" задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле входа на стадион "Олимпийский" спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты.

Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.

"На футбольном матче присутствовало около 50 тыс. граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", – сообщил он.

Как отмечается, правоохранители работали в усиленном режиме.

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"По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", – добавил Крищенко.

Он также отметил, что по состоянию на 00:35 произошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до 5 тыс. фанов "Ливерпуля" из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт "Борисполь".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26 мая в Киеве задержали двух мужчин, которые ограбили на Крещатике фанатку из Испании.

Финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле Олимпийского задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко 01
Финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле Олимпийского задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко 02
Финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле Олимпийского задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко 03
Финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле Олимпийского задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3068315
 
   
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началось... а "динамо" там каким боком?
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У нього світло пропало, а він просив дінамо-машину.
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Крищенко, в Доманевке давно был, а у двоюродной сестры Люды в Магадане.
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спамеру, это не человек, а говно, когда умерла его бабушка, тетя Еля, он даже на похороны не приехал.
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Если Х**ло поедет в к дочери в Голландию, то ваккурат очутится в Гааге.
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Тут теж один горловчанин вигукував: Динамо. Але це не заборонено, бо просто вчив це слово.
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Кричать "Динамо" в Киеве уже считается провокацией? Дожились..
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Скоро, мабуть, українською розмовляти буде "провокацією"...
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З дитячого фольклору 70-х:
"Мальчик пришел на большой стадион,
Вьікрикнул громко "Спартак чемпион".
Долго пинали холодное тело
Били ногами, но били за дело.
Багама, Багама-мама
Динамо (Киев) чемпион, Багама-мама..."
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Если мяч попал в табло,
Значит бил Сергей Шавло

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Гол с подачи Блохина
Забивает Балтача -
Это личная заслуга
Леонида Ильича
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Нету лучше игрока Леонида Буряка,
А мацковский Спартак - настоящий мудак
(Ну це вже початок 80-х) Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9054
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Во порохатство спамит! За Спартак свой обиделись Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7685. От дурни. Мы ж с Котом за мацковский Спартак писали, а не за липецкий
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Что на поле за мячи ???
Это яйца Балтачи !!!
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Сухого - для подачи углового.
Ркацители - чтобы ноги не потели.
Водочки - для обводочки.
Пивка - для рывка.
Дальше не помню. Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4620
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У кацапов конечно полное разочарование.
Стадион полный, болельщики довольны, матч открывала не Верка Сердючка,
Пётр Алексеевич трезвый, матч зрелищный.
Надежда только на английских фанатов и нашу полицию. Но кажется фанаты так расстроены, что просто улетят и всё. Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5582
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І без терактів. А то погрози ж були.
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Ну.. наша поліція.. Нацгвадія і СБУ працюють норм!!!! Так що
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Кацапы посмотрели футбол и им все равно, где это было. А у вас, поцреотизм головного мозга.
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У нас там такие спецназовцы сегодня ходили - по полной запакованные.
Что любой фанат, даже пьяный, от одного их вида сразу протрезвеет и станет тихим и шелковым.
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А отряд конной полиции... Шикарное зрелище... А кони - заглядение...
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З фб.
Alex N Alex Noyt added 4 new photos.Follow

10 hrs

"Почему весь центр перекрыли для машин? Я не могу домой\на работу проехать!", - ругаются многие многие.
Потому что любимый способ залесских устроить теракт - врезаться на машине в ничего не подозревающую толпу людей...Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2848
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Сотрудник СБУ хочет забрать у русскоговорящей матери ее дочку в Нацгвардию. Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 109

Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1332
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Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 827

Я б теж з такими СБУ-шниками пофоткалася. Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5335
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Надежда ватного быдла на провокации не оправдалась😁
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Попи мацкофського пархату, перевдягнені у труси кольорів Реалу та Ліверпуля?
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"Манчестер Юнайтед" - единственный не испанский клуб, который выигрывал еврокубок за последние 5 лет Правоохранители задержали возле "Олимпийского" 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9742

Кажется, рекорды «Реала», Зидана и Криша не побьют никогда.  https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/editors/1715009.html?utm_source=twitter&utm_medium=klim …
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Нормальная европейская страна- это обосРашка, из которой сбежал этот тупой кацапо-татарский идиот-педофил? Напишите ему, плиз, это, у меня нет аккаунта в твиттере.
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Українці вразили світ своєю жадібністю. Вболівальники кажуть, що недарма ми так погано живемо. Занадто багато жадібних людей.
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-Ай-да Перруци,ай-да маладец.Скоко раз он
выручал свою команду,и не токо свою.
(Маслаченко).
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ти ба....
так моцкалів начебто не пускали?
невже свої, українці?
от сволота...
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А кацапню жаба точит не по-детски.
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Аж кушать не могут, как их жаба точит... Особенно на кануне ЧМ. Ночей не спят....
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А шо, Могилевская в ментовку (понтовку) подаласЯ? (на 1-ом фото).
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Слава тебе Господи, что все обошлось спокойно !
Спасибо всем кто в этом принимал участие ! Вы просто молодцы !
Теперь можно пойти поспать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФинал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле "Олимпийского" задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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