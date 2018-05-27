 Финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле "Олимпийского" задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.
"На футбольном матче присутствовало около 50 тыс. граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", – сообщил он.
Как отмечается, правоохранители работали в усиленном режиме.
"По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", – добавил Крищенко.
Он также отметил, что по состоянию на 00:35 произошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до 5 тыс. фанов "Ливерпуля" из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт "Борисполь".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26 мая в Киеве задержали двух мужчин, которые ограбили на Крещатике фанатку из Испании.
"Мальчик пришел на большой стадион,
Вьікрикнул громко "Спартак чемпион".
Долго пинали холодное тело
Били ногами, но били за дело.
Багама, Багама-мама
Динамо (Киев) чемпион, Багама-мама..."
Значит бил Сергей Шавло
Забивает Балтача -
Это личная заслуга
Леонида Ильича
А мацковский Спартак - настоящий мудак
(Ну це вже початок 80-х)
Это яйца Балтачи !!!
Ркацители - чтобы ноги не потели.
Водочки - для обводочки.
Пивка - для рывка.
Дальше не помню.
Стадион полный, болельщики довольны, матч открывала не Верка Сердючка,
Пётр Алексеевич трезвый, матч зрелищный.
Надежда только на английских фанатов и нашу полицию. Но кажется фанаты так расстроены, что просто улетят и всё.
Что любой фанат, даже пьяный, от одного их вида сразу протрезвеет и станет тихим и шелковым.
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10 hrs
"Почему весь центр перекрыли для машин? Я не могу домой\на работу проехать!", - ругаются многие многие.
Потому что любимый способ залесских устроить теракт - врезаться на машине в ничего не подозревающую толпу людей...
Я б теж з такими СБУ-шниками пофоткалася.
Кажется, рекорды «Реала», Зидана и Криша не побьют никогда. https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/editors/1715009.html?utm_source=twitter&utm_medium=klim …
https://twitter.com/adagamov/status/1000464198080647169
выручал свою команду,и не токо свою.
(Маслаченко).
так моцкалів начебто не пускали?
невже свої, українці?
от сволота...
Спасибо всем кто в этом принимал участие ! Вы просто молодцы !
Теперь можно пойти поспать