 Финал ЛЧ прошел без серьезных нарушений, возле "Олимпийского" задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.

"На футбольном матче присутствовало около 50 тыс. граждан. Все прошло достаточно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона", – сообщил он.

Как отмечается, правоохранители работали в усиленном режиме.

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"По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", – добавил Крищенко.

Он также отметил, что по состоянию на 00:35 произошла полная эвакуация посетителей НСК "Олимпийский", а часть болельщиков, а это примерно до 5 тыс. фанов "Ливерпуля" из парка Шевченко уже отбыла в аэропорт "Борисполь".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 26 мая в Киеве задержали двух мужчин, которые ограбили на Крещатике фанатку из Испании.











