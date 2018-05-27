 "Совершенно секретный" скандал: администрация Обамы знала, что МН17 сбила 53-я бригада армии РФ, - американское издание "Observer"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", об этом пишет аналитик Джон Шиндлер в колонке для американского издания "Observer".

Аналитик так описывает катастрофу в которой погибли 298 бывших на борту авиалайнера людей:

"... Большинство из них умерли ужасной смертью, когда в носовом отсеке самолета взорвалась ракета. От взрыва сразу погибли пилоты и самолет быстро распался на куски, которые с высоты шести миль упали на землю. Обломки самолета и останки тел были разбросаны на 20 квадратных милях на территории Донбасса, на востоке Украины".

Хотя сейчас и ведутся дебаты о том, было ли уничтожение МН17 преднамеренным, или же это была ужасная случайность – тот факт, что ответственной стороной являются российские военные, не вызывает сомнений у тех, кто основывает свои суждения на реальном положении вещей, подчеркивает исследователь.

На основе анализа открытых данных, Международная группа следователей Bellingcat сообщила, что им удалось идентифицировать еще одного российского военного, вероятно, причастного к уничтожению малайзийского самолета в 2014 году. Речь идет о мужчине, который под именами "Орион" и "Андрей Иванович" фигурирует на записях перехваченных телефонных разговоров, опубликованных международной Общей следственной группой по расследованию катастрофы, которую возглавляет прокуратура Нидерландов, и в документах террористической группировки "ЛНР". По данным Bellingcat, это Олег Владимирович Иванников, 1967 года рождения.

Вместе с тем, информация о роли ГРУ ГШ МО РФ в произошедшей с рейсом МН17 катастрофе, оказывается, была известна уже практически сразу после того, как украинская разведка обнародовала перехваченные ей радио и телефонные переговоры. Более того, журналисты-расследователи в Германии через несколько месяцев после катастрофы смогли связать 53-ю бригаду с катастрофой - т.е. смогли то, чего якобы так и не смогла сделать американская разведка.

Такая ситуация является повод к заданию вопросов, предназначенных для американской разведки, указывает аналитик, ведь получается, что им было известно о перехваченных сигналах. Хотя администрация Обамы в свое время уполномочила разведчиков раскрыть часть полученной ими информации, связанную с сенсорами, которые отслеживали путь ракеты, следами шрапнели на обломках самолета и анализом голосовых сообщений, они имели гораздо больше информации, указывает исследователь.

Шиндлер, на основе информации, полученной от трех должностных лиц разведывательных служб США, отмечает, что Вашингтон имел информацию, включая SIGINT, которая неопровержимо свидетельствовала, что российские военные и, в частности, 53-я бригада, виновны в уничтожении самолета. Уже через пару дней после катастрофы Белый дом был проинформирован о всех ее деталях.

В то же время, администрация Обамы избрала тактику бездействия, таким образом позволив Кремлю распространять ложные сведения о своей непричастности, заявляет Шиндлер. По мнению исследователя, это свидетельствует о нежелании Обамы противостоять режиму Путина - и упущенного из-за этого нежелания времени оказалось достаточно, чтобы пропаганда Путина в деле МН17 стала более дерзкой и уверенной.

терроризма

"Цензор.НЕТ"неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", которыйпринадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.