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 Происшествия
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Все про:исчезновение (216) 14 отдельная механизированная бригада (10)

 Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них

В расположении 14-й отдельной мехбригады произошло чрезвычайное происшествие - исчезли двое военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 14-й ОМБ.

В тексте отмечается: "По обстоятельствам задержания военнослужащих отдельной механизированной бригады сообщается: вчера, 25 мая, два военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одном из опорных пунктов 30-й ОМБр на Донбассе было выявлено отсутствие военнослужащего: назначено служебное расследование, - пресс-служба бригады

В террористической организации "ЛНР" заявили, что задержали двух "дезертиров" из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые пытались перейти через серую зону. Об этом сообщает подконтрольный боевикам информационный ресурс.

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", – заявил официальный представитель "министерства обороны ЛНР" Андрей Марочко.


Источник: https://censor.net.ua/n3068313
 
 
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На России у таких вояк бы, их семьи отправили в Сибирь на поселение.
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Тем путем, что они пошли, они там же и окажутся.
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26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через "серую зону" бдительными военнослужащими Народной милиции ЛНР", - Марочко
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отмороченый может и не такое придумать
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думаю они зашли туда где их сепары и словили ... никто никуда не бегал
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На обмен, по миллиону гонорара, ну чтоб другим не повадно было.
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орки ждут наступления ВСУ на Луганск . в районе Юбилейного там где поворот на Александровку вырубили все деревья и строят серьезные укрепления.утром и вечером там летает бпла орков
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Красивый жест. Но не там и не в то время. Бог им судья.
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Навечно в "лугандон".Самое страшное наказание для любого человека.

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В зоне ответственности "Айдара" неустановленной силой из неустановленного АГСа задвухсотили двоих и ранили троих боевиков. Это просто праздник какой то.
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-- бэз доказив -- это мультик, а не праздник...
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а доказы тебе какие а?
показать жмуриков?
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А шо там в Украинском Уставе написано? -- щас не знаю -- раньше было так: в 24 часа в часть не вернулся -- 2 года дисбата + дослужить законный срок.
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генерал має йти в відставку, бо така дисципліна, хтось з керівництва має бути покараним, а якби в них були джавеліни...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них
 
 
 
 
 
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