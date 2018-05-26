 Двое военнослужащих 14-й ОМБ самовольно покинули расположение части - их местонахождение не установлено. Террористы говорят, что солдаты у них

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 14-й ОМБ.

В тексте отмечается: "По обстоятельствам задержания военнослужащих отдельной механизированной бригады сообщается: вчера, 25 мая, два военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих".

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В террористической организации "ЛНР" заявили, что задержали двух "дезертиров" из 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые пытались перейти через серую зону. Об этом сообщает подконтрольный боевикам информационный ресурс.

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", – заявил официальный представитель "министерства обороны ЛНР" Андрей Марочко.





