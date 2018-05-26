 Украина передала НАТО доклад по разработке Россией биологического и химического оружия, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз.
"Во время заседания Комитета гражданского измерения и безопасности ПА НАТО передала партнерам доклад, подготовленный нашей командой и касающийся исследований российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия", - написала И.Фриз.
По ее словам, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с применением полония и попытка убийства Сергея Скрипаля в Солсбери – это наглядный пример того, как РФ применяет оружие массового уничтожения за рубежом.
"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетание Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов. Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", - написала И.Фриз.
По ее убеждению, учитывая доклад Лорда Джоплинга необходимо ознакомление членов ПА НАТО с репортом, что фокусирует внимание также на вопросе применения химического и биологического оружия массового поражения.
"Не исключаю перспектив включения этого аспекта в заключительный доклад лорда Джоплинга, как еще одной угрозы в рамках гибридных действий России против других государств", - добавила она.
Реально!
Это настолько задело "сверхдержаву", что истеричные попытки пропагандистов приняли комичный оборот.
Так, в сети распространяются фейки о том, что якобы нашумевшие ПТРК можно приобрести в интернет-магазинах.
На самом деле, если воспользоваться поиском на втором сайте, то результат выдает две рыболовные блесны.
Учитывая склонность украинского интернет-пространства к тиражированию "зрады", стоит помнить, что это - фейки и провокации. И на самом деле применение "Джавелинов" будет под особенным контролем как ВСУ, так и американских властей.
Ранее группа "ИС" сообщала, что Javelin не дает покоя кремлевским шестеркам из "РИА Новости Украина".
Во избежание различных проблем будет необходимо предоставить контролирующим органам реестры с полными данными о пользователях, прежде всего, с личными данными
С 1 июня текущего года российские операторы сотовой связи приступят к массовому отключению анонимных абонентов от сетей. Как пишут крупные СМИ, в первый день приближающегося лета вступают в законную силу ранее принятые поправки к ФЗ-24 «О связи», которыми предполагается отключение от услуг сотовой связи ненадежных абонентов, то есть тех, чья личность не установлена. Первыми под блокировку попадут номера, зарегистрированные на ликвидированные юридические лица. В итоге без сотовой связи рискуют остаться граждане, которые продолжают пользоваться корпоративными мобильными телефонами или картами связи с безлимитным доступом к Интернету, которые также часто регистрируются именно на корпоративных клиентов. Во избежание проблем компании должны предоставить контролирующим органам реестры с полными данными о пользователях, прежде всего, с личными данными. После того, как с корпоративной анонимной связью будет покончено, операторы возьмутся за обычных абонентов, купивших свои SIM-карты без предоставления паспорта и личных данных, к чему их, к слову, обязывает все тот же закон «О связи». Проще говоря, если вы ранее приобрели SIM-карту на одной из многочисленных точек выносной торговли и пользовались услугами связи без какой-либо регистрации, готовьтесь: через неделю или немногим позднее ваш праздник «связи без обязательств» заканчивается