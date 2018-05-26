 Украина передала НАТО доклад по разработке Россией биологического и химического оружия, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз.

"Во время заседания Комитета гражданского измерения и безопасности ПА НАТО передала партнерам доклад, подготовленный нашей командой и касающийся исследований российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия", - написала И.Фриз.

Также читайте: Россия и Сирия пытаются "зачистить" места химатаки в Думе, - Госдеп США

По ее словам, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с применением полония и попытка убийства Сергея Скрипаля в Солсбери – это наглядный пример того, как РФ применяет оружие массового уничтожения за рубежом.

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетание Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов. Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", - написала И.Фриз.

Также читайте: Новые антироссийские санкции коснутся компаний, поставлявших в Сирию технологии для производства химоружия, - Хейли

По ее убеждению, учитывая доклад Лорда Джоплинга необходимо ознакомление членов ПА НАТО с репортом, что фокусирует внимание также на вопросе применения химического и биологического оружия массового поражения.

"Не исключаю перспектив включения этого аспекта в заключительный доклад лорда Джоплинга, как еще одной угрозы в рамках гибридных действий России против других государств", - добавила она.

Также читайте: Россия не сдержала обещание обеспечить утилизацию запасов химоружия в Сирии, - Госдеп США