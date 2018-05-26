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 Украина передала НАТО доклад по разработке Россией биологического и химического оружия, - Фриз

Украинская делегация в ПА НАТО подготовила доклад по разработке Россией биологического и химического оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз.

"Во время заседания Комитета гражданского измерения и безопасности ПА НАТО передала партнерам доклад, подготовленный нашей командой и касающийся исследований российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия", - написала И.Фриз.

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По ее словам, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с применением полония и попытка убийства Сергея Скрипаля в Солсбери – это наглядный пример того, как РФ применяет оружие массового уничтожения за рубежом.

"Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая это за попытки разработки вакцин. На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетание Эбола с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ. Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов. Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", - написала И.Фриз.

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По ее убеждению, учитывая доклад Лорда Джоплинга необходимо ознакомление членов ПА НАТО с репортом, что фокусирует внимание также на вопросе применения химического и биологического оружия массового поражения.

"Не исключаю перспектив включения этого аспекта в заключительный доклад лорда Джоплинга, как еще одной угрозы в рамках гибридных действий России против других государств", - добавила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068312
 
   
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путлер мог стать химиком, но предпочёл разведку Украина передала НАТО доклад по разработке Россией биологического и химического оружия, - Фриз - Цензор.НЕТ 8060
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Российская пропаганда не оставляет попыток дискредитировать факт предоставления США Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Это настолько задело "сверхдержаву", что истеричные попытки пропагандистов приняли комичный оборот.

Так, в сети распространяются фейки о том, что якобы нашумевшие ПТРК можно приобрести в интернет-магазинах.

На самом деле, если воспользоваться поиском на втором сайте, то результат выдает две рыболовные блесны.

Учитывая склонность украинского интернет-пространства к тиражированию "зрады", стоит помнить, что это - фейки и провокации. И на самом деле применение "Джавелинов" будет под особенным контролем как ВСУ, так и американских властей.

Ранее группа "ИС" сообщала, что Javelin не дает покоя кремлевским шестеркам из "РИА Новости Украина".
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вот где демократы Україна передала НАТО доповідь щодо розробки Росією біологічної та хімічної зброї, - Фріз - Цензор.НЕТ 2653
Во избежание различных проблем будет необходимо предоставить контролирующим органам реестры с полными данными о пользователях, прежде всего, с личными данными

С 1 июня текущего года российские операторы сотовой связи приступят к массовому отключению анонимных абонентов от сетей. Как пишут крупные СМИ, в первый день приближающегося лета вступают в законную силу ранее принятые поправки к ФЗ-24 «О связи», которыми предполагается отключение от услуг сотовой связи ненадежных абонентов, то есть тех, чья личность не установлена. Первыми под блокировку попадут номера, зарегистрированные на ликвидированные юридические лица. В итоге без сотовой связи рискуют остаться граждане, которые продолжают пользоваться корпоративными мобильными телефонами или картами связи с безлимитным доступом к Интернету, которые также часто регистрируются именно на корпоративных клиентов. Во избежание проблем компании должны предоставить контролирующим органам реестры с полными данными о пользователях, прежде всего, с личными данными. После того, как с корпоративной анонимной связью будет покончено, операторы возьмутся за обычных абонентов, купивших свои SIM-карты без предоставления паспорта и личных данных, к чему их, к слову, обязывает все тот же закон «О связи». Проще говоря, если вы ранее приобрели SIM-карту на одной из многочисленных точек выносной торговли и пользовались услугами связи без какой-либо регистрации, готовьтесь: через неделю или немногим позднее ваш праздник «связи без обязательств» заканчивается
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина передала НАТО доклад по разработке Россией биологического и химического оружия, - Фриз
 
 
 
 
 
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