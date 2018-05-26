 Турция заставила Россию заплатить ей 1 миллиард долларов - за перерасчет цены на газ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на агентство Anadolu.
Такое заявление сделал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турция и Россия достигли соглашения по скидке на газ, поставленный российской стороной в 2015 и 2016 годах. "По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процента на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно один миллиард долларов, будет возвращена Турции", - сказал он.
Эрдоган напомнил, что Турция потребовала у России скидку на природный газ в 2015 году. Москва отказалась удовлетворять это требование. После этого Анкара обратилась в Международный арбитраж.
Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является альтернативой российскому проекту "Турецкий поток", будет запущен12 июня нынешнего года. Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем - в Европу.
Вы ничего не понимаете в геодзюдо и многоходовочках...Хитрый план,короче...
Ванюшки, ну зачем вы воровали турецкий газ??
Вот платите теперь.....
В День России запустят газопровод в обход России
Строительством сухопутного участка займется совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S. Ее создадут на паритетной основе.
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00:01 - 21 мая
Шампур в спину
Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
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Газпром и турецкая Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (Botas) подписали также документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям поставки российского газа турецким потребителям. Разбирательство прекратят в ближайшее время.
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
Ось що нам/вам потрібно знати про "Турецький потік".
Ну і решта не завадить...