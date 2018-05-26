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Все про:Газ (8834) Россия (69416) Эрдоган (380)

 Турция заставила Россию заплатить ей 1 миллиард долларов - за перерасчет цены на газ

Турция получит от России выплаты за счет скидки на природный газ в размере одного миллиарда долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на агентство Anadolu.

Такое заявление сделал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция и Россия достигли соглашения по скидке на газ, поставленный российской стороной в 2015 и 2016 годах. "По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процента на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно один миллиард долларов, будет возвращена Турции", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что Турция потребовала у России скидку на природный газ в 2015 году. Москва отказалась удовлетворять это требование. После этого Анкара обратилась в Международный арбитраж.

Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является альтернативой российскому проекту "Турецкий поток", будет запущен12 июня нынешнего года. Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем - в Европу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3068311
 
   
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Так благодаря УКРАИНЕ, что она выиграла у раиси процесс, против Газпрома, теперь по той же формуле видать и Турки "подкорректировали" старую оплату
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реальность вяличия, но мне их не жаль, они сами вырастили это, великого пистеца.
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по ходу, кремлины, после некоторых решении Международных арбитражов, будет от этих арбитражов открещиватся - как говорится, да ну нахрен, так пенсионеры вообше без пенсии останется.
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Ну так парашу Турция нужна как воздух.А Украине параша ничего не заплатит.Украина для параши не существует и запад держит нас в заначке,на случай откупиться от хуйла .
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Якби Ердоган заборонив би в'їзд кацапам до Туреччини у високий сезон, всі інші залюбки доплачували за тури аби не бачити там кацапів.
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Хуйло делает скидки за давно поставленный в Турцию газ.

Вы ничего не понимаете в геодзюдо и многоходовочках...Хитрый план,короче...

Турция получит от России выплаты в размере миллиарда долларов за счет скидки на поставленный в 2015-2016 годах газ , - Эрдоган - Цензор.НЕТ 9568
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Турция получит от России выплаты в размере миллиарда долларов за счет скидки на поставленный в 2015-2016 годах газ , - Эрдоган - Цензор.НЕТ 7445

Ванюшки, ну зачем вы воровали турецкий газ??
Вот платите теперь.....
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Компания «Газпром» и правительство Турции подписали документы о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям. Об этом сообщает «Интерфакс».
Строительством сухопутного участка займется совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S. Ее создадут на паритетной основе.
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Материалы по теме

00:01 - 21 мая
Турция получит от России выплаты в размере миллиарда долларов за счет скидки на поставленный в 2015-2016 годах газ , - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2970
Шампур в спину
Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану
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Газпром и турецкая Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (Botas) подписали также документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям поставки российского газа турецким потребителям. Разбирательство прекратят в ближайшее время.
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за будущий газопровод через Турцию, хотя версия что по процессу Украны против Газпрома, эти то же пересчитали старые поставки, то же может существовать...
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По мистическому совпадению сегодня же подписали соглашение о строительстве второй транзитной ветки "Турецкого потока"... Туреччина отримає від Росії виплати в розмірі мільярда доларів за рахунок знижки на поставлений в 2015-2016 роках газ, - Ердоган - Цензор.НЕТ 913
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По мистическому совпадкнию,фашистская харя идет на куй)
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"Турецкий поток" не окупится в течение почти полувека, даже не учитывая инфляцию. (...) "Северный поток" не вернет вложенных денег на протяжении 20 лет - а транзит через Украину будет продолжаться. Зато подрядчики получат свои деньги".

https://www.svoboda.org/a/29244966.html

Ось що нам/вам потрібно знати про "Турецький потік".

Ну і решта не завадить...
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Аналісти прям все на півстоліття вперед підрахували. Тут ніхто не знає що через 10 років буде.
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Пусть вначале Осетию вернут, а после тявкают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция заставила Россию заплатить ей 1 миллиард долларов - за перерасчет цены на газ
 
 
 
 
 
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