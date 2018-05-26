 Турция заставила Россию заплатить ей 1 миллиард долларов - за перерасчет цены на газ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на агентство Anadolu.

Такое заявление сделал президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция и Россия достигли соглашения по скидке на газ, поставленный российской стороной в 2015 и 2016 годах. "По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25 процента на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно один миллиард долларов, будет возвращена Турции", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что Турция потребовала у России скидку на природный газ в 2015 году. Москва отказалась удовлетворять это требование. После этого Анкара обратилась в Международный арбитраж.

Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является альтернативой российскому проекту "Турецкий поток", будет запущен12 июня нынешнего года. Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем - в Европу.

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