 Британские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии того, что сейчас творится в парке,разместил украинский журналист Александр Федченко на своей странице в Фейсбуке.
По словам Федченко, в парке достаточно урн, однако весь мусор европейцы бросали под ноги. Он пишет, что в парке есть даже совсем пустые урны.
Приехало быдло и как принято у быдла насрало где только могло.
Но быдло привезло и оставило много денег, должно хватить и на уборку и на прибыль.
Певно для наших комунальників це шок? Не думаю, на день міста теж відвідувачів не менше, то ж не треба жалітись.
А чморить іноземців треба!! Хай знають, що нашу територію треба поважать.
За рівнем ресторанів- перфектне, за рівнем історичності- теж суперове, суб'єктивно набагато цікавіше Праги та інших міст.
То ж . Окрім розпіареноі темою про житло?
Усі піднімають ціни, коли такі події. І хай погорять ті, хто їх завищив, бо завше є альтернатива. Багато киян розмістили у себе вдома безкоштовно
В ольгіно стажируєшся?
а на 2й фотке выжрат ящик Heineken, за то какой то ватан может колы выпить там вроде как пол бутылки
Ніпрощо(
Прибереться сміття і забудеться!
А от те, що фінал чемпіонів був розкішний- пам'ятатимуть!