 Британские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии того, что сейчас творится в парке,разместил украинский журналист Александр Федченко на своей странице в Фейсбуке.

По словам Федченко, в парке достаточно урн, однако весь мусор европейцы бросали под ноги. Он пишет, что в парке есть даже совсем пустые урны.





