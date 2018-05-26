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Все про:Киев (15904) Лига чемпионов (186) мусор (392) фанаты (369)

 Британские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора. ФОТО

Европейские футбольные фанаты,приехавшие болеть за свою команду на финал Лиги Чемпионов в Киев, оставили после себя горы мусора в центральном парке имени Шевченко; конкретно в этом парке располагалась фан-зона для англичан, болельщиков "Ливерпуля".

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии того, что сейчас творится в парке,разместил украинский журналист Александр Федченко на своей странице в Фейсбуке.

По словам Федченко, в парке достаточно урн, однако весь мусор европейцы бросали под ноги. Он пишет, что в парке есть даже совсем пустые урны.

Британские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора 01
Британские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора 02
Британские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора 03

Источник: https://censor.net.ua/n3068310
 
   
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Бывает. Такое происходит на всех публичных мероприятиях. Это плата за прибыль которую получили многие Киевские бизнесы😄
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Ну ребята, форс-мажор. С пониманием относитесь. Нужно было уборщиков побольше нанимать, включая мусороуборочные машины, и не допускать такого в принципе.
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А вы что думали, приедут принц с принцессой и будут нюхать цветочки под Моцарта?
Приехало быдло и как принято у быдла насрало где только могло.
Но быдло привезло и оставило много денег, должно хватить и на уборку и на прибыль.
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Люди приехали отдыхать и отдыхать так, как привыкли. А еще они за это заплатили и еще заплатят городу с лихвой.
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Можно заплатить за туалет, но совсем не обязательно гадить мимо унитаза.
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цікаво, а що ви скажете про те бидло, яке в Умані щороку таке сміттєзвалище влаштовує?
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Ну давайте об'єктивно- Київ не найчистіше місто, хоча підготували непогано.
Певно для наших комунальників це шок? Не думаю, на день міста теж відвідувачів не менше, то ж не треба жалітись.
А чморить іноземців треба!! Хай знають, що нашу територію треба поважать.
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для цього треба з початку себе поважати і організовувати подібні заходи так, щоб гості почували що, про них турбуються за ті грубі гроші, які вони заплатили за все.
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А вони заплатили за те що за ними приберуть????? Дуже сумніваюсь.
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чморить іноземців?))) Їх що мало цінами зачморили?
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Якими власне? Ви моніторили? Київ найдешевше місто европи.
За рівнем ресторанів- перфектне, за рівнем історичності- теж суперове, суб'єктивно набагато цікавіше Праги та інших міст.
То ж . Окрім розпіареноі темою про житло?
Усі піднімають ціни, коли такі події. І хай погорять ті, хто їх завищив, бо завше є альтернатива. Багато киян розмістили у себе вдома безкоштовно
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А це мабуть ще один з тих, хто зніме останну світину, тільки б "біднесеньким" європейцям було добре. Комплекс меньшовартості перед кацапами замінили таким же тільки перед європейцями, та ще й хизуються цим, та повчають усіх хто не хоче плазувати перед "цивілізацією".
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гм, ну ти і бовдур, глянь краще на нікчемний рівень притоку туристів до України. Не комплекс, а адекватне сприйняття реальності.
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Сербін, ти дебіл? Приїдь у Київ, меншовартісний, ти наш- побачиш)
В ольгіно стажируєшся?
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Судя по оставленному мусору это были пидерпульцы !
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Подождите еще что будет после игры. Английские болельщики любители устраивать истеричные погромы после поражений.
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Нафіга вам, кацапам, перейматись такими дрібницями. Вам час нарощувати виробництво вазіліну, бо можуть бути відразу декілька вироків міжнародних судів, де без вазіліну вам не обійтись
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Это вы не видели, что творит английское быдло на своих стадионах, парках, пляжах, даже в электричках! А вот я видел, это реально жуть. Наше народ Украины, пусть с поправкой на даунбас и лугандонию, не в пример культурнее и воспитаннее. Впрочем, болельщики не в счет.
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Таке європейске лайняче свинство це традиційна річ. Я постійно таке бачив між крісел першого та бізнес класів, (економ виходять останніми), так що це вони не спеціально в Києві наговнячити, це вони скрізь такі. (а може де роблять зауважень?).
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щоб свинячити потрібно мати кошти, у європейців їх доста, у пересічного українця після сплати комунальних рахунків, витрат на їжу, свинячити вистачає ледь-ледь
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Щоб свинячити треба бути в першу чергу свинею, а свиня багнюку знайде скрізь, тому це в першу чергу ознака низької культури, та поваги до країни та народу який приймає їх.
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Ну скажемо так, серед вболівальників футболу культурних людей не дуже багато
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кстати, многие думают что у европейцев существует секретная технология хороших дорог, то что они не сходят после зимы это да, но постройте в гугле маршрут через европу - в германии будет ремонтов больше чем в польше, а у нас вообще может не быть. чем богаче страна тем больше они имеют возможность дороги перекладывать. даже "вечные" бетонные дороги в венгрии видел как пошли волнами и трещинами, бо ремонтировать все равно надо, а это бешенные деньги. а в словении или словакии (кто там победнее) почти все как у нас, расслабляться нельзя, можно яму словить (не касается автомагистралей которые видимо финансирует ЕС).
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То оце такі вони - європейські цінності?
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нихера се свинство, я такого еще не видел Британські вболівальники залишили після себе в київському парку Шевченка гори сміття - Цензор.НЕТ 3298
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та обычное свинство, в 2000-х на концерте Арии в Дворце Спорта был, такая же картина после концерта. Убирать надо вовремя. Во всех странах так
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свят-свят такое говорить, то ж было.....было но прошло. Но вопрос другой, а почему так? Страна чище была
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ты знаешь, сейчас подумал и вспомнил, как наши люди свинячат на маевках, ничем не лучше да..
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Это нужно показывать всем любителям рассказывать про то как мы должны не ударить лицом в грязь перед цивилизованной Европой. Интересно, а что скажут на это те идиоты которые собирались к себе в дом пускать пожить на халяву ну очень бедных европейских болельщиков? Подозреваю, что у них в квартирах срач не меньший.
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Ну і фіг с того приберуть двірники сміття, головне щоб не ламали, а туристичний потік це плюси для країни.
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а хтось чогось другого чекав? )))) Думали приїдуть до вас джентльмени і леді і будуть чай з кексами пити )))) Добре шо хоть не спалили парк ))) Таке робиться в любій європейській країні на тих же матчах, просто вам це показують, то шо європейці не люблять це показувати на весь світ, прибрали за день і все норм.
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Никто не уважает того, кто сам себя не уважает...
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там на 1й фотке чел вообще ссыт под дерево и водка с право похоже на Хортицю
а на 2й фотке выжрат ящик Heineken, за то какой то ватан может колы выпить там вроде как пол бутылки
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так украинцы ж европейцы, должны знать почему они свинячат это обычное дело на подобных мероприятиях, никто не бежит через толпу чтобы выбросить окурочек в урну, все кидают себе под ноги, потому что народу много
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Навіть ліньки тобі, кацапу, вдповідати. Гості з Європи були, відпочили, погуляли... Кацапам щось не так? Ну зїжте ще лайна, може стане леше Британські вболівальники залишили після себе в київському парку Шевченка гори сміття - Цензор.НЕТ 4543
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Тема/ треш
Ніпрощо(
Прибереться сміття і забудеться!
А от те, що фінал чемпіонів був розкішний- пам'ятатимуть!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБританские болельщики оставили после себя в киевском парке Шевченко горы мусора. ФОТО
 
 
 
 
 
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