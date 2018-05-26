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 Крымчанку, обвиняемую в дезертирстве, задержали в пункте пропуска на границе с оккупированным полуостровом, - Госпогранслужба

26 мая украинские пограничники задержали на админгранице с оккупированным с Крымом жительницу полуострова, которая находится в розыске за дезертирство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, 39-летнюю женщину задержали ночью на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", когда она направлялась из Крыма на материковую часть Украины.

"Во время проверки документов пограничники установили, что, в соответствии с базой данных, гражданка разыскивается правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 408 (дезертирство)", - говорится в сообщении.

Как утверждают пограничники, задержанная проходил службу в воинской части Вооруженных сил Украины на территории Крыма, "но после российской аннексии полуострова не явилась в свою часть, которая была перемещена на материк".

Пограничники передали ее Национальной полиции Украины. Имя крымчанки не разглашается. Ее позиция по задержанию на данный момент неизвестна".

Также читайте: Объявлены в розыск почти 6 тысяч военнослужащих, оставшихся в оккупированном Крыму, - полиция АР Крым

Источник: https://censor.net.ua/n3068306
 
   
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"Ее позиция по задержанию на данный момент неизвестна"(с) Источник: https://censor.net.ua/n3068306
Ну, если красивая... и размер бюстгальтера 5-й, то я могу предположить её позицию, с высокой долей вероятности.
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Ссать на ее позицию. Морду в пол. Руки за голову. Ноги шире ширины плеч.
Рутина...
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Українських громадян не міняють, тому цей коментар лише для зрадоботів.
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Подасть паскуда офіційну заяву про вихід з громадянства, позбавимо, а потім на обмін!
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Не має значення, що вона жінка. Порушивши присягу вона заробила собі кримінальну статтю.
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На шо она надеялась? Что её нет в базе? Расстрелять шпиёнку.
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Скандальная реклама "Газпрома" в Киеве: УЕФА говорит, что все законно Крымчанку, обвиняемую в дезертирстве, задержали в пункте пропуска на границе с оккупированным полуостровом, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1099 /

Барыги бабло заплатили ...и все законно ...
(Ранее киевские власти заверяли, что договорилась с УЕФА о демонтаже рекламы "Газпрома" на финале Лиги чемпионов в Киеве.)
страна не пуганных идиотов.
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Відпиляти тупою пилою. Маємо час і натхнення.))
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Не мэлить дурныць, я там постоянно ездил, там очень корректные пограничники стоят.
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привет остольным, думали забудет, подождите, ещё Украина в ЕС и в НАТО вступит - прщай Европа и да Турция тоже помогут отлавливать преступников - для предателей Мир сужается.
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Є ще Сомалі, КНДР, Південний Судан...
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ну туда пока может ехать, хотя судья по всему КНДР уже не будет
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А че реклама Грязьпрома вылезла? Лолита за свои слова не отвечает?
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Мож у нее просто самоволка? Ну типа бухнула, в запой ушла, то-се, похмел...Может в часть ехала? От очнулась, глянула на часы, календарь там,-мама дарагая! И как ломанулась в часть! А вы сразу редиска...
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То есть, протрезвела только сейчас ~20 мая 18 года, уже больше 4 лет в себя не приходила. Это ж около нее и какой-то потентный оккупант был Кримчанку, яку звинувачують у дезертирстві, затримано в пункті пропуску на кордоні з окупованим півостровом, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5573, походу ей орден за подрыв нападениеспособности страны-агрессора положен
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В годы Сталина,таких дезертиров расстреливали,она может на зоне почитать про деяния Сталина. Кримчанку, яку звинувачують у дезертирстві, затримано в пункті пропуску на кордоні з окупованим півостровом, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 835
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В годы Сралена с Гитлером за руку не здоровались, не торговали с ним и по телефону с ним не общались во время войны
Кримчанку, яку звинувачують у дезертирстві, затримано в пункті пропуску на кордоні з окупованим півостровом, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7370
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрымчанку, обвиняемую в дезертирстве, задержали в пункте пропуска на границе с оккупированным полуостровом, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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