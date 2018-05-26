 Крымчанку, обвиняемую в дезертирстве, задержали в пункте пропуска на границе с оккупированным полуостровом, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, 39-летнюю женщину задержали ночью на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак", когда она направлялась из Крыма на материковую часть Украины.

"Во время проверки документов пограничники установили, что, в соответствии с базой данных, гражданка разыскивается правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 408 (дезертирство)", - говорится в сообщении.

Как утверждают пограничники, задержанная проходил службу в воинской части Вооруженных сил Украины на территории Крыма, "но после российской аннексии полуострова не явилась в свою часть, которая была перемещена на материк".

Пограничники передали ее Национальной полиции Украины. Имя крымчанки не разглашается. Ее позиция по задержанию на данный момент неизвестна".

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