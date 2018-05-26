 Суд арестовал на два месяца Гончара, подозреваемого в убийстве депутата черкасского облсовета Гуры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Крапива".
Сосновский районный суд Черкасс в субботу арестовал Гончара на два месяца.
Из зала суда под усиленным конвоем подозреваемого отправили в СИЗО.
По фабуле уголовного производства, озвученной в зале суда, 24 мая подозреваемый около 17.40 на собственном автомобиле прибыл в здание по ул. Крещатик 221. Зайдя в офисное помещение Гончар, вооруженный пистолетом ТТ и гранатой, приказал сотрудникам офиса покинуть помещение и остался разговаривать с Сергеем Гурой. Когда в кабинет зашел водитель-охранник депутата, нападавший приказал последнему сесть и не выходить.
На основании неприязненных отношений во время разговора, которые возникли на основе совместного ведения деловых дел, нападающий произвел три выстрела в депутата, после чего последний погиб на месте.
Водитель охранник в это время успел выбежать из кабинета, а затем нанес нападающему ранения из пневматического оружия в шею. Нападающий потерял сознание вследствие ранения и был задержан работниками полиции.
Как сообщалось, 24 мая депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе.
Впоследствии в "Батькивщине" официально подтвердили убийство депутата Сергея Гуры.
В полиции сообщили, что злоумышленник, который устроил стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем.
Отмечалось, что подозреваемый в убийстве черкасского депутата был его знакомым. 25 мая мужчине, подозреваемому в убийстве Гуры, объявили о подозрении.
но пора депутатам всех мастей задуматся что творят,
розенблатовцы все. Может ответка прилетает не просто так.
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Дєловиє дєла. Капєц! Шо за "дєловиє дєла"?
Хочу запропонувати інший вираз, - "обдєливать дєлішкі".