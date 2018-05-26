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Все про:Черкассы (543) Гура (1)

 Суд арестовал на два месяца Гончара, подозреваемого в убийстве депутата черкасского облсовета Гуры

Подозреваемому в убийстве депутата Черкасского облсовета и экс-заместителя мэра Черкасс Сергея Гуры Николаю Гончару избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Крапива".

Сосновский районный суд Черкасс в субботу арестовал Гончара на два месяца.

Из зала суда под усиленным конвоем подозреваемого отправили в СИЗО.

По фабуле уголовного производства, озвученной в зале суда, 24 мая подозреваемый около 17.40 на собственном автомобиле прибыл в здание по ул. Крещатик 221. Зайдя в офисное помещение Гончар, вооруженный пистолетом ТТ и гранатой, приказал сотрудникам офиса покинуть помещение и остался разговаривать с Сергеем Гурой. Когда в кабинет зашел водитель-охранник депутата, нападавший приказал последнему сесть и не выходить.

На основании неприязненных отношений во время разговора, которые возникли на основе совместного ведения деловых дел, нападающий произвел три выстрела в депутата, после чего последний погиб на месте.

Водитель охранник в это время успел выбежать из кабинета, а затем нанес нападающему ранения из пневматического оружия в шею. Нападающий потерял сознание вследствие ранения и был задержан работниками полиции.

Как сообщалось, 24 мая депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе.

Впоследствии в "Батькивщине" официально подтвердили убийство депутата Сергея Гуры.

В полиции сообщили, что злоумышленник, который устроил стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем.

Отмечалось, что подозреваемый в убийстве черкасского депутата был его знакомым. 25 мая мужчине, подозреваемому в убийстве Гуры, объявили о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3068305
 
 
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А от мені убієнного депутата якось зовсім і не жаль...ну от не жаль,і все...
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Кабзона ведут в овощной отдел...... "Как я рад......." (с) Суд арестовал на два месяца Гончара, подозреваемого в убийстве депутата черкасского облсовета Гуры - Цензор.НЕТ 1003

Суд арестовал на два месяца Гончара, подозреваемого в убийстве депутата черкасского облсовета Гуры - Цензор.НЕТ 9513
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наверное из травматического.. Из пневматического разве что воздушные шарики лопать )))
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з пневмата - у разі влучання в скрону або потилицю (під основу черепа) смерть протягом доби гарантована.
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Конкретные делали дела пока неизвестны,
но пора депутатам всех мастей задуматся что творят,
розенблатовцы все. Может ответка прилетает не просто так.
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На основании неприязненных отношений во время разговора, которые возникли на основе совместного ведения деловых дел Источник: https://censor.net.ua/n3068305
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Дєловиє дєла. Капєц! Шо за "дєловиє дєла"?
Хочу запропонувати інший вираз, - "обдєливать дєлішкі".
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