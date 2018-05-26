 В Болгарии прошли реабилитацию 75 украинских воинов, - Порошенко

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время совместной с Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В течение последних лет 75 военнослужащих Украины прошло оздоровление в Болгарии. А уже 9 июня будут принимать очередную группу украинских военных в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии. Это есть классическая форма эффективного сотрудничества", - сказал Порошенко.
Глава государства поблагодарил Болгарии за такое сотрудничество.
Сегодня с визитом в Украине находится премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Пєця може,
Пєця може,
Все що завгодно...
...а то, всё Плиска, да Плиска -- дерьмовый коньяк...
Странно! ...аж...
Петька, Петька, где твоя улыбка..Полная задора и огня
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Тому ти зрадоботний брехун.
Позиции украинских войск в районе Марьинки всегда были уязвимым местом на линии разграничения. В значительной степени - из-за слишком близкого расположения населенного пункта к передовой. Любое обострение ситуации опасно для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Неслучайно украинские подразделения, которые держат здесь оборону, стараются не отвечать на провокационные обстрелы со стороны оккупантов, чтобы не подвергать опасности местных жителей.
Однако это не останавливает боевиков. И вот, отчаявшись получить от ВСУ ответ на свои провокационные действия, они решили сами организовать постановочный обстрел Донецк, чтобы потом обвинить в этом наших военных. Для этого была создана мобильная минометная группа из пяти минометов калибра 120 мм.
Чтобы не привлекать внимание шумом двигателей автомобилей, перемещение минометов на исходную позицию осуществлялось вручную, скрытно, в темное время суток. Несколько боевиков тянули минометы на колесном ходу, словно лошади в упряжке. Устанавливали их в «серой» зоне, на удаленно от своих позиций, чтобы случайно не «засветиться» перед наблюдателями ОБСЕ. План был прост: развернуть минометы в сторону Донецка и осуществить показательный обстрел мирного населения, проживающего в населенных пунктах Трудовское и Александровка. В это же время пригласить на свои позиции тележурналистов из пророссийских каналов и снять картинку обстрела мирного населения украинскими войсками. Такой сценарий оккупанты уже неоднократно реализовывали на этом участке обороны.
Однако коварные планы врага потерпели фиаско. Наблюдатели подразделения, которое держит здесь оборону, заметили необычное движение со стороны российских наемников и доложили командованию. Участок взяли под усиленный надзор, а к подозрительному месту отправилась разведывательная группа.
- Как выяснилось, минометы были развернуты во дворах полуразрушенных нежилых зданий на окраине Марьинки, - говорит майор Андрей. - Возле них выставили охрану из четырех боевиков. Вероятно, минометные расчеты оккупантов должны были подтянуться к этому месту непосредственно перед открытием огня. Наши разведчики действовали решительно. Бесшумно подойдя к месту расположения минометов, они не обнаружили охрану: она находилась в одном из домов. Бойцы установили наблюдение. Между тем, было принято решение забрать минометы и доставить их на наши позиции. Вывозили их в несколько этапов. Сначала перепрятали в соседних дворах, потом перетащили еще ближе к нашим позициям, а позже доставили непосредственно в расположение подразделения. В течение трех часов все минометы были доставлены в наш тыл, и группа вернулась обратно в полном составе.
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