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 Общество
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Все про:Болгария (311) лечение (570) реабилитация (181)

 В Болгарии прошли реабилитацию 75 украинских воинов, - Порошенко

Украина и Болгария активно сотрудничают в направлении оздоровления и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время совместной с Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних лет 75 военнослужащих Украины прошло оздоровление в Болгарии. А уже 9 июня будут принимать очередную группу украинских военных в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии. Это есть классическая форма эффективного сотрудничества", - сказал Порошенко.

Глава государства поблагодарил Болгарии за такое сотрудничество.

Сегодня с визитом в Украине находится премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Также читайте: Болгария является надежным партнером Украины в наших европейских отношениях, - Порошенко после встречи с премьером Борисовым

Источник: https://censor.net.ua/n3068303
 
   
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Подожди, скоро начнет про окоты и удои вещать. Пэрэмог больше не намечается
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Ваш песимізм недоречний! Петро мадьдівський завше знайде привід попіаритись
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Отнюдь, это реализм. Хотя, пэтя и отьезд миллионов украинцев может превратить в радость. Типа безвиз
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Так, так він такий:
Пєця може,
Пєця може,
Все що завгодно...
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Не знаю как насчет надоев, но все ленточки на детских утренниках страны точно его...
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А якщо крім нього порахувати ніхто не зумів..? В Болгарии прошли реабилитацию 75 украинских воинов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5021
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Черговий здобуток рошена? Авжеж, це ж відбулося лише завдячуючи йому
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А самі болгари вважають українців окупантами на своїй землі, бо дивляться російське телебачення.
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Шо! -- украинцы, в Болгарии, уже тоже вежливые и зелёные человечки? *)
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Вже давно є, бо купують нерухомість у Болгарії.
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не кури дрянь У Болгарії пройшли реабілітацію 75 українських воїнів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5055
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-- вот это другое Дело!
...а то, всё Плиска, да Плиска -- дерьмовый коньяк...
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не знает уже на чём попиарится гнида путинская.
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Но 75 воинов прошли реабилитацию? -- и даже Порошенко не помешал...
Странно! ...аж...
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Кроссворд. Убийца 12298 мирных граждан?
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Минобороны рф: подозреваемые в манипуляциях с "Буком" офицеры давно уволены - опаньки, тоисть клонит на то что мол какои то генерал самовольно манипулировал оружием, хм, так получается срусня не контролирует своё оружие, то это озночает - меняем на окарачку и не более.
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а ты все удивляешься? европеец, шо с тебя взять, кроме анализов
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Через некоторое время баннер все же повесили.
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Тому ти зрадоботний брехун.
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У населенного пункта Марьинка была проведена успешная операция, сорвавшая планы оккупантов по постановочному обстрелу Донецка.

Позиции украинских войск в районе Марьинки всегда были уязвимым местом на линии разграничения. В значительной степени - из-за слишком близкого расположения населенного пункта к передовой. Любое обострение ситуации опасно для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Неслучайно украинские подразделения, которые держат здесь оборону, стараются не отвечать на провокационные обстрелы со стороны оккупантов, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Однако это не останавливает боевиков. И вот, отчаявшись получить от ВСУ ответ на свои провокационные действия, они решили сами организовать постановочный обстрел Донецк, чтобы потом обвинить в этом наших военных. Для этого была создана мобильная минометная группа из пяти минометов калибра 120 мм.

Чтобы не привлекать внимание шумом двигателей автомобилей, перемещение минометов на исходную позицию осуществлялось вручную, скрытно, в темное время суток. Несколько боевиков тянули минометы на колесном ходу, словно лошади в упряжке. Устанавливали их в «серой» зоне, на удаленно от своих позиций, чтобы случайно не «засветиться» перед наблюдателями ОБСЕ. План был прост: развернуть минометы в сторону Донецка и осуществить показательный обстрел мирного населения, проживающего в населенных пунктах Трудовское и Александровка. В это же время пригласить на свои позиции тележурналистов из пророссийских каналов и снять картинку обстрела мирного населения украинскими войсками. Такой сценарий оккупанты уже неоднократно реализовывали на этом участке обороны.

Однако коварные планы врага потерпели фиаско. Наблюдатели подразделения, которое держит здесь оборону, заметили необычное движение со стороны российских наемников и доложили командованию. Участок взяли под усиленный надзор, а к подозрительному месту отправилась разведывательная группа.

- Как выяснилось, минометы были развернуты во дворах полуразрушенных нежилых зданий на окраине Марьинки, - говорит майор Андрей. - Возле них выставили охрану из четырех боевиков. Вероятно, минометные расчеты оккупантов должны были подтянуться к этому месту непосредственно перед открытием огня. Наши разведчики действовали решительно. Бесшумно подойдя к месту расположения минометов, они не обнаружили охрану: она находилась в одном из домов. Бойцы установили наблюдение. Между тем, было принято решение забрать минометы и доставить их на наши позиции. Вывозили их в несколько этапов. Сначала перепрятали в соседних дворах, потом перетащили еще ближе к нашим позициям, а позже доставили непосредственно в расположение подразделения. В течение трех часов все минометы были доставлены в наш тыл, и группа вернулась обратно в полном составе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Болгарии прошли реабилитацию 75 украинских воинов, - Порошенко
 
 
 
 
 
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