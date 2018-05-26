 В Болгарии прошли реабилитацию 75 украинских воинов, - Порошенко

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время совместной с Премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних лет 75 военнослужащих Украины прошло оздоровление в Болгарии. А уже 9 июня будут принимать очередную группу украинских военных в госпитале Военно-медицинской академии Болгарии. Это есть классическая форма эффективного сотрудничества", - сказал Порошенко.

Глава государства поблагодарил Болгарии за такое сотрудничество.

Сегодня с визитом в Украине находится премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

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