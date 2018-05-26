 Финал Лиги чемпионов завершился в Киеве - "Ливерпуль" уступает "Реалу" со счетом 1-3

Составы команд:
"Реал" - Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело,Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл), Криштиану Роналду, Карим Бензема (Марко Асенсио).
Запасные: Кико Касилья, Начо Фернандес, Гарет Бэйл, Тео Эрнандес, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Матео Ковачич.
"Ливерпуль" - Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен,Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах (Адам Лаллана), Садио Мане, Роберто Фирмино.
Арбитр - Милорад Мажич (Сербия)
Запасные:Симон Миньоле, Натаниэль Клайн,Рагнар Клаван, Альберто Морено,Эмре Джан, Адам Лаллана, Доминик Соланке.
Голы Бензема 52, Бейл 64, 83 - Мане 55
Я говорю что он удивительно тупые голы пропустил...
Англия выиграла (Бэйл молодец).
Emmet Brown @IncredibleEmmet 3 мин.3 минуты назад
То не треба було заходити на ЦН , Ви ж знали, що напишуть результат.
Батьківщина своєю принциповою позицією - допомогла Реалу перемогти
Рамос, звичайно, свиня остання. Ще й капітан. Він завалив Салаха зумисно.
І у воротаря англійців - чорний день. На жаль, буває.
Життя не закінчується.
Виглядає, що Києву вдалося влаштувати гарний фінал. Фани співали, стрибали (одне хворе, правда, якось прорвалося на газон).
Тепер ще спокійненько фанатів відправити по домівках. А тоді вже поприбираємо.
Я дуже реагую на подібні речі. Взагалі.
Не тільки в мене одного виникла така підозра про підступність Рамоса...
На рахунок Каріуса - скільки дивився матчів АПЛ, то там він дуже сильно виглядав! Напевно, психологічно ще не готовий до таких матчів...
Програш Ліверпуля став наслідком реалізації
секретних пунктів Маріупольських домовленостей
И только гол Бейла как-то сглаживает удрученность...
То, что кто-то там выбежал, забудется через 5 мин.