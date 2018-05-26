EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии
 Общество, Спорт
  4438  151
Все про:Ливерпуль (1) Лига чемпионов (186)

 Финал Лиги чемпионов завершился в Киеве - "Ливерпуль" уступает "Реалу" со счетом 1-3

Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал" (Мадрид) выиграл у английского "Ливерпуля".

Составы команд:

"Реал" - Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль (Начо Фернандес), Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело,Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл), Криштиану Роналду, Карим Бензема (Марко Асенсио).

Запасные: Кико Касилья, Начо Фернандес, Гарет Бэйл, Тео Эрнандес, Лукас Васкес, Марко Асенсио, Матео Ковачич.

"Ливерпуль" -  Лорис Кариус, Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен,Эндрю Робертсон, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах (Адам Лаллана), Садио Мане, Роберто Фирмино.

Арбитр - Милорад Мажич (Сербия)

Запасные:Симон Миньоле, Натаниэль Клайн,Рагнар Клаван, Альберто Морено,Эмре Джан, Адам Лаллана, Доминик Соланке.

Голы Бензема 52, Бейл 64, 83 - Мане 55

Источник: https://censor.net.ua/n3068302
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
так , если играешь , то должен понимать , что вратарь не начудил, а у него просто не пошла игра, это ж финал, ...ты видел как чувак отстоял матчи перед финалом , нет, так и писать эспердизы не стоит...не твой уровень..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так я и не говорю что вратарь плохой.
Я говорю что он удивительно тупые голы пропустил...
 показать весь комментарий
 
Туловище,а тебе стыдно шо вы убили столько украинцев?А ты про футбол...
 показать весь комментарий
 
 
Или твоя кацапская натура уже привыкла к убийствам украинцев?Можно и про спорт поговорить?А как быть с сиротами и вдовами?А,фашистская морда?
 показать весь комментарий
 
Вратарь Ливерпуля - пи.пи.пи.
Англия выиграла (Бэйл молодец).
 показать весь комментарий
 
Саакашвілі зробить Ліверпуль Чемпоном Чемпіонів за 70 днів!

Emmet Brown‏ @IncredibleEmmet 3 мин.3 минуты назад

 показать весь комментарий
 
 
козлы, зачем спойлерить, думал в записи матч посмотреть...
 показать весь комментарий
 
Здрасьте. Це хто б чекав ?

То не треба було заходити на ЦН Фінал Ліги чемпіонів завершився в Києві - "Ліверпуль" поступається "Реалу" з рахунком 1-3 - Цензор.НЕТ 3856, Ви ж знали, що напишуть результат.
 показать весь комментарий
 
 
і в3агалі вимкнути ВСІ засоби комунікацій аж до моменту перегляду!!! недалекий чи відсталий?
 показать весь комментарий
 
Что за чудик прорвался в штрафную в конце матча и как его прошляпила охрана?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А Роналду мог бы вписать своё имя в историю если бы не он... (никогда игрок не забивал в трёх финалах подряд) Фінал Ліги чемпіонів завершився в Києві - "Ліверпуль" поступається "Реалу" з рахунком 1-3 - Цензор.НЕТ 8213
 показать весь комментарий
 
Увы((( Это говорит об уровне подготовки принимающей стороны. Это будет обсуждаться не меньше,чем ляпы вратаря.
 показать весь комментарий
 
Ливерпуль достойно сыграл, вратарь накосячил однозначно... як сказав би пересічний українець - пороблено)))
 показать весь комментарий
 
 
Достойно начинка из ливер пуля , ходила пешком , когда брадская Испания из Мадрида , вертела их как умеет , и с умела на 3:1 Вратарь не вратарь , одна команда , одна игра , значит другая команда лучше , что может так , как несмог оппонет , то есть ливер)
 показать весь комментарий
 
ГО "Шлєм Губарєва"‏ @shlemofondo 15 сек.16 секунд назад

Батьківщина своєю принциповою позицією - допомогла Реалу перемогти

 показать весь комментарий
 
 
вратарь Ливерпуля - мышелов! Мадрид с победой!
 показать весь комментарий
 
Я в цьому матчі вболівала за Ліверпуль (Жень, плюньте на сміття).
Рамос, звичайно, свиня остання. Ще й капітан. Він завалив Салаха зумисно.
І у воротаря англійців - чорний день. На жаль, буває.
Життя не закінчується.
Виглядає, що Києву вдалося влаштувати гарний фінал. Фани співали, стрибали (одне хворе, правда, якось прорвалося на газон).
Тепер ще спокійненько фанатів відправити по домівках. А тоді вже поприбираємо.
 показать весь комментарий
 
 
Надо ж, сколько комментов и только женщина заметила как эта тварь сломала лидера соперника. Ну это стиль реала со времен моуриньо, когда убивали по очереди Месси.
 показать весь комментарий
 
 

Я дуже реагую на подібні речі. Взагалі.
 показать весь комментарий
 
 
В фіналі Євро-2016 французи так само вирубили Роналду.
 показать весь комментарий
 
 
Насторожило то, что повторов мало было этого столкновения...
 показать весь комментарий
 
Ага...
Не тільки в мене одного виникла така підозра про підступність Рамоса...
На рахунок Каріуса - скільки дивився матчів АПЛ, то там він дуже сильно виглядав! Напевно, психологічно ще не готовий до таких матчів...
 показать весь комментарий
 
 
На повторах четко было видно, что он держал за руку Салаха.
 показать весь комментарий
 
 
Он не держал, он падал и тащил его руку под себя. Умышленное нанесение травмы.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, тримав. Він так затис йому руку (зумисно), що Салах не зміг правильно впасти. От власне при такому вимушеному падінні без можливості згрупуватися він і пошкодив / потягнув плече.
 показать весь комментарий
 
 
Каменяр‏ @hu_lviv @hu_lviv

Програш Ліверпуля став наслідком реалізації
секретних пунктів Маріупольських домовленостей

 показать весь комментарий
 
Желаю Салаху быстрого выздоровления. Ему ещё нужно три штуки забить москалям на ЧМ😄
 показать весь комментарий
 
 
У меня первое впечатление после финального свистка - обозначение: матч-катастрофа... Прошел час - мнение только усилилось!
И только гол Бейла как-то сглаживает удрученность...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В том, что победил Реал великая заслуга Петра Алексеича Порошенко. Надеюсь нарезать ленточки, украшающие Кубок чемпионов, доверили его опытным в этом деле рукам
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Представился, потсер? Хорошо. А что гавкнуть хотел?
 показать весь комментарий
 
Реал Мадрид - полный отстой. А что делает в футболе Серхио Рамос - вообще не понятно. Ему место вышибалой в пивнушке. 20 минут праздника Футбола... а потом... сплошная блевотина.
 показать весь комментарий
 
Шовковский в 1999 году в эти же ворота дурака пропустил от Словении
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И вратарь московского Спартака Филимонов пропустил . И сборная,обыграв Францию в гостях никуда не вышла.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Клопп мог -бы и найти замену вратарю после первого мяча. К сожалению матч омрачён выбежавшим болельщиком. Хотя на результат это никак не повлияло. А атмосфера на стадионе оставляла желать лучшего. Полуфиналы и четвертьфиналы гораздо более зрелищные в смысле поддержки трибун. А тут прям какой-то спектакль а не футбольный матч.
 показать весь комментарий
 
А кацапам всегда все не так)
То, что кто-то там выбежал, забудется через 5 мин.
 показать весь комментарий
 
 
если вам в казламордии при трансляции просто глушили трибуны то это не значит что на стадионе было тихл. ваши просто ссали что опять прозвучит великая песня про ваше хуйло вот и тушили звук трибун.
 показать весь комментарий
 
 
нашёл тебя-только не смог дозвонится...
 показать весь комментарий
 
финал финалом, но вся ночь ещё впереди.... Киев , держитесь там... особенно центр..
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоФинал Лиги чемпионов завершился в Киеве - "Ливерпуль" уступает "Реалу" со счетом 1-3
 
 
 
 
 
 вверх