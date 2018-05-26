 В аэропортах Киева оформлено уже 43 чартера, прибыло 20 тысяч болельщиков, - Слободян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Он отметил: "Текущие итоги работы столичных пограничников. Только с 08.00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс. болельщиков. В общем уже более 20,2 тысячи. Только сегодня оформлено 43 чартера (болельщиков Ливерпуля-23, Мадрид-20).
Кроме этого в аэропорту "Борисполь":
-применена группа реагирования в отношении гражданина Ирана (назвался террористом);
-обнаружено и отказано в пропуске двум российским журналистам.
В аэропорту "Жуляны":
- выявлен и запрещен въезд в Украину одному из лидеров израильского криминальной группировки.
Оформление фанов продолжается".
А от щодо поржніх трибун, то думаю, більше половини місць заповненими не будуть. Україні ще дуже далеко до міроприємств такого рівня...
20.05.2018 13:25
Хто не буде дивитись футбол, не повинні заперечувати, що для українського народу - це велика подія!
Молодцы, хорошая организация мероприятия и хорошая атмосфера на улице...
"Около тысячи британских фанатов не могут добраться до финала Лиги чемпионов - чартеры из Ливерпуля в Киев отменены. Об этом сообщает официальный сайт Ливерпуля.
У туристической компании World Choice Sports возникли разногласия с украинскими авиационными властями из-за размера лайнера. В результате все рейсы были отменены.
В данный момент проблему пытаются решить ФК Ливерпуль, УЕФА, киевские и ливерпульские чиновники, а также аэропорт Ливерпуля."
Они любители из дерьма пули делать
Я не знаю кем надо быть чтобы купить билет у туркомпании с таким сайтом - http://www.myriadtravel.co.uk/,
даже тэг title нормально оформить не могут.
У подвальных маникюрных салонов сайты представительней выглядят.
Я теж не люблю футбол, та матчі такого рівня і фінали ЧМ та ЧЄ - дивлюся. Іноді півфінали теж.
З.І.: просто не люблю коли українською пишуть з помилками
Одне око в телевізор, друге - в екран андоїда
Так, матч розпочався!!!
З.І.: хай виграє той за кого вболіваєте (тьфу 3 рази щоб не наврочити)
Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал власти и жителей Киева за то, что те не смогли обеспечить болельщикам, приехавшим на финал Лиги чемпионов, достойные места ночевки по приемлемым ценам.
«Раньше люди, принимавшие решение о месте проведения финала ЛЧ говорили: «Хочу дать вам игру». Теперь же город предоставляет полное досье, а также свои конкурентные преимущества.
Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату под лестничным пролетом за сотни евро. Я буду предлагать, чтобы наличие гостиничной инфраструктуры было определяющим при выборе города, принимающего финал.
Право на проведение финала не должны выигрывать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах», - сказал Чеферин.
● Президент УЕФА: «Финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах»
Особливий вид