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Все про:Киев (15904) Лига чемпионов (186) пограничники (1075) фанаты (369) Слободян (300)

 В аэропортах Киева оформлено уже 43 чартера, прибыло 20 тысяч болельщиков, - Слободян

Пограничники зафиксировали в столичных аэропортах более 20,2 тысяч болельщиков, которые прибыли на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он отметил: "Текущие итоги работы столичных пограничников. Только с 08.00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс. болельщиков. В общем уже более 20,2 тысячи. Только сегодня оформлено 43 чартера (болельщиков Ливерпуля-23, Мадрид-20).

Кроме этого в аэропорту "Борисполь":
-применена группа реагирования в отношении гражданина Ирана (назвался террористом);
-обнаружено и отказано в пропуске двум российским журналистам.

В аэропорту "Жуляны":
- выявлен и запрещен въезд в Украину одному из лидеров израильского криминальной группировки.

Оформление фанов продолжается".

Также читайте: Финал ЛЧ в Киеве: зафиксировано 26 инцидентов с участием иностранцев, открыто 15 дел, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3068301
 
 
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Панько Недобрий

А от щодо поржніх трибун, то думаю, більше половини місць заповненими не будуть. Україні ще дуже далеко до міроприємств такого рівня...

20.05.2018 13:25
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Ну да, и какжеш эти "недолугие" украинцы чемпионат Европы и его финал в далеком 2012 провели? Про пустые трибуны после этого кто-нибудь вспоминал? Хтось явно проспал "міроприємство такого рівня", або ще під стіл на горщок ходив... Оформлено вже 43 чартери, прибуло 20 тисяч уболівальників, - Слободян - Цензор.НЕТ 9087
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Мій добрий знайомий повернувся нещодавно звідти! Говорить, що атмосфера неймовірна! А от мені футбол не цікавий😊
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Але повинні бути згодні, що це свято як для любителів футболу і також велика подія для всього українського народу
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Для тих, хто любить футбол це свято. А для мене вихідні, які можна провести на природі. Бо я люблю українську природу...
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Так я про це і кажу
Хто не буде дивитись футбол, не повинні заперечувати, що для українського народу - це велика подія!
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Ніхто не заперечує, але смаки у всіх різні. Тусоватися у натовпі з фанами і пити пиво по 50 грн бокал не для мене☺
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Оформлено уже 43 чартера, прибыло 20 тысяч болельщиков, - Слободян

Молодцы, хорошая организация мероприятия и хорошая атмосфера на улице...


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Наверное, уже порешали:
"Около тысячи британских фанатов не могут добраться до финала Лиги чемпионов - чартеры из Ливерпуля в Киев отменены. Об этом сообщает официальный сайт Ливерпуля.
У туристической компании World Choice Sports возникли разногласия с украинскими авиационными властями из-за размера лайнера. В результате все рейсы были отменены.
В данный момент проблему пытаются решить ФК Ливерпуль, УЕФА, киевские и ливерпульские чиновники, а также аэропорт Ливерпуля."
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У какого-то полуподвального ливерпульского лоукостера нет лицензии, но все же актуальный вопрос: КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ЧЕМ ТУТ УКРАИНА!?
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Для кисельТВ - хорошая тема...
Они любители из дерьма пули делать
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Эта новость двухсуточной давности и состоянием на вчера вечер, все уже разрулили и Борисполь давно уже принял эти рейсы.
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Я так и предположил, что уже порешали.
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2k ливерских дебилов которые позарились на дешевый кукурузник. Так как у самальота "нет необходимой для полета лицензии".
Я не знаю кем надо быть чтобы купить билет у туркомпании с таким сайтом - http://www.myriadtravel.co.uk/,
даже тэг title нормально оформить не могут.
У подвальных маникюрных салонов сайты представительней выглядят.
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А мій зять займається дачею і теж не цікавиться футболом.
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Свою дружину любить. А ти спеціалізуєшся по любові до чоловіків😂
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Для всех киян футбол и Динамо это больше, чем спорт и команда. Для всех! Кроме тех, кто любит чоловикив В аеропортах Києва оформлено вже 43 чартери, прибуло 20 тисяч уболівальників, - Слободян - Цензор.НЕТ 9517
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Это, конечно, показатель доверия к Оффшоренко... Полного...
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В тебе що, є обов'язкова кількість висерів на день? То створи тут окрему тему та й спорожнюйся собі. Ми ж не проти, нам свинособак теж шкода...
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А ми з дочкою будемо дивитися по телебаченню.
Я теж не люблю футбол, та матчі такого рівня і фінали ЧМ та ЧЄ - дивлюся. Іноді півфінали теж.
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Все (надеюсь) приняли к сведению это ценное сообщение...
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А що вам не сподобалось в її висліві?
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"вислові", а так все вірно ))
З.І.: просто не люблю коли українською пишуть з помилками
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Можете мені повірити - це була технічна помилка...
Одне око в телевізор, друге - в екран андоїда
Так, матч розпочався!!!
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Та я ж без всяких там....
З.І.: хай виграє той за кого вболіваєте (тьфу 3 рази щоб не наврочити) В аеропортах Києва оформлено вже 43 чартери, прибуло 20 тисяч уболівальників, - Слободян - Цензор.НЕТ 2692
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а ви б зходили хоч раз, на матч ліги чемпіонів, наприклад.
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А як вони заткнуться? "Дєнєжку" інакше не заплатять.🤔
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Яку "дєнєжку", тут більшість - свинособаки ідейні, заходять "поржать с хахлов" та й отгрібають по свому вЯлічію ))
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Ка замечательно, что мне лететь не из Киева! Бо завтра там будет твориться, в Борисполе- невесть что. Бедные погранцы. Нагрузка- запредельная, как мне кажется. Ещё и бухих будет- выше всяких Мировых Стандартов.
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живу не далеко. Нужно что то будет пиши, помогу, чем смогу
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Спасибочки. Надеюсь всё пройдет гладко. Маршрут- накатанный.
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У меня даже билет сохранился, правда на 25 марта 2014-го. Последнее моё посещение Донецка. Летел тогда Донецк-Шереметьево-Шанхай... Вроде и неплохой аэропорт, тока какой-то совершенно пустой... И вытяжка не работала, в курилке... Такие вот впечатления.
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Сколько гоффна прибыло из Педофильной РАБссии? В аеропортах Києва оформлено вже 43 чартери, прибуло 20 тисяч уболівальників, - Слободян - Цензор.НЕТ 8516
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проснись, вы опять обосрались.

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал власти и жителей Киева за то, что те не смогли обеспечить болельщикам, приехавшим на финал Лиги чемпионов, достойные места ночевки по приемлемым ценам.
«Раньше люди, принимавшие решение о месте проведения финала ЛЧ говорили: «Хочу дать вам игру». Теперь же город предоставляет полное досье, а также свои конкурентные преимущества.
Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату под лестничным пролетом за сотни евро. Я буду предлагать, чтобы наличие гостиничной инфраструктуры было определяющим при выборе города, принимающего финал.
Право на проведение финала не должны выигрывать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах», - сказал Чеферин.
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Эти симпатичные коттеджи сдаются иностранным болельщикам в Ростове-на-Дону за 15000 рублей в сутки. В аеропортах Києва оформлено вже 43 чартери, прибуло 20 тисяч уболівальників, - Слободян - Цензор.НЕТ 4858

В аеропортах Києва оформлено вже 43 чартери, прибуло 20 тисяч уболівальників, - Слободян - Цензор.НЕТ 3105
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Засунь свое мнение в Мавзолей чЛенина и в Дупло Плешивого Мулака
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Мой любимый Ливерпуль выиграет Лигу.Хватит Реалу наглеть.
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● Петр Порошенко: «Был рад накануне матча услышать положительные отзывы от президента УЕФА Александера Чеферина о высоком уровне организации финала Лиги Чемпионов в украинской столице»

● Президент УЕФА: «Финал ЛЧ не должны принимать города, где фанаты вынуждены ночевать в гаражах»
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это которого честь все время имеет?шо,на запасном аккаунте?
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Тобі ж вже все пояснили, кацап. Ти що, мазохіст?
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Гоффноеды РАБссии болеют только за Плешивого ХЕРоя Беслана
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У хозяев русни футбол не популярен, кривизна земли в горах мешает играть
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Хлеба и зрелищ плебсу! А в это время..... Правильно раззуем и разденем плебс,пускай танцуют по Олю Полякеву и смотрят цирковое представление. Кто любит в цирк? Правильно дети. Смотрите клоунов с мячом.
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Ты в курсе от кого рождаются такие кретины как ты?
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...и что от такого кретина может родиться (продолжение мысли)
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Дети не пойдут на Баклан-Арену в Питере.Там ссычьём воняет ь
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И как они разделяют болельщиков от просто туристов.
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Ну и урод С.Рамос,-таки поломал Салаха!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ аэропортах Киева оформлено уже 43 чартера, прибыло 20 тысяч болельщиков, - Слободян
 
 
 
 
 
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