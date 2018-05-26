 В аэропортах Киева оформлено уже 43 чартера, прибыло 20 тысяч болельщиков, - Слободян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он отметил: "Текущие итоги работы столичных пограничников. Только с 08.00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс. болельщиков. В общем уже более 20,2 тысячи. Только сегодня оформлено 43 чартера (болельщиков Ливерпуля-23, Мадрид-20).

Кроме этого в аэропорту "Борисполь":

-применена группа реагирования в отношении гражданина Ирана (назвался террористом);

-обнаружено и отказано в пропуске двум российским журналистам.

В аэропорту "Жуляны":

- выявлен и запрещен въезд в Украину одному из лидеров израильского криминальной группировки.

Оформление фанов продолжается".

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