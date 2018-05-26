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Все про:Закарпатье (1346) СБУ (12512) таможня (1252)

 Группа пограничников-взяточников разоблачена на Закарпатье, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке начальника группы младших инспекторов одного из отделов Мукачевского пограничного отряда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что сержант требовал от местного жителя более тысячи шестьсот долларов США за содействие в незаконном перемещении через государственную границу Украины семнадцати тысяч пачек сигарет.

Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения им второй части ранее оговоренной суммы взятки в размере более тысячи американских долларов.

Кроме того, сотрудники СБ Украины задокументировали факт сбыта пограничником амфетамина этом же местному жителю. Решается вопрос об объявлении сержанту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".

Также смотрите: Чиновник мариупольской таможни задержан при получении 15 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3068300
 
   
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Чо писать шо все и так знают.
Вот если бы был разоблачён таможенник не берущий взяток....
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...как же я теперь туда поеду? -- раньше в кулак совал, потом в паспорт вкладывал... ...а щас шо -- выбрасывать, что ли? Не дождётесь!
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-- та я непротив -- людской жизни! Особенно в Нэнькэ!

...но, когда на таможне надо сделать ксерокопию, а у них ксерокс, ещё при Януковиче сломался...

...а во Львове он вообще под замком, бо бумаги нет... -- то я за Взятки!

...а как ещё ехать и жить? *)
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не кипишуй. Все будет как ты и раньше делал, разве шо сумма выше станет. У нас стабильность！
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У вас, это где? ...как раз, в Украине цены на взятки падают -- бо клиентов мало стало.

А ты левый -- ...или, скажи -- кто у поляков на таможне рулит: мужики или бабы и в какую сторону, кого больше?
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Я когда бухну, то потом отвечу. Сейчас я не в кондиции. Жди.
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Пор погранцам внести изменения в форме - на мундире, на спине изобразить доллар.
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Это нужно сделать каждому гражданину Украины начиная от Президента.
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От якби їх ще й посадили на максимальний термін протягом місяця,та конфіскували все їхнє майно,тоді,може,інші потенціальні хапуги призадумались би.А то зараз набіжать адвокати,і почнеться багаторічна катавасія...А хто брав бабло,так його і братиме...
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Какая топ новость,она такая же если бы проверили самих СБУ шников. На семь тысяч гривень зарплаты не воровать,серьезно? Есть простаки ,которые верят? Состояние многих таможенников выше уровня среднего европейца. Многие удивятся как быстро можно стать состоятельным всего за год при " правильном" декларировании. Наш министр финансов говорит что минимум 30% идут мимо таможни. Поскольку мы практически ВСЕ импортируем то ЕЖЕГОДНАЯ цифра деленная на одного таможенника это...ну очень много. Но первые кого должно ЭТО интересовать- налоговая инспекция,но их интересует баба Клава,продающая петрушку в переходе. Изловят выбраных для показухи что бы потом отпустить . Все для статистики,в стране с пятью миллионами коррупционеров( ибо на зарплату госслужаещего жить нельзя) изловили полторы тысячи.Ха.Ха.Ха.
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Так это шо, они теперь пойдут по статье "груповуха"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа пограничников-взяточников разоблачена на Закарпатье, - СБУ
 
 
 
 
 
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