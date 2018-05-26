 Группа пограничников-взяточников разоблачена на Закарпатье, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что сержант требовал от местного жителя более тысячи шестьсот долларов США за содействие в незаконном перемещении через государственную границу Украины семнадцати тысяч пачек сигарет.
Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения им второй части ранее оговоренной суммы взятки в размере более тысячи американских долларов.
Кроме того, сотрудники СБ Украины задокументировали факт сбыта пограничником амфетамина этом же местному жителю. Решается вопрос об объявлении сержанту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".
Вот если бы был разоблачён таможенник не берущий взяток....
...но, когда на таможне надо сделать ксерокопию, а у них ксерокс, ещё при Януковиче сломался...
...а во Львове он вообще под замком, бо бумаги нет... -- то я за Взятки!
...а как ещё ехать и жить? *)
А ты левый -- ...или, скажи -- кто у поляков на таможне рулит: мужики или бабы и в какую сторону, кого больше?