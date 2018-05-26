 Болгария является надежным партнером Украины в наших европейских отношениях, - Порошенко после встречи с премьером Борисовым

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Мы рассчитываем на поддержку украинской позиции и демонстрацию дальнейшего развития отношений между Украиной и Европейским Союзом, в том числе во время проведения саммита Украина - ЕС 9 июля этого года", - подчеркнул Президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с пПремьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым по итогам переговоров.

Глава Украинского государства особо поблагодарил Премьер-министра Болгарии за твердую и последовательную позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. "Мы это чувствовали с первых дней российской агрессии. И принципиальная позиция Болгарии, в том числе и на Совете Европейского Союза при принятии решений о применении санкций за невыполнение Минских договоренностей со стороны Российской Федерации для нас чрезвычайно важна", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Президент отметил, что сегодня во время переговоров обсуждался широкий спектр вопросов, которые могут улучшить и углубить сотрудничество между двумя странами.

"2018 является особенным в украинско-болгарских отношениях, потому что в этом году мы празднуем 100-летие установления дипломатических отношений между Украиной и Болгарией, между УНР и Болгарским царством. Мы имеем чрезвычайно важные и добрые традиции сотрудничества между Украиной и Болгарией ", - добавил он.

Петр Порошенко акцентировал на том, что сейчас Болгария председательствует в Совете ЕС и отметил очень успешное проведение саммита в Софии.

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"Республика Болгария является надежным партнером Украины в наших европейских отношениях. Мы можем отметить, что сегодня успешно выполняются те договоренности, которые были достигнуты во время моего визита в Софию ", - подчеркнул Президент.

Он напомнил об открытии прямого авиасообщения между Киевом и Софией. "И на сегодняшний день после введения безвизового режима большое количество украинцев имеют возможность посещать курорты Болгарии. Также мы видим облегчения в бизнес-путешествиях, которые развивают экономическое сотрудничество между нашими странами", - добавил Петр Порошенко.

Глава государства также поблагодарил главу болгарского правительства за то, что его страна принимала самое активное участие в том, чтобы Украине был предоставлен ​​безвизовый режим, а также за то, что Болгария была одной из первых стран, которая ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС".

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