 Синод УПЦ МП грозит митрополиту Драбинко за высказывания в пользу единой поместной автокефальной церкви

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Журнале №14, размещенном на официальном сайте этой религиозной конфессии.

"Призвать преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра своей непристойным поведением и жизни не порочить высокий сан епископа, который он носит, а также в дальнейшем воздержаться от любых публичных выступлений и высказываний, вызывающих возмущение среди епископата, клириков и мирян Украинской православной церкви и которые вносят соблазн в сердца верующих", - говорится в тексте решения.

В случае игнорирования Драбинко этого "братского вразумления", "Священный синод будет вынужден принять другое решение дисциплинарно-канонического характера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Архимандрит УПЦ (МП) Кирилл (Говорун): Томос об автокефалии украинской церкви уже написан. Его автор - профессор Афинского университета. ВИДЕО

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи вселенскому патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ (МП), заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреляВерховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.