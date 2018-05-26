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 Синод УПЦ МП грозит митрополиту Драбинко за высказывания в пользу единой поместной автокефальной церкви

Участники Священного синода УПЦ МП предупредили митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко), что применят к нему наказания дисциплинарно-канонического характера, если он не удержится от публичных выступлений в пользу единой поместной автокефальной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Журнале №14, размещенном на официальном сайте этой религиозной конфессии.

"Призвать преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра своей непристойным поведением и жизни не порочить высокий сан епископа, который он носит, а также в дальнейшем воздержаться от любых публичных выступлений и высказываний, вызывающих возмущение среди епископата, клириков и мирян Украинской православной церкви и которые вносят соблазн в сердца верующих", - говорится в тексте решения.

В случае игнорирования Драбинко этого "братского вразумления", "Священный синод будет вынужден принять другое решение дисциплинарно-канонического характера".

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи вселенскому патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию вселенским патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ (МП), заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреляВерховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3068296
 
 
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...любят попы Божьими Карами перестреливаться...
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Вагончик тронется, перрон останется - процесс не остановить.
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Католические священники


Православные священники
Синод УПЦ МП грозит митрополиту Драбинко за высказывания в пользу единой поместной автокефальной церкви - Цензор.НЕТ 1675
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Православные священники московского патриархата, не забывайте добавлять это.
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...Вы меня извините! -- за выражение! Православие началось из Киева!

...и за три восклицаловки тоже извините...*)
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Началась великая священная битва за бабло---где можно в онлайн посмотреть как святые отцы будут друг другу жечь гелентвагены?)))))))
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Нос по ветру держит епископ. Переяслав-Хмельницкий наш. Кто следующий?
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чем вы там можете грозить, ущербные??
скоро будете, с судьями продажными, фонарные столбы делить!
валите со страны, уроды, пока еще не поздно!
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...уже под Святой Софией кладбище устроили... -- скоро ещё Мавзолей появится...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСинод УПЦ МП грозит митрополиту Драбинко за высказывания в пользу единой поместной автокефальной церкви
 
 
 
 
 
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